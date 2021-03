Les vaccinations deviennent de plus en plus accessibles de semaine en semaine, car les États reçoivent plus de doses et ouvrent l’éligibilité, dans certains cas pour inclure tous les résidents adultes. Le nombre de doses administrées dans tout le pays chaque jour augmente et le pays a dépassé l’objectif initial du président Biden d’avoir administré 100 millions de vaccins le 19 mars, presque six semaines avant la date prévue.

Il n’est donc pas surprenant que les experts en santé publique se méfient du dernier aplatissement de la courbe de la pandémie, de la forte baisse des cas constatée fin janvier et février à quelque chose comme un plateau ou une légère baisse plus récemment. Avec la prévalence de plus de variantes de virus contagieux, ils craignent que la bonne nouvelle ne se termine et qu’une quatrième vague se forme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy