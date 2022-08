De nombreuses précautions seront assouplies dans les écoles même si COVID persiste – Shaw Local

Plus besoin d’asseoir les élèves à 3 pieds l’un de l’autre. Fini le masquage universel obligatoire dans les écoles ou les tests COVID.

Des milliers d’étudiants de banlieue retournent dans les salles de classe à partir de cette semaine alors que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 se sont assouplies ainsi que les mandats de distanciation sociale et de masquage à l’intérieur.

Pourtant, les responsables de la santé s’inquiètent de la façon dont les chefs d’établissement géreront le retour complet à l’apprentissage en personne au milieu des problèmes de santé persistants avec les nouvelles variantes de COVID et la menace de propagation du monkeypox.

Actualisé conseils de santé du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois et du Département de la santé publique de l’Illinois recommandent aux écoles de poursuivre diverses mesures d’atténuation, telles que le lavage des mains, la désinfection, le masquage et les tests, en fonction du niveau de la communauté COVID-19. Les Centers for Disease Control and Prevention évaluent les niveaux de risque communautaire de faible à élevé, en tenant compte des taux de cas de COVID, des hospitalisations et de l’utilisation des lits de soins intensifs.

«Il y a encore pas mal de COVID qui circulent», a déclaré Michael Isaacson, directeur exécutif du département de la santé du comté de Kane. «Avec la forte utilisation des tests à domicile, il est difficile pour nous d’obtenir une image précise de la quantité de COVID qu’il y a. Nous attendons toujours avec impatience une année scolaire beaucoup plus “normale” cet automne.

L’IDPH a donné aux écoles des directives plus détaillées pour évaluer les élèves symptomatiques et les contacts étroits pour l’exclusion, et sur les programmes de test. Les districts scolaires sont fortement encouragés à suivre les directives, mais la seule exigence réelle est que le personnel scolaire doit être vacciné ou testé pour le COVID-19 au moins une fois par semaine.

Isaacson a déclaré que les responsables de la santé encourageaient les écoles à se concentrer sur la mise en place de systèmes afin de pouvoir agir rapidement pour faire face aux épidémies.

“Nous ne mettons pas autant de pression sur les écoles pour suivre un cas individuel”, a-t-il déclaré. «Ce que nous examinons en ce moment est un groupe de cas. Cela représenterait au moins 10 % des élèves et du personnel d’un groupe spécifique – salle de classe, autobus, équipe sportive, programme parascolaire – (test positif). »

Trois cas ou plus étroitement liés est le seuil qui pourrait déclencher une action.

Au cours des deux dernières années de scolarité touchées par la pandémie, il y a eu un recul important dans certains districts de banlieue concernant le masquage. Pourtant, c’est toujours le meilleur moyen d’empêcher la propagation du virus et offre “une couche de sécurité supplémentaire”, a déclaré Isaacson.

Un échantillon d’écoles de banlieue interrogées a montré que la plupart suivront les directives de l’IDPH et poursuivront certaines pratiques de l’ère de la pandémie.

Dans le district scolaire U-46 de la région d’Elgin, les masques seront encouragés mais pas obligatoires. Le district scolaire a ajouté du personnel pour l’année scolaire 2021-2022 afin de permettre des salles de classe plus petites et une plus grande distanciation sociale, et ce même niveau de personnel a été maintenu pour cette année scolaire afin de permettre la distanciation sociale dans la mesure du possible. Les 37 000 élèves du deuxième plus grand district de l’État commencent les cours le 16 août.

Le U-46 n’a pas non plus actuellement de cliniques de vaccination prévues, mais proposera probablement des cliniques de vaccination volontaire contre le COVID et la grippe à l’automne, a déclaré Jeff Judge, superviseur du département des services de santé du U-46.

Le surintendant de l’U-46, Tony Sanders, dans son message hebdomadaire aux familles, a souligné que l’autocertification et la surveillance des symptômes seront mises en avant avec les étudiants et les employés.

Selon le CDC, des études montrent que 16% des étudiants infectés ne présenteront aucun symptôme, a écrit Sanders.

“Ainsi, notre meilleure protection contre le COVID-19 continue de porter un masque, d’assurer une distance sociale et de se laver les mains”, a-t-il déclaré.

https://www.dailyherald.com/news/20220806/going-to-look-normal-many-precautions-will-ease-in-schools-even-as-covid-lingers