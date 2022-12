De nombreuses femmes américaines doivent voyager loin pour passer des mammographies

“Ce n’est peut-être pas l’obstacle le plus important au dépistage par mammographie”, a déclaré Wiese. Mais, a-t-il ajouté, cela pourrait être substantiel pour certaines femmes – surtout si elles ont d’autres obstacles, comme l’absence de congés payés ou la nécessité de trouver une garde d’enfants.

Bien que 20 minutes ne semblent pas être un long trajet en voiture, c’était le minimum. À certains endroits, il était plus proche de 45 minutes à une heure, selon le chercheur Daniel Wiese, chercheur principal à l’American Cancer Society.

Sans surprise, les femmes des zones rurales étaient les plus touchées : dans les régions rurales de 28 États, plus de la moitié des femmes avaient un accès limité à la mammographie en raison de leur lieu de résidence.

Les chercheurs ont découvert que 8,2 millions de femmes avaient un accès limité au dépistage par mammographie en 2022 – défini comme vivant à plus de 20 minutes en voiture de l’établissement le plus proche. Ce chiffre était de 7,5 millions en 2006.

LUNDI 19 décembre 2022 (HealthDay News) – De nombreuses femmes américaines doivent parcourir de longues distances pour se rendre au centre de mammographie le plus proche, selon une nouvelle étude – ce qui soulève la question de savoir si cela empêche certaines de bénéficier d’un dépistage du cancer du sein.

Ce qui n’est pas clair dans l’étude, cependant, c’est si les longs temps de conduite ont réellement affecté les taux de dépistage dans ces zones rurales.

L’équipe de Wiese a constaté que dans de nombreux États peu peuplés, relativement moins de femmes étaient à jour sur le dépistage du cancer du sein, par rapport aux États plus densément peuplés. Mais on ne sait pas si c’est parce que les femmes des zones rurales avaient des temps de trajet plus longs pour se faire dépister.

D’autres experts ont déclaré qu’il était facile de voir combien de temps les temps de trajet pourraient empêcher certaines femmes de se faire dépister. Ce n’est pas un événement ponctuel, mais répété tous les un à deux ans. Et s’il y a une découverte suspecte, cela signifie un aller-retour.

“C’est quelque chose qui est sur notre radar depuis longtemps”, a déclaré Molly Guthrie, vice-présidente de la politique et du plaidoyer pour l’association à but non lucratif pour le cancer du sein Susan G. Komen.

Elle a dit qu’il était bon de voir des recherches mettre en évidence une disparité en matière de soins de santé qui peut être négligée : les Américains des régions rurales du pays vivent souvent loin d’une gamme de services de soins de santé.