De nombreuses entreprises offrent une aide aux frais de scolarité pour que les travailleurs puissent aller à l’université

Alors qu’un nombre croissant d’Américains se sentent exclus des études collégiales, l’aide aux frais de scolarité peut être l’incitation la plus précieuse que les entreprises utilisent pour attirer et garder les travailleurs.

Au cours des dernières années, de plus en plus d’entreprises ont ajouté ou élargi les offres d’avantages des programmes universitaires gratuits. Non seulement l’enseignement supérieur gratuit ou à prix réduit améliore le recrutement et la rétention, mais il réduit également l’endettement des étudiants tout en améliorant le bien-être à long terme des employés, selon les experts.

De grandes enseignes dont Walmart , McDonalds , T Mobile , Amazone , Dépôt à domicile , Cible , UPS , Fedex , Chipotlé et Starbuck ont des programmes qui aident à couvrir les frais de retour à l’école. La gestion des déchets paiera non seulement les diplômes universitaires et les certificats professionnels des employés, mais offrira également ce même avantage à leurs conjoints et enfants.

Bien sûr, les employeurs qui paient pour que leurs employés obtiennent un diplôme ne sont pas nouveaux. Pendant des décennies, les entreprises ont pris en charge les études supérieures et les MBA des cols blancs.

Cependant, de nombreuses entreprises étendent désormais cet avantage aux travailleurs de première ligne, tels que les chauffeurs, les caissiers et les employés horaires, tout en promouvant fortement l’offre plus qu’auparavant.

Au sortir de la pandémie de Covid-19, ces types d’avantages jouent un grand rôle dans la concurrence pour les travailleurs et de plus en plus d’entreprises offrent désormais des opportunités de développer de nouvelles compétences, selon les avantages sociaux 2022 de la Society for Human Resource Management. enquête.

À ce stade, 48% des employeurs ont déclaré offrir une aide aux frais de scolarité de premier cycle ou des cycles supérieurs en tant qu’avantage, selon l’enquête SHRM. Une enquête distincte de Willis Towers Watson en 2021 a révélé que 80% des grands employeurs proposent le remboursement des frais de scolarité.