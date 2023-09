De nombreuses fermes intérieures ferment leurs portes alors que leurs entreprises sont en difficulté. Alors pourquoi en construit-on davantage ?

CLEBURNE, Texas (AP) — Dans une serre lumineuse à environ une heure de Dallas, des ouvriers portant des filets à cheveux et des gants placent des morceaux de laitue et d’autres légumes verts dans de petits récipients en plastique – des centaines de milliers – qui s’empilent jusqu’au plafond. Quelques semaines plus tard, une fois que les légumes auront atteint leur taille maximale, ils seront cueillis, emballés et expédiés vers les rayons locaux dans les 48 heures.

Il s’agit d’Eden Green Technology, l’une des dernières générations d’entreprises agricoles en intérieur qui cherchent fortune avec des usines vertes destinées à produire des récoltes de produits frais tout au long de l’année. L’entreprise exploite deux serres et en a inauguré deux autres sur son campus de Cleburne, où les installations intérieures sont destinées à protéger leur part de l’approvisionnement alimentaire du changement climatique tout en utilisant moins d’eau et de terre.

Mais c’est si le concept fonctionne. Et les acteurs du secteur parient gros alors même que leurs rivaux vacillent et échouent. Plenty Unlimited, basé en Californie, a inauguré cet été les travaux d’un Facilité de 300 millions de dollarsalors que Kroger a annoncé que ce serait élargir sa disponibilité de produits cultivés verticalement. Pendant ce temps, deux entreprises agricoles en intérieur qui ont attiré d’importants fonds de démarrage – AeroFarms du New Jersey et AppHarvest du Kentucky — a déposé une demande de réorganisation en faillite. Et une entreprise de Détroit créée il y a cinq ans, Planted Detroit, a fermé ses portes cet été, le PDG invoquant des problèmes financiers quelques mois seulement après avoir vanté son projet d’ouvrir une deuxième ferme.

Le désabonnement de l’industrie ne dérange pas Jacob Portillo, un producteur chez Eden Green qui dirige une équipe de santé des plantes et surveille l’irrigation, les nutriments et d’autres facteurs liés aux besoins des cultures.

« Le fait que d’autres personnes échouent et que d’autres réussissent, cela va se produire dans n’importe quel secteur dans lequel vous allez, mais spécifiquement pour nous, je pense que, aussi durables que nous essayons d’être, les concurrents durables, je pense, sont particulièrement durables. je vais commencer à gagner », a-t-il déclaré.

L’agriculture en intérieur permet de cultiver à l’intérieur ce que les experts appellent parfois « l’agriculture en environnement contrôlé ». Il existe différentes méthodes ; l’agriculture verticale consiste à empiler les produits du sol au plafond, souvent sous un éclairage artificiel et avec des plantes poussant dans de l’eau enrichie en nutriments. D’autres producteurs essaient des serres à l’échelle industrielle, des lits de terre intérieurs dans d’immenses entrepôts et des robots spéciaux pour mécaniser certaines parties du processus agricole.

Les défenseurs affirment que la culture en intérieur utilise moins d’eau et de terre et permet de cultiver les aliments plus près des consommateurs, économisant ainsi sur le transport. C’est aussi un moyen de protéger les cultures des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes causées par le changement climatique. Les entreprises vantent souvent leurs produits comme étant exempts de pesticides, bien qu’ils ne soient généralement pas commercialisés comme biologiques.

Mais les sceptiques remettent en question la durabilité des opérations qui peuvent nécessiter une lumière artificielle énergivore. Et ils disent que payer pour cette lumière peut rendre la rentabilité impossible.

Tom Kimmerer, physiologiste des plantes qui a enseigné à l’Université du Kentucky, a suivi l’agriculture en intérieur parallèlement à ses recherches sur la croissance des plantes à l’extérieur et à l’intérieur. Il a déclaré que sa première réflexion sur les startups agricoles verticales – en particulier celles qui dépendent fortement de la lumière artificielle – a été : « Mon garçon, c’est une idée stupide » – principalement en raison des coûts énergétiques élevés.

L’industrie a reconnu ces coûts élevés. Certaines entreprises cherchent à réduire ces coûts en s’appuyant sur l’énergie solaire, qui, selon elles, soutient également la durabilité. Même ceux qui dépendent le plus de la lumière artificielle qui ne provient pas d’énergies renouvelables affirment qu’ils peuvent être rentables en produisant éventuellement un volume élevé de produits tout au long de l’année.

Mais Kimmerer pense qu’il existe de meilleures façons de fournir de la nourriture localement et de prolonger la saison de croissance – à l’extérieur. Il a souligné l’Elmwood Stock Farm, une ferme biologique située à l’extérieur de Lexington, dans le Kentucky, qui peut cultiver des tomates et des légumes verts toute l’année à l’aide d’outils tels que de hauts tunnels, également connus sous le nom de cerceaux – des arcs en forme de serre qui abritent les cultures tout en étant partiellement ouverts aux visiteurs. l’extérieur.

Il pense que les investissements consacrés à de nouvelles versions de l’agriculture en intérieur seraient mieux consacrés à des solutions pratiques pour les agriculteurs en extérieur, comme des robots de désherbage, ou même à des solutions climatiques comme subventionner les agriculteurs pour qu’ils adoptent des pratiques régénératrices.

Déplacer l’agriculture à l’intérieur peut résoudre certains problèmes de ravageurs, mais en créer de nouveaux. Sans leurs prédateurs naturels extérieurs, les petites créatures comme les pucerons, les thrips et les tétranyques peuvent devenir très difficiles à contrôler si elles ne sont pas gérées de manière agressive, a déclaré Hannah Burrack, écologiste spécialisée dans la lutte antiparasitaire à la Michigan State University.

« Si vous créez l’environnement parfait pour les plantes, dans de nombreux cas, vous créez également un environnement de croissance parfait pour leurs parasites », a déclaré Burrack.

Les entreprises agricoles en intérieur contrent cela en mettant l’accent sur une hygiène élevée ; par exemple, Eden Green vante les « conditions de laboratoire » sur son site Web et affirme que les travailleurs surveillent de près leurs serres pour attraper immédiatement tout parasite. Ils affirment également que les fermes verticales ont en réalité besoin de moins de pesticides que les fermes extérieures, réduisant ainsi leur impact sur l’environnement.

Evan Lucas, professeur agrégé de gestion de la construction à la Northern Michigan University qui enseigne aux étudiants la conception appropriée des infrastructures pour les fermes couvertes, a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par les bouleversements en cours. Il a déclaré que certaines entreprises pourraient avoir du mal à se développer, avec des problèmes liés au lancement dans des espaces qui ne sont pas nécessairement construits spécifiquement pour l’agriculture en intérieur.

« Je suppose, d’après ce qui se passe, que tout le monde a vu l’opportunité et a commencé à essayer de faire beaucoup de choses très rapidement », a déclaré Lucas.

Plusieurs entreprises affirment être sur la bonne voie. Eddy Badrina, PDG d’Eden Green, affirme que l’entreprise a trouvé un moyen de s’appuyer principalement sur la lumière naturelle pour ses plantes. Le PDG de Plenty, Arama Kukutai, a déclaré que le système d’éclairage de l’entreprise est suffisamment efficace pour que l’entreprise soit rentable. Et le PDG de Soli Organic, Matt Ryan, a déclaré que cultiver dans le sol à l’intérieur donne à l’entreprise un meilleur produit que les entreprises qui poussent dans l’eau.

Beaucoup ont obtenu un vote de confiance important l’année dernière lorsque Walmart s’est joint à un cycle d’investissement de 400 millions de dollars visant également à introduire les produits de l’entreprise dans ses magasins.

Mais Curt Covington, directeur principal des affaires institutionnelles chez AgAmerica Lending, un gestionnaire d’investissements privés et prêteur axé sur les terres agricoles, n’est pas convaincu que les opérations agricoles en intérieur puissent fonctionner – sauf peut-être dans les cas où les grands détaillants et les serres s’associent, comme Walmart et Beaucoup, ou lorsque des subventions pour les opérations agricoles urbaines et verticales bénéficiant aux communautés pourraient être accordées comme une forme de capital-risque socialement responsable.

« Il est tout simplement difficile, compte tenu de l’intensité capitalistique de ce type d’entreprises, d’être très rentable », a déclaré Covington.

