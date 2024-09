De nombreuses femmes continuent à utiliser l’hormonothérapie ménopausique au-delà de 65 ans

HealthDay News — De nombreuses femmes de plus de 65 ans présentent des symptômes ménopausiques avérés qui affectent gravement leur qualité de vie et continuent d’utiliser un traitement hormonal de la ménopause (THM), selon une étude présentée lors de la réunion annuelle de la Menopause Society, qui s’est tenue du 10 au 14 septembre à Chicago.

Le Dr Meenakshi Goel, de l’Université de Toronto, et ses collègues ont examiné les caractéristiques et les motivations des Canadiennes de plus de 65 ans qui utilisent encore le THS. L’analyse a porté sur 110 femmes vues à la clinique de santé des femmes matures et de ménopause de l’hôpital Mount Sinai à Toronto.

Les chercheurs ont constaté que l’âge moyen de la ménopause était de 50 ans, mais que l’âge moyen de l’initiation du THM était de 52 ans. Les participantes prenaient du THM depuis 18 ans en moyenne, 42 % d’entre elles le prenant depuis ≥ 20 ans. Le contrôle des symptômes vasomoteurs (55 %), une meilleure qualité de vie (29 %) et une réduction des symptômes de douleur chronique et d’arthrite (7 %) étaient les raisons les plus courantes de poursuivre le THM au-delà de 65 ans. Près des deux tiers des femmes (65,5 %) n’ont jamais essayé d’arrêter le THM en raison de symptômes persistants ou pour une meilleure qualité de vie, tandis que 26,4 % ont essayé d’arrêter le THM une fois et 8,2 % ont essayé plusieurs fois. Plus d’un tiers des femmes ont déclaré que les saignements postménopausiques étaient l’effet secondaire le plus courant. Les événements indésirables les plus courants étaient les fractures de la hanche ou autres (7,3 %), et deux femmes ont eu un carcinome canalaire in situ du sein pendant qu’elles prenaient du THM.

« Avec des études approfondies basées sur la population prouvant divers avantages pour la santé du THS au-delà de 65 ans, les praticiens de santé devraient être plus ouverts à envisager la poursuite du THS dans cette tranche d’âge après des conseils appropriés et des évaluations périodiques des effets indésirables/contre-indications », écrivent les auteurs.

