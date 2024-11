De « nombreuses » plaintes concernant des jeunes adoptifs du Kentucky dormant dans des immeubles de bureaux

Cet article a été initialement publié dans Lanterne du Kentucky.

Après avoir reçu ce qu’elle appelle de « nombreuses » plaintes concernant des enfants placés dans une famille d’accueil dans le Kentucky dormir dans des immeubles de bureaux sans supervision par un personnel qualifié, la vérificatrice de l’État Allison Ball a déclaré mardi que le Bureau du Médiateur enquêterait.

Qualifiant cela de « crise continue » qui se prépare depuis des années, Ball a déclaré que le médiateur enquêtera sur le Cabinet de la santé et des services familiaux pour en déterminer les causes profondes.

Terry Brooks, directeur exécutif de Kentucky Youth Advocates, a déclaré que le problème n’est pas nouveau et que le résoudre ne sera ni simple ni bon marché.

Il s’agit d’une « population de niche » composée de jeunes ayant de grands besoins et qui ont probablement besoin de soins spécialisés, a-t-il déclaré au Lantern.

« Ce ne sont généralement pas les enfants de 5 ans qui ont l’air d’être tombés dans une publicité télévisée », a déclaré Brooks. « Vous parlez d’enfants plus âgés, d’adolescents, avec des niveaux d’acuité élevés, probablement des besoins spéciaux, probablement avec des antécédents de comportement agressif. Je dresse le portrait d’un jeune dont nous devons absolument prendre soin, mais nous savons qu’il faudra de la créativité et des ressources pour y parvenir.

Un porte-parole de l’auditeur a déclaré que le bureau pense que cette pratique « dure depuis deux ans et a touché environ 300 enfants, mais nous le saurons exactement une fois que nous aurons creusé ».

Le cabinet a déclaré dans un communiqué qu’il avait « pris des mesures pour relever les défis liés au placement de jeunes souffrant de graves problèmes mentaux et comportementaux ou ayant des antécédents de violence ou d’agression sexuelle dans des familles d’accueil ou des établissements ».

« Nous en avons parlé publiquement à plusieurs reprises avec les législateurs et avons offert davantage de financement pour garantir des options supplémentaires de soins sûrs et à court terme pour les jeunes », a déclaré un porte-parole du cabinet. « Lorsqu’un de ces placements est nécessaire, nous veillons à ce que chaque jeune dispose d’un endroit sûr où rester jusqu’à ce qu’un placement puisse être effectué. Nous invitons ceux qui souhaitent devenir parent d’accueil à nous aider à répondre aux besoins de tous nos jeunes, veuillez visiter KyFaces.ky.gov.»

En 2023, The Courier Journal a rapporté qu’un manque de familles d’accueil disponibles et disposées a été un facteur dans la décision de l’État de loger certains jeunes dans un immeuble de bureaux de Louisville. WDRB a signalé plus tôt cette année, cette pratique s’est poursuivie, malgré les inquiétudes soulevées par un juge de Louisville.

« Mon bureau a continué de recevoir de nombreuses plaintes concernant des enfants et des adolescents placés en famille d’accueil dormant sur des lits de camp et des matelas pneumatiques dans des immeubles de bureaux, souvent sans surveillance par un personnel qualifié », a déclaré Ball dans un communiqué. « J’ai chargé le Bureau du Médiateur d’enquêter sur cette question afin de découvrir les problèmes associés à cette crise actuelle. »

« Les enfants vulnérables du Kentucky méritent d’être placés dans des environnements stimulants où ils reçoivent les ressources, la stabilité et les soins dont ils ont besoin », a déclaré Ball.

Le personnel tente toujours de confirmer combien d’immeubles de bureaux sont concernés, a déclaré un porte-parole de Ball, même si « nous pouvons confirmer qu’il ne s’agit pas exclusivement d’un problème du comté de Jefferson ».

Dormir dans un immeuble de bureaux peut aggraver les traumatismes déjà vécus par les jeunes, a déclaré Brooks. « Cela ne va certainement pas créer une expérience positive pour l’enfance », a-t-il déclaré. « Cela va créer encore plus d’adversité pour les enfants qui ont déjà vécu trop d’adversité. »

Le Kentucky « ne peut pas faire ça à bas prix »

Le Kentucky a besoin de plus de familles pour favorisermais il a également besoin d’un meilleur système pour soutenir les enfants qui ne peuvent pas être placés, a déclaré Brooks. Le Kentucky doit « encourager » – par des salaires et des remboursements plus élevés – une « volonté de s’attaquer aux cas difficiles ».

Les législateurs peuvent se tourner vers le Tennessee, a-t-il déclaré, qui a été confronté à problèmes similaires et a réagi en augmentant les paiements aux parents d’accueil et les salaires du personnel de l’État travaillant avec des enfants ayant des besoins plus élevés.

« Ils ont juste reconnu le fait que, si je suis payé 15 $ de l’heure, je ne me porterai probablement pas volontaire pour me faire mordre, cracher dessus et autres problèmes avec des enfants coriaces », a déclaré Brooks.

Une autre solution que le Kentucky devrait envisager, selon Brooks, serait de créer des centres de tri — des espaces sûrs, sécurisés et désignés — pour héberger temporairement les enfants qui ne peuvent pas être placés immédiatement.

« Si l’Assemblée générale se soucie autant de ces enfants qui dorment dans les bureaux que (le secrétaire de la CHFS, Eric Friedlander) et l’auditeur Ball, alors elle doit agir », a déclaré Brooks. « Et cela ne peut pas être rhétorique. Il faut des ressources. Je ne sais donc pas s’il s’agit d’examiner les ressources existantes, je ne sais pas s’il s’agit d’un grand changement (et) de réouverture du budget, mais on ne peut pas faire cela à moindre coût.»

