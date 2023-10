De nombreuses femmes indiennes luttent contre leur image corporelle. Nous devons parler de pourquoi | Pragya Agarwal

Lorsque l’actrice indienne Aishwarya Rai, ancienne Miss Monde, a défilé ce mois-ci lors de la Fashion Week de Paris pour L’Oréal, l’espace en ligne et de nombreux journaux indiens ont explosé avec commentaires sur son poids.

Sur les réseaux sociaux, les gens ont dit qu’elle s’était « laissée aller », qu’elle n’aurait pas dû porter ceci ou cela, qu’elle aurait dû mieux prendre soin d’elle. Elle a fait face à des commentaires similaires concernant son « poids de bébé » peu après avoir donné naissance à sa fille, il y a 12 ans.

J’ai vu cela se dérouler avec déception, car ce type de honte publique affecte non seulement les célébrités indiennes, mais a également un impact direct sur des millions de jeunes filles et de femmes à travers le pays. Il est facile de blâmer les médias ou les films de Bollywood pour ces attitudes – ils contribuent certainement à ce que les jeunes filles aspirent à un « corps de star de cinéma » – mais il existe des facteurs sociaux intersectionnels plus profonds qui façonnent l’image corporelle des femmes indiennes.

En Inde, comme dans de nombreux autres pays d’Asie du Sud, l’alimentation joue un rôle majeur dans les familles et dans les situations sociales. J’apprécie et apprécie la proximité qu’apporte la nourriture, et j’aime – et me manque – cette culture indienne. Ayant grandi en Inde, j’étais très consciente du paradoxe d’une vie axée sur la nourriture et d’une grande attention portée au corps et au poids des femmes. Des visites récentes m’ont montré que cela n’a pas beaucoup changé, surtout dans les grandes villes.

Souvent, lorsque je visite l’Inde, le premier commentaire que je reçois de mes proches concerne la question de savoir si j’ai pris ou perdu du poids. Dans une société traditionnellement collectiviste comme l’Inde, où ce que disent les gens compte, il a toujours été acceptable de commenter le corps des gens.

Dès que j’ai atteint la puberté et que ma silhouette a commencé à changer, les parents et amis de la famille m’ont conseillé de faire attention à ce que je mangeais et d’éviter de grossir, sinon personne ne m’épouserait. Parfois c’était dit pour plaisanter, mais c’était surtout sérieux. Après des avertissements concernant la prise de poids – d’autant plus que je n’étais pas grande et que j’avais une forme différente de celle de ma sœur, qui était naturellement mince – j’ai commencé à contrôler ce que je mangeais, ne m’autorisant souvent qu’un demi-roti pendant une journée entière.

J’ai rapidement perdu du poids et les gens m’ont complimenté sur mon apparence « très mince et délicate » et sur ma « très bonne gestion de mon poids ». Je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait demandé pourquoi. Ce n’était pas que mes parents s’en fichaient, ils n’avaient tout simplement pas d’informations sur les troubles de l’alimentation.

J’ai toujours aimé la nourriture et je me suis renseigné sur les troubles de l’alimentation, mais les conséquences de cette période sur la santé mentale sont restées avec moi. Pendant des décennies, j’ai fait le yo-yo entre sous-alimentation et suralimentation. Et les commentaires ont continué jusqu’à mon âge adulte. Même après une grossesse traumatisante qui m’a obligé à rester au lit pendant trois mois, un cousin m’a dit que j’étais devenue trop « moelleuse ».

Aujourd’hui encore, les publicités matrimoniales parlent d’une « femme belle, à la peau claire et mince ».

Les publicités matrimoniales – dans lesquelles les familles recherchent des partenaires appropriés pour des mariages arrangés – mentionnent souvent comme épouse une femme « belle, à la peau claire et mince ». Lorsque le mariage est présenté comme le but ultime des femmes, elles sont obligées d’adhérer aux normes féminines de beauté. La glorification d’une silhouette mince est également enracinée dans l’héritage colonial où les corps blancs normatifs ont été idéalisés.

Dans les sociétés collectivistes, les femmes sont censées se concentrer sur les autres et non sur elles-mêmes. Lorsque les femmes cuisinent et servent, comme c’est le cas dans la majorité des familles indiennes, on peut ignorer ce qu’elles mangent et en quelle quantité. Il existe également une stigmatisation autour des problèmes de santé mentale, ce qui signifie que les femmes sont moins susceptibles de se manifester même si elles remarquent leurs propres troubles de l’alimentation. Les troubles de l’alimentation peuvent également passer inaperçus ou être négligés, car un corps mince est si désirable.

Suivre un régime a des connotations moralisatrices dans les communautés indiennes, associées à la motivation personnelle. Mieux vaut contrôler nos appétits et nos désirs que de céder à notre désir terrestre de consommer de la bonne nourriture. Dans des religions telles que l’hindouisme, il s’agit d’une position morale élevée, d’un acte volontaire de purification divine et spirituelle. Il existe de nombreux jours de jeûne dans le calendrier hindou. Et pour beaucoup, le jeûne religieux peut masquer des troubles alimentaires. Ma grand-mère est décédée dans la quarantaine. Elle était très spirituelle et jeûnait toujours, et je me suis souvent demandé s’il y avait plus dans cette histoire que ce que nous avons jamais connu.

Il est bien établi que l’image corporelle est un puissant prédicteur de troubles de l’alimentation, en particulier de frénésie alimentaire, de régimes excessifs et de purges. Dès 1991, une étude à Bradford ont montré une prévalence plus élevée de troubles de l’alimentation chez les filles d’origine asiatique (2,6 %) par rapport aux filles blanches (0,6 %). Cependant, les recherches sur les troubles de l’alimentation en Inde restent sporadiques, même si la prise de conscience de ces pathologies s’accroît dans le monde entier. Dans une étude réalisée en 2018 auprès de 1 600 étudiants âgés de 15 à 25 ans à Mysore, dans le sud de l’Inde, plus de 27 % étaient sujets aux troubles de l’alimentation ; une autre étude portant sur 500 étudiantes de premier cycle a montré que 30 % d’entre elles avaient des attitudes alimentaires anormales en corrélation avec l’anxiété et la dépression. Mais aucune recherche n’a jusqu’à présent étudié la corrélation entre les facteurs sociaux et culturels, le sexe et la susceptibilité aux troubles de l’alimentation.

Dans une société en évolution comme l’Inde, où les femmes marchent sur la corde raide entre modernité et tradition, essayant d’affirmer leur indépendance mais aussi de plaire à leur famille et de se conformer aux attentes placées en elles, elles continuent de recevoir des messages sur les formes corporelles désirables. Les normes irréalistes de beauté qui ont été perpétuées dans les médias, dans les films et dans la société indienne doivent être remises en question. Dans le même temps, il doit y avoir une conversation plus ouverte sur les troubles de l’alimentation parmi les femmes indiennes et sud-asiatiques.