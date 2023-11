De nombreuses options de divertissement se déroulent ce week-end à Jackson MS

Vous cherchez des endroits où aller et des choses à voir ce week-end ? Voici un résumé de certaines des activités prévues du vendredi 10 novembre au dimanche 12 novembre dans la région métropolitaine de Jackson :

10 novembre

Chest Fever présente : La dernière valse : Rejoignez Chest Fever et ses amis vendredi de 20h à 22h30 au Duling Hall pour une célébration du concert emblématique du groupe en 1976, The Last Waltz. Le spectacle mettra en vedette une section de cuivres locaux de stars avec des invités locaux interprétant les rôles bien-aimés du casting original de stars, notamment Bob Dylan, Neil Young, Joni Mitchell et plus encore. Les portes ouvrent à 19h et les billets coûtent 30 $ disponibles en ligne via ticketmaster via dulinghall.com

Si vous allez:

Quoi : Chest Fever présente La Dernière Valse.

: Chest Fever présente La Dernière Valse. Où : Duling Hall, 622 Duling Avenue à Jackson

: Duling Hall, 622 Duling Avenue à Jackson Quand : Vendredi de 20h à 22h30 (Ouverture des portes à 19h).

: Vendredi de 20h à 22h30 (Ouverture des portes à 19h). Des billets: 30 $ disponible via ticketmaster via dulinghall.com/event-calendar/

10-11 novembre

Fête des récoltes: Le Festival des récoltes 2023 au Musée de l’agriculture et de la foresterie du Mississippi se termine vendredi et samedi alors que la petite ville du Mississippi prend vie chaque jour de 9 h à 14 h. L’entrée est de 8 $ pour les 3 ans et plus. Des démonstrations en direct donneront aux visiteurs un aperçu du passé du Mississippi et montreront l’impact de l’agriculture sur nos vies. Les démonstrations comprendront le fonctionnement de l’égreneuse de coton, de la scierie, de l’usine de canne à sucre, de l’imprimerie, de la forge et bien plus encore. Des promenades en chariot et en train seront disponibles chaque jour pour 1 $ par passager.

Si vous allez:

Quoi : Fête des récoltes.

: Fête des récoltes. Où : Musée de l’agriculture et de la foresterie du Mississippi, 1150 Lakeland Drive à Jackson.

: Musée de l’agriculture et de la foresterie du Mississippi, 1150 Lakeland Drive à Jackson. Quand : vendredi et samedi, de 9h à 14h

: vendredi et samedi, de 9h à 14h Des billets: 8$ pour les 3 ans et plus.

11 novembre :

Marche du cœur de Metro Jackson : La Metro Jackson Heart Walk, parrainée par l’American Heart Association, est une marche de 5 km familiale, non compétitive et non chronométrée. Participer à la Marche du cœur, c’est se rassembler, faire battre le cœur, honorer les survivants, collecter des fonds pour sauver des vies et s’amuser tout au long du chemin. L’enregistrement au Mississippi Museum of Art commence à 8h00 et la promenade commence à 9h15. La participation est gratuite.

Si vous allez:

Quoi : Marche du cœur du métro Jackson.

: Marche du cœur du métro Jackson. Quand : samedi de 8h à midi.

: samedi de 8h à midi. Où: Musée d’art du Mississippi, 380 South Lamar Street à Jackson.

Marché de vacances de la vieille ville: Rejoignez Main Street Clinton pour le 15e marché de Noël annuel ce samedi de 9h à 15h. Les rues historiques en brique d’Olde Towne seront remplies de l’esprit de Noël alors que le marché de Noël donne officiellement le coup d’envoi de la saison des achats des Fêtes. Le marché réunira plus de 120 artisans et vendeurs vendant une grande variété d’articles artisanaux.

Si vous allez:

Quoi : Marché de vacances de la vieille ville.

: Marché de vacances de la vieille ville. Quand : samedi de 9h à 15h

: samedi de 9h à 15h Où: 300 Jefferson Street dans le quartier historique de la vieille ville de Clinton.

Festival de musique familial de Zoochilla: ZooChilla vise à redynamiser la salle de concert du zoo de Jackson en organisant un festival amusant et décontracté avec de la musique, de la nourriture, des stands communautaires, une zone pour enfants et de superbes magasins au trésor de Jackson, âgé de 102 ans. Le festival s’ouvre à midi avec des animations musicales du Blue Monday Blues Band, HeART2Soul, Vae, Lady Adrena et DJ Aziatikk Blakk. Une grande variété de vendeurs seront sur place. Les billets coûtent 10 $ et les enfants de 5 ans et moins sont admis gratuitement. En guise de remerciement, l’entrée des anciens combattants coûte 5 $ à la porte.

Si vous allez:

Quoi : Festival de musique familiale ZooChilla.

: Festival de musique familiale ZooChilla. Où : Zoo de Jackson, 2918 West Capitol Street à Jackson.

: Zoo de Jackson, 2918 West Capitol Street à Jackson. Quand : samedi midi jusqu’à 17h

: samedi midi jusqu’à 17h Des billets: 10$ pour les adultes avec enfants de 5 ans et moins gratuit. L’entrée pour les anciens combattants est de 5 $.

Festival de blues des cantons : Cet événement musical aura lieu samedi au Concert Green du Township At Colony Park à Ridgeland. Il y aura des performances de Brandon « TAZ » Niederauer, Cedric Burnside, Ghost Town Blues Band, Jarekus Singleton et Jimmy « Duck » Holmes. Les heures sont de 15h00 à 23h00 avec des billets allant de 35 $ (limités) à 100 $ pour l’hébergement VIP. Présenté par Wratchet Entertainment Group LLC.

Si vous allez:

Quoi : Festival de blues des cantons.

: Festival de blues des cantons. Où : Concert Green au Township At Colony Park, 1107 Highland Colony Parkway à Ridgeland.

: Concert Green au Township At Colony Park, 1107 Highland Colony Parkway à Ridgeland. Quand : samedi de 15h à 23h

: samedi de 15h à 23h Des billets: 35$ à 100$ disponible via townshipblues.com/ticketsandinfo

Visite évangélique de la célébration de l’inspiration de McDonald’s: La 17e tournée annuelle McDonald’s Inspiration Celebration Gospel est une série de concerts passionnants mettant en vedette Hezekiah Walker, Anthony Brown & Group TherAPy, Bri Babineaux, DOE, Mike Teezy, Sir the Baptist, The Walls Group, Tim Bowman Jr. et l’hôte, Lonnie Hunter. Les heures d’ouverture sont de 19h00 à 22h00 au Jackson Convention Center. Les billets sont gratuits mais l’inscription est obligatoire. eventbrite.com et les invités seront invités à faire des dons à la porte de l’œuvre caritative des Manoirs Ronald McDonald.

Si vous allez:

11-12 novembre

Paysages de Picasso: Out Of Bounds : 2023 marque le 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso et le Mississippi Museum of Art rend hommage à son héritage avec Picasso Landscapes : Out of Bounds, la première exposition personnelle du travail de l’artiste présentée dans le Mississippi. L’exposition ouvre ses portes samedi et se poursuit tous les jours (sauf le lundi) jusqu’au 3 mars 2024. L’exposition explore l’approche expansive de Picasso du genre traditionnel de la peinture de paysage. MMA est le lieu final de cette exposition itinérante.

Si vous allez:

Quoi : Paysages de Picasso : hors limites.

: Paysages de Picasso : hors limites. Où : Musée d’art du Mississippi, 380 South Lamar Street à Jackson.

: Musée d’art du Mississippi, 380 South Lamar Street à Jackson. Quand : Ouvre le samedi et se poursuit jusqu’au 3 mars 2024. Les horaires sont de 11 h à 17 h du mardi au samedi et de 13 h à 17 h le dimanche.

: Ouvre le samedi et se poursuit jusqu’au 3 mars 2024. Les horaires sont de 11 h à 17 h du mardi au samedi et de 13 h à 17 h le dimanche. Des billets: 15$ pour les adultes avec rabais pour les aînés et les jeunes. Les enfants de 5 ans et moins sont gratuits.

12 novembre :

Saisons et jours saints XI: L’Ensemble Concordia présentera Seasons and Holy Days XI, dimanche à 15h à l’église méthodiste unie Galloway Memorial à Jackson. Basé sur un format de leçons et de chants de Noël, l’événement proposera un voyage à travers l’année liturgique à travers des hymnes, des Écritures, de la poésie et des prières. L’ensemble est dirigé par Lynne K. Pickett. Pour les personnes ne pouvant y assister en personne, l’événement sera également diffusé en direct sur vimeo.com/gallowayumc

Si vous allez: