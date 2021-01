Deux coéquipiers de l’Alabama, le quart Mac Jones et le receveur DeVonta Smith, rejoignent le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence et le quart-arrière de Floride Kyle Trask en tant que finalistes du 86e trophée Heisman annuel. Le gagnant sera annoncé mardi. Un aperçu des finalistes:

MAC JONES, junior, QB, Alabama

BIO: La recrue relativement peu annoncée a montré son courage juste en signant avec l’Alabama dans une classe de recrutement dirigée par Tua Tagovailoa avec Jalen Hurts juste après avoir terminé une excellente saison de première année. Jones a attendu son tour et a prouvé qu’il était prêt pour le poste lorsqu’il a pris la relève après la blessure à la hanche de Tagovailoa à la fin de la saison dernière. Il y avait des spéculations selon lesquelles Bryce Young, étudiant de première année cinq étoiles, pourrait se battre pour le poste de départ avant COVID-19[feminine forcé l’annulation de la pratique du printemps.

STATS CLÉS: A mené la nation avec un pourcentage d’achèvement de 76,5 et une cote d’efficacité de réussite de 202,35 en saison régulière. Passé pour 3739 verges et 32 ​​touchés contre seulement quatre interceptions dans les 11 matchs de Tide avant les séries éliminatoires. Ses quatre matchs de passes de 400 verges cette saison sont plus que tout autre quart-arrière de l’Alabama a produit au cours d’une carrière entière. Cela comprend une performance de 418 verges et cinq touchés lors de la victoire au championnat de la Conférence du Sud-Est contre la Floride.

MEILLEUR JEU: Un joueur qui a disputé trois matchs consécutifs de 400 verges au début de la saison a sauvé sa meilleure performance peut-être pour la plus grande étape à ce jour. Il a complété 33 des 43 passes avec une interception contre les Gators.

AVANT LE COLLÈGE: Classé quatre étoiles dans le classement composite 247Sports, Jones est arrivé en tant que joueur en développement à environ 180-185 livres. Il a été classé comme le quart-arrière de style professionnel n ° 12, mais Jones avait une feuille de route gagnante. Il a aidé à mener l’école Bolles au match de championnat de l’état de Floride 4A en tant que senior en 2016, passant pour 1532 verges et 29 touchés.

PROJET DE STOCK: Son stock, si Jones choisit de sauter sa saison senior, a sans aucun doute été aidé par un succès soutenu au-delà de sa solide finition la saison dernière. Projeté aussi haut qu’un choix n ° 5 dans au moins un repêchage simulé, Jones est considéré comme une sélection potentielle plus tard dans le premier tour et probablement comme un deuxième tour dans les autres.

THE SKINNY: Jones a été dynamique cette saison, lançant des bombes et prenant aussi habilement ce que la défense lui donne sans prendre de risques inutiles. A peine manqué un battement même avec la blessure à la cheville du receveur dynamique Jaylen Waddle qui l’a mis à l’écart la majeure partie de la saison. Jones a dépassé à peu près toutes les attentes extérieures cette saison, menant l’une des infractions les plus explosives du pays. A également le don de se débarrasser des erreurs et de ne pas les laisser affecter son jeu.

TREVOR LAWRENCE, junior, QB, Clemson

BIO: Lawrence avait l’air prêt pour un moment du trophée Heisman depuis son arrivée à Clemson avant la saison 2018. En tant que recrue, il a mené les Tigers au championnat national, dominant l’Alabama dans une victoire 44-16. Lawrence a une fiche de 34-1 en tant que titulaire d’université et la seule défaite et peut-être sa plus mauvaise performance a été dans le match pour le titre en janvier 2020, une défaite de 42-25 contre LSU. Lawrence, le premier choix probable du prochain repêchage de la NFL, aurait pu facilement se retirer de la saison, mais s’est battu dur pour que la saison se déroule dans la pandémie. Lawrence a également grandi en tant que leader, au centre des efforts de Clemsons pour lutter contre l’injustice sociale cet été. Lawrence a remporté son troisième titre de l’ACC en tant que partant et a été nommé joueur offensif de l’ACC et joueur général de l’année.

STATS CLÉS: Les chiffres de Lawrences ne sont pas aussi robustes que les autres finalistes, en partie parce que la domination précoce de Clemsons l’envoie généralement sur le banc pendant de bonnes périodes de la seconde mi-temps et il a raté trois matchs en raison de la coronavirus . Pourtant, Lawrence a complété près de 70% de ses lancers pour 2 753 verges et 22 touchés ainsi que quatre interceptions en saison régulière.

MEILLEUR JEU: Après avoir raté la double défaite des Clemsons 47-40 contre Notre-Dame en novembre, Lawrence a affronté les Fighting Irish dans le match pour le titre de l’ACC et a aidé les Tigers à atteindre leur sixième couronne de conférence avec une victoire dominante de 34-10. Lawrence a complété 25 des 36 passes pour 322 verges et deux touchés contre une défense irlandaise avare. Il a également couru pour 90 verges et un score.

AVANT LE COLLÈGE: Lawrence était une recrue cinq étoiles presque depuis qu’il a commencé le match. Il avait une fiche de 52-2 en tant que partant à Cartersville High School en Géorgie, prenant le relais du troisième match de sa première saison. Lawrence a terminé avec 41 victoires consécutives, deux championnats d’État et des records de l’État de Géorgie pour les verges par la passe et les touchés précédemment détenus par un autre quart-arrière du championnat national des Clemsons, Deshaun Watson.

PROJET DE STOCK: Lawrence a été verrouillé en tant que quart-arrière n ° 1 au classement général juste après le titre national de Clemsons 2018, certains en dehors du programme suggérant qu’il abandonne ses deux dernières saisons à l’université pour se préparer au repêchage 2021. Lawrence, qui a obtenu son diplôme en décembre, a déclaré qu’il devenait professionnel et la plupart s’attendent à ce que son nom soit le premier appelé au repêchage de la NFL au printemps prochain.

THE SKINNY: À 6 pieds 6 pouces avec un bras de canon et d’une manière imperturbable, Lawrence est ce qu’un scénariste pourrait proposer pour un film sur un quart-arrière vedette. Les références de Lawrences Heisman cette saison ont peut-être glissé quand il est resté plus d’un mois sans jouer, mais lui et les Tigers ont recommencé les séries éliminatoires.

DeVONTA SMITH, senior, WR, Alabama

BIO: Smith est revenu pour sa saison senior tandis que les autres receveurs de Crimson Tide, Henry Ruggs III et Jerry Jeudy, sont partis et sont devenus les choix de première ronde de la NFL. Smith est le premier receveur large nommé joueur AP de l’année. Il a récolté en moyenne 187 verges sur réception et a attrapé 11 passes de touché en quatre matchs après une blessure à la cheville de Jaylen Waddles, puis a ajouté une performance de 15 attrapés et 184 verges lors du match de championnat de la Conférence du Sud-Est contre la Floride.

STATS CLÉS: A mené la nation avec 98 attrapés et 1 511 verges avant les séries éliminatoires, et ses 17 réceptions de touché se classent deuxième. A eu sept matchs de 100 verges et six performances à plusieurs touchés. Marqué sur un retour de botté de 84 verges contre l’Arkansas.

MEILLEUR JEU: On pourrait facilement affirmer que c’était le jeu pour le titre de la SEC. Mais Smith avait 11 attrapés pour 203 verges et quatre touchés contre l’État du Mississippi. Il a attrapé des passes de 35, 53, 11 et 10 verges. Il a ajouté sept attrapés pour 130 verges et trois touchés lors de la demi-finale de la CFP contre Notre-Dame.

AVANT LE COLLÈGE: Évalué une recrue quatre étoiles, un top 10 des receveurs et une perspective globale n ° 64 selon le classement composite de 247Sports. A été nommé joueur par excellence du match de championnat d’État de la Louisiane Classe 3A 2016.

DRAFT STOCK: Le Smith de 6 pieds 1 pouce et 175 livres aurait pu partir après une grosse saison junior et rivaliser avec Ruggs et Jeudy pour la position de draft. Maintenant, il est considéré comme un choix probable de première ronde, rivalisant avec des joueurs comme Waddle et les LSU JaMarr Chase pour être le meilleur receveur choisi.

THE SKINNY: A trouvé un moyen de continuer à faire de gros chiffres même sans que Waddle ne consomme une grande partie de l’attention secondaire. A fait un touché à une main contre LSU. Malgré toute l’attention, l’entraîneur de Tide Nick Saban l’appelle probablement l’un des gars les plus altruistes que j’ai jamais eu l’occasion d’entraîner. Annulé le record de la SEC pour recevoir des touchés avec 43 à ce jour.

KYLE TRASK, senior, QB, Floride

BIO: Le portail de transfert NCAA a été fait pour des gars comme Trask, une sauvegarde de carrière à la recherche d’une meilleure opportunité ailleurs. Mais Trask n’a jamais envisagé de passer à autre chose alors qu’il passait la plupart de ses carrières au lycée et à l’université à attendre dans les coulisses. Il a réussi à Gainesville et a terminé avec une année senior record, sa première en tant que partant à temps plein. Il a terminé avec 43 passes de touché, brisant la marque d’une seule saison des écoles (39) établie par le vainqueur du trophée Heisman 1996, Danny Wuerffel, et a couru pour trois autres. Trask pourrait devenir le quatrième QB gagnant de Heisman dans l’histoire de l’école, rejoignant Steve Spurrier (1966), Wuerffel et Tim Tebow (2007).

STATS CLÉS: Ses 43 passes de TD mènent la nation par 11 et sont à égalité pour le huitième plus haut total en 11 matchs dans l’histoire de Bowl Subdivision. Trask a lancé quatre passes TD ou plus dans chacun des six premiers matchs des Floridas cette année, faisant de lui le premier joueur de l’histoire de la SEC et le quatrième quart-arrière FBS depuis 1996 à accomplir l’exploit.

MEILLEUR JEU: Il est devenu le favori de Heisman contre la résurgence de l’Arkansas à la mi-novembre, lorsqu’il a complété 23 des 29 passes pour 356 verges et six touchés dans un battement de 63-35 qui a fait des Gators des prétendants légitimes au championnat national.

AVANT LE COLLÈGE: Il était le 124e quart-arrière à la sortie du lycée en 2016. Trask a grandi à Manvel, au Texas, et ses parents étaient tellement fans du Texas A&M qu’ils ont nommé leur fils d’après Kyle Field. Trask a joué derrière l’actuel starter de Miami DEriq King au lycée et n’a jamais été reniflé par ses bien-aimés Aggies. Il a atterri en Floride presque par accident et a été enterré sur la carte de profondeur derrière Austin Appleby, Luke Del Rio, Feleipe Franks et Malik Zaïre.

PROJET DE STOCK: Trask est largement considéré comme un choix tardif de première ronde qui pourrait glisser dans la seconde. Sa capacité de prise de décision et sa précision sont ses principaux traits, mais son manque de mobilité le fera probablement choisir après Clemsons Trevor Lawrence, Ohio States Justin Fields et BYUs Zach Wilson et peut-être derrière Alabamas Mac Jones et North Dakota States Trey Lance.

LE SKINNY: Même quand il semblait que Trask aurait sa chance en 2018, il s’est cassé un pied à l’entraînement quelques jours avant le match et a dû prolonger son attente. Ce n’est pas avant la blessure à la cheville de fin de saison de Franks en 2019 que Franks a finalement fait son chemin sur le terrain. Il a rapidement prouvé qu’il appartenait. Il a vraiment brillé cette saison, menant le pays en verges par la passe (375 par match) et en touchés. Son seul inconvénient: les Gators ont clôturé avec une séquence de trois défaites consécutives qui a ruiné toute chance qu’ils avaient de remporter un championnat national.

