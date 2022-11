“De nombreuses façons” les États-Unis peuvent enquêter sur Elon Musk – Biden – News 24

Le président Joe Biden est prêt à examiner le nouveau patron de Twitter comme un risque pour la sécurité nationale

Il convient de se demander si la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré le président Joe Biden lors d’une conférence de presse mercredi, à la suite des élections de mi-mandat.

Alors que Biden discutait des résultats à mi-parcours, Jenny Leonard de Bloomberg lui a demandé s’il pensait que Musk était un “menace pour la sécurité nationale des États-Unis” et si son gouvernement devait “enquêter sur son acquisition conjointe de Twitter avec des gouvernements étrangers, dont les Saoudiens”.

« Je pense que… la coopération et/ou… les relations techniques d’Elon Musk avec d’autres pays, euh, méritent d’être examinées. Biden a répondu. “Qu’il fasse ou non quelque chose d’inapproprié, je ne le suggère pas. Je suggère que cela vaut la peine d’être examiné, et euh, euh, et c’est tout ce que je dirai.

A demandé “comment?” Biden a ri et a dit: “Il y a beaucoup de façons.”















L’exécutif de Tesla et SpaceX a acquis la plate-forme de médias sociaux pour un montant de 44 milliards de dollars, prenant officiellement le relais le 27 octobre et licenciant des milliers d’employés. Bloomberg a rapporté que la prise de contrôle de Twitter par Musk avait été financée en partie par les fonds gouvernementaux de l’Arabie saoudite et du Qatar, qui ont obtenu des participations dans la nouvelle société privée.

En peu de temps, des militants ont fait pression sur de nombreux annonceurs pour qu’ils boycottent Twitter, tandis que des dizaines d’éminents démocrates et journalistes ont annoncé qu’ils quitteraient Twitter pour d’autres plateformes. Avant les mi-mandats, Musk a approuvé une prise de contrôle républicaine du Congrès, arguant que “Le pouvoir partagé freine les pires excès des deux parties.”















Avant les remarques de Biden mercredi, Musk a déclaré que Twitter ferait “beaucoup de choses stupides” dans les mois à venir pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il a aussi commentaires sollicités sur le “ligne d’assistance téléphonique pour les plaintes” reçu plus de 75 000 réponses et organisé une d’une heure séance de questions-réponses sur “La publicité et l’avenir”, qui a attiré plus d’un million d’auditeurs.

Ce que Musk n’a pas encore fait, c’est d’inverser l’une des décisions de la direction précédente. “suspensions définitives” de Twitter, y compris celle du président Donald Trump alors qu’il était encore en fonction.