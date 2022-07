De nombreuses personnes envisagent de toucher tôt les prestations de retraite de la sécurité sociale: enquête

De plus, certaines de leurs prestations peuvent être retenues s’ils travaillent avant l’âge de la retraite à taux plein. L’enquête a révélé que 54 % des répondants sont au courant de cette réduction.

Ceux qui demandent des prestations de retraite le plus tôt possible à 62 ans peuvent voir une réduction des prestations pouvant aller jusqu’à 30%, selon la Social Security Administration.

Le sondage, qui comprenait 1 853 adultes, a été réalisé entre avril et mai.

Parmi les baby-boomers, qui ne bénéficient pas actuellement de la sécurité sociale, 26 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de déposer une demande de prestations plus tôt tout en continuant à travailler. Pendant ce temps, 39% des baby-boomers qui ne reçoivent pas de chèques de sécurité sociale prévoient de commencer avant l’âge de la retraite à taux plein.

L’enquête a révélé que 42% des répondants prévoient de déposer une demande de prestations de sécurité sociale plus tôt tout en continuant à travailler, contre 36% qui ont dit la même chose en 2021.

Pourtant, une récente enquête menée auprès d’adultes américains âgés de 26 ans et plus par le Nationwide Retirement Institute a révélé que réclamer tôt est exactement ce que de nombreux Américains envisagent de faire.

L’une des raisons pour lesquelles plus d’Américains pourraient envisager de réclamer tôt est l’inquiétude concernant l’économie américaine, les baby-boomers et les membres de la génération X étant plus susceptibles de croire que les perspectives se détériorent.

“L’inflation à des sommets de 40 ans et certainement le fait de voir leurs investissements fluctuer créent une quantité importante de pessimisme, d’inquiétude et de peur qu’ils ne verront jamais un centime de ce qu’ils ont investi dans la sécurité sociale”, a déclaré Tina Ambrozy, vice-présidente senior. de solutions clients stratégiques chez Nationwide.

De plus, 70 % des personnes interrogées craignent que la sécurité sociale ne soit à court d’argent au cours de leur vie.

Les dernières projections de la Social Security Administration montrent que les fonds du programme s’épuiseront en 2035. Fait important, 80 % des prestations seront toujours payables à ce moment-là.

La pandémie de Covid-19 a également rendu les Américains plus pessimistes quant à la retraite, a constaté Nationwide, 20 % des Américains non retraités prévoyant de retarder leurs dates de retraite contre 15 % en 2021.