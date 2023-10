De nombreuses personnes LGBTQ déclarent avoir suivi une thérapie de conversion, selon une étude

Une proportion importante de personnes LGBTQ déclarent avoir été soumises à des efforts systématiques pour les dissuader d’exprimer leur sexualité ou leur identité de genre, selon une nouvelle étude internationale majeure portant sur plus d’une douzaine d’études. Connu sous le nom de thérapie de conversion, ce type de traitement a été largement condamné par des organisations psychologiques et médicales et a été banni pour les mineurs dans 22 États.

Selon l’étude, les personnes transgenres ont signalé des antécédents de thérapie de conversion dans un taux plus élevé que les gays et les lesbiennes.

« Nous sommes découragés de constater que ces pratiques restent répandues », a déclaré Travis Salway, professeur adjoint de sciences de la santé à l’Université Simon Fraser de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Salway est l’auteur principal de l’étude, qui est la première revue systématique internationale – considérée comme l’une des formes de preuves scientifiques les plus solides – à examiner dans quelle mesure les minorités sexuelles et de genre déclarent avoir subi une thérapie de conversion.

Lui et ses co-auteurs publié leurs conclusions mercredi dans PLOS One. Ils ont analysé 14 études d’enquête auprès de personnes LGBTQ, menées entre 2011 et 2020. Six provenaient des États-Unis, quatre du Canada et une de chaque pays. Australie, Colombie, Corée du Sud et le Royaume-Uni.

Aucune de ces études n’était basée sur des échantillons représentatifs de personnes LGBTQ. Les conclusions de l’étude ne sont donc pas nécessairement généralisables aux populations gays et trans dans leur ensemble. La proportion des populations étudiées déclarant avoir subi une thérapie de conversion variait considérablement, de 2 % à 34 %, avec une médiane de 8,5 %.

« C’est un gros problème. Cela devrait vraiment être un gros problème même si cela n’arrive qu’à une seule personne », a déclaré le Dr Jack Drescher, psychiatre new-yorkais et l’un des principaux défenseurs du mouvement qui dure depuis des décennies pour mettre fin à la thérapie de conversion, faisant référence à l’apparente persistance de cette pratique. Il n’a pas participé à l’étude.

L’article cite une définition de la thérapie de conversion écrite par l’un de ses co-auteurs, Florence Ashley, professeure adjointe à la faculté de droit de l’Université de l’Alberta, qui l’appelle « tout traitement, pratique ou effort soutenu visant à changer , décourager ou réprimer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne. . . ou tout comportement associé à un genre autre que le sexe assigné à la naissance.

La proportion médiane déclarant des antécédents de thérapie de conversion était plus élevée aux États-Unis, à 13 %, qu’au Canada, à 7 %. L’équipe de Salway a écrit que les attitudes canadiennes envers les minorités sexuelles et de genre pourraient être « plus affirmatives » que celles des États-Unis.

Une médiane de 8 % des minorités raciales et des Nord-Américains autochtones ont déclaré avoir suivi une thérapie de conversion, contre 5 % des Blancs. Les auteurs de l’étude ont souligné l’héritage des gouvernements américain et canadien qui ont envoyé de force des enfants autochtones dans des internats, où les normes européennes en matière de genre et de sexualité étaient appliquées.

L’analyse a révélé qu’une médiane de 12 % des personnes trans ont déclaré avoir suivi une thérapie de conversion, contre 4 % des homosexuels. Les auteurs ont émis l’hypothèse que cette disparité était probablement due en partie au fait que les professionnels de la santé condamnaient depuis longtemps les thérapies de conversion pour l’homosexualité. Ils ont également souligné « des améliorations plus lentes dans l’affirmation des attitudes, les politiques sociales et la protection juridique concernant les personnes transgenres ».

Qu’elles soient homosexuelles ou trans, les personnes assignées à la naissance à un homme étaient plus susceptibles que celles qui avaient été assignées à une femme à la naissance de déclarer avoir suivi une thérapie de conversion. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que cela pourrait être dû en partie à une plus grande stigmatisation à l’égard de l’effémination chez les garçons que de la masculinité chez les filles.

Deux études supplémentaires incluses dans la revue ont examiné des enquêtes auprès de professionnels de la santé mentale. UN Enquête britannique menée il y a vingt ans a révélé qu’environ 1 psychologue sur 5 et 1 psychiatre sur 10 déclaraient avoir traité au moins un patient pour réduire son attirance envers le même sexe. Et un étude américaine de thérapeutes conjugaux et familiaux, publié en 2013, a révélé que 3,5 % d’entre eux déclaraient avoir pratiqué une thérapie de conversion.

Les auteurs du document de synthèse ont déclaré qu’ils espéraient que cela affecterait la politique, en informant les législateurs de la fréquence à laquelle les personnes LGBTQ ont subi une thérapie de conversion. Cependant, les enquêteurs n’ont pas été en mesure de ventiler leurs résultats en fonction de l’âge des répondants, et l’étude ne fournit aucun aperçu de l’évolution de l’incidence de ces pratiques au fil du temps.

Cela dit, Ilan Meyer, chercheur au Williams Institute de l’UCLA et auteur principal de l’une des études examinées études, a déclaré que son équipe avait analysé les réponses à l’enquête de 2016 à 2017 auprès d’Américains homosexuels nés entre 1956 et 1997 et n’avait trouvé aucune différence significative entre les cohortes de naissance au cours de cette période dans la proportion déclarant avoir été exposée à une thérapie de conversion. Cela suggère la persistance des pratiques de thérapie de conversion, a déclaré Meyer.

« Je ne pouvais pas m’imaginer en tant qu’adulte gay »

« Je voulais vraiment que ce soit vrai », a déclaré Nathan, 29 ans, un homosexuel du Midwest, dans l’espoir que la thérapie de conversion qu’il a suivie à 16 ans mettrait fin à son attirance pour le même sexe. «Je ne pouvais pas m’imaginer en tant qu’adulte gay.»

Nathan, qui a demandé à s’appeler uniquement par son prénom pour éviter que ses parents n’acceptent sa demande d’adolescent de consulter un thérapeute de conversion, a déclaré à propos du conseiller : « De toute évidence, il a dû comprendre à un moment donné que cela ne signifiait rien. travail. »

Autrefois pratique courante parmi les psychothérapeutes, le conseil visant à faire passer un patient d’homosexuel à hétérosexuel est devenu considéré comme contraire à l’éthique par les professionnels de la santé mentale traditionnels au cours des dernières décennies.

Recherche sur les méfaits de la thérapie de conversion pour les homosexuels a commencé à émerger au milieu des années 1990. Des enquêtes sur l’impact de cette pratique sur les personnes trans ont été entreprises beaucoup plus récemment.

L’American Psychological Association a publié pour la première fois une résolution s’opposant à la thérapie de conversion pour l’homosexualité. en 1997concluant en 2009 que de telles pratiques sont « peu susceptibles de réussir et comportent un certain risque de préjudice ». L’APA a élargi cette opposition pour inclure l’identité de genre en 2021.

Le document PLOS One a déclaré que cette pratique est associé à « détresse psychologique grave, dépression, toxicomanie et tentative de suicide ».

Une analyse d’une enquête de 2015 auprès d’adultes trans, publié en 2019, ont constaté que ceux qui ont déclaré des antécédents de thérapie de conversion étaient plus susceptibles d’avoir récemment connu une détresse psychologique grave et des antécédents de tentatives de suicide.

La thérapie de conversion « a blessé beaucoup de gens », a déclaré Erica Anderson, psychologue clinicienne et ancienne présidente du groupe de soins de santé trans USPATH. « Nous n’avons aucune étude indiquant que cela a aidé les gens à long terme. »

Cela dit, parce que les auteurs de l’article de synthèse ont analysé des études d’enquête qui, par définition, examinaient les souvenirs des minorités sexuelles et de genre, ils ont écrit qu’une limite de leur analyse était qu’elle ne pouvait pas capturer les expériences de personnes ayant expérimenté une thérapie de conversion et finalement identifié comme cisgenre (c’est-à-dire non trans) et hétérosexuel.

Les enquêteurs ont exclu les études destinées à enquêter sur les personnes recherchant activement une thérapie de conversion, estimant que si elles l’avaient fait, les taux de prévalence médians observés dans leur analyse auraient probablement été encore plus élevés. Deux articles exclus de l’analyse pour cette raison présentaient des estimations de prévalence de 15% et 20%.

Selon le Williams Institute, qui estimé dans un rapport de 2019 que 698 000 adultes LGBTQ américains ont suivi une thérapie de conversion, la forme pratiquée aujourd’hui est la thérapie par la parole. Historiquement, les praticiens ont utilisé une thérapie par aversion, notamment en provoquant des nausées et des vomissements ou en fournissant des décharges électriques. Cette pratique est souvent fondée sur des croyances religieuses.

La Californie est devenue le premier État à interdire les thérapies de conversion pour les mineurs en 2012. Depuis lors, 21 États supplémentaires, plus Washington, DC, ont adopté des interdictions similaires, qui s’appliquent à la fois à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle. Ces lois exemptent généralement les conseillers religieux ou spirituels.

Les auteurs du nouveau document de synthèse ont noté que les études qu’ils ont analysées ne définissaient pas la thérapie de conversion de manière uniforme et que cela pourrait être l’un des facteurs à l’origine de la large gamme de taux de prévalence observés dans leurs résultats. Ils ont écrit que les études futures « bénéficieraient de définitions améliorées et utilisées de manière cohérente » du terme. Ils ont également plaidé pour que les chercheurs étudient les contributions des idéologies religieuses à la persistance de cette pratique.