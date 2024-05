De nombreuses personnes souffrant de diabète et d’obésité ne peuvent pas se permettre le prix élevé d’Ozempic

« C’est comme si je devais franchir des obstacles pour vivre », a déclaré Cooper Harris, 46 ans, habitant de Covington, à l’est d’Atlanta.

Les pénuries d’approvisionnement et les obstacles en matière d’assurance pour cette puissante classe de médicaments, appelés agonistes du GLP-1, ont laissé de nombreuses personnes souffrant de diabète et d’obésité sans les médicaments dont elles ont besoin pour rester en bonne santé.

L’une des causes du problème réside dans les prix très élevés fixés par les fabricants de médicaments. Environ 54 % des adultes ayant pris un médicament GLP-1, y compris ceux bénéficiant d’une assurance, ont déclaré que le coût était « difficile » à payer, selon Résultats du sondage KFF sorti ce mois-ci. Mais ce sont les patients ayant les revenus disponibles les plus faibles qui sont les plus durement touchés. Ce sont des personnes disposant de peu de ressources qui ont du mal à consulter des médecins et à acheter des aliments sains.

Aux États-Unis, Novo Nordisk facture environ 1 000 dollars pour un approvisionnement mensuel d’Ozempic, et Eli Lilly facture un montant similaire pour Mounjaro. Prix ​​​​pour un mois d’approvisionnement de différents médicaments GLP-1 varient de 936 $ à 1 349 $ avant la couverture d’assurance, selon le Peterson-KFF Health System Tracker. Les dépenses de Medicare pour trois médicaments populaires contre le diabète et la perte de poids – Ozempic, Rybelsus et Mounjaro – ont atteint 5,7 milliards de dollars en 2022, contre 57 millions de dollars en 2018, selon recherche du KFF.

Le « scandaleusement élevé » Le prix a » le potentiel de mettre Medicare, Medicaid et l’ensemble de notre système de santé en faillite « , a écrit dans une lettre le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), qui préside le comité sénatorial américain sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites. à Novo Nordisk en avril.

Les prix élevés signifient également que tous ceux qui ont besoin de ces médicaments ne peuvent pas les obtenir. « Ils sont déjà désavantagés à bien des égards et ce n’est qu’un aspect supplémentaire », a déclaré Wedad Rahman, endocrinologue au Piedmont Healthcare à Conyers, en Géorgie. De nombreux patients de Rahman, dont Cooper Harris, sont mal desservis, bénéficient de régimes de santé à franchise élevée ou bénéficient de programmes d’assistance publique comme Medicaid ou Medicare.

De nombreux fabricants de médicaments proposent des programmes qui aident les patients à démarrer et à poursuivre leur traitement à peu de frais, voire gratuitement. Mais ces programmes ne sont pas fiables pour des médicaments comme Ozempic et Trulicity en raison des pénuries d’approvisionnement. Et les exigences de nombreux assureurs que les patients reçoivent autorisation préalable ou essayer d’abord des médicaments moins chers ajoute aux retards dans les soins.

Au moment où de nombreux patients de Rahman la voient, leur diabète n’est plus pris en charge depuis des années et ils souffrent de complications graves comme des blessures au pied ou la cécité. « Et c’est la fin du chemin », a déclaré Rahman. « Je dois choisir autre chose, plus abordable et moins bon pour eux. »

Les agonistes du GLP-1 – la catégorie de médicaments qui comprend Ozempic, Trulicity et Mounjaro – ont été approuvés pour la première fois pour traiter le diabète. Au cours des trois dernières années, la Food and Drug Administration a approuvé des versions renommées de Mounjaro et Ozempic pour la perte de poids, entraînant une montée en flèche de la demande. Et la demande ne fait qu’augmenter à mesure que les avantages de ces médicaments deviennent évidents.

En mars, la FDA a approuvé le médicament amaigrissant Wegovy, une version d’Ozempic, pour traiter les problèmes cardiaques, ce qui augmentera probablement la demande et les dépenses. Jusqu’à 30 millions d’Américains, soit 9 % de la population américaine, devraient prendre un agoniste du GLP-1 d’ici 2030, selon la société de services financiers. JP Morgan a estimé.

Alors que de plus en plus de patients tentent d’obtenir des ordonnances d’agonistes du GLP-1, les fabricants de médicaments ont du mal à produire suffisamment de doses.

Eli Lilly exhorte les gens à éviter d’utiliser son médicament Mounjaro pour perdre du poids à des fins esthétiques afin de garantir un approvisionnement suffisant pour les personnes souffrant de problèmes de santé. Mais la popularité de ces médicaments continue de croître malgré les effets secondaires tels que les nausées et la constipation, dus à leur efficacité et au soutien des célébrités. En mars, Oprah Winfrey a publié une émission spéciale d’une heure sur la capacité des médicaments à aider à perdre du poids.

Il peut sembler que tout le monde prend cette classe de médicaments, a déclaré Jody Dushay, professeur adjoint de médecine à la Harvard Medical School et endocrinologue au Beth Israel Deaconess Medical Center. « Mais il n’y a pas autant de monde qu’on le pense », a-t-elle déclaré. « Il n’y en a tout simplement pas. »

Même lorsque les médicaments sont en stock, les assureurs prennent des mesures sévères, laissant les patients et les prestataires de soins de santé se retrouver dans un labyrinthe de règles de couverture en constante évolution. Plans d’État Medicaid varient dans leur couverture des médicaments pour perdre du poids. Assurance-maladie ne couvrira pas les médicaments s’ils sont prescrits pour l’obésité. Et les assureurs commerciaux resserrent l’accès à cause du coût des médicaments.

Les prestataires de soins de santé élaborent des plans de soins en fonction de ce qui est disponible et de ce que les patients peuvent se permettre. Par exemple, l’assureur de Cooper Harris couvre Trulicity mais pas Ozempic, qu’elle dit préférer car il a moins d’effets secondaires. Lorsque sa pharmacie n’avait plus Trulicity, elle a dû recourir davantage à l’insuline au lieu de passer à Ozempic, a déclaré Rahman.

Un jour de mars, Brandi Addison, endocrinologue à Corpus Christi, au Texas, a dû ajuster les prescriptions des 18 patients qu’elle a vus en raison de problèmes de disponibilité et de coût des médicaments, a-t-elle déclaré. Un patient, assuré par un plan de retraite pour enseignants avec une franchise élevée, ne pouvait pas se permettre de prendre un agoniste du GLP-1, a déclaré Addison.

« Jusqu’à ce qu’elle atteigne cette franchise, ce n’est tout simplement pas un médicament qu’elle peut utiliser », a déclaré Addison. Au lieu de cela, elle a mis son patient sous insuline, dont le prix est plafonné à une fraction du coût d’Ozempic, mais qui n’apporte pas les mêmes avantages.

« Les patients qui ont un revenu fixe seront nos patients les plus vulnérables », a déclaré Addison.

