De nombreuses cyberattaques russes ont échoué au cours des premiers mois de la guerre en Ukraine, selon une étude

WASHINGTON – Un nouvel examen de la façon dont la Russie a utilisé ses cybercapacités au cours des premiers mois de la guerre en Ukraine contient un certain nombre de surprises : Moscou a mené plus de cyberattaques qu’il n’était réalisé à l’époque pour renforcer son invasion, mais plus des deux tiers d’entre elles ont échoué , faisant écho à ses mauvaises performances sur le champ de bataille physique.

Cependant, l’étude, publiée par Microsoft mercredi, a suggéré que le gouvernement du président Vladimir V. Poutine réussissait plus que beaucoup ne s’y attendait avec sa campagne de désinformation pour établir un récit de la guerre favorable à la Russie, notamment en faisant valoir que les États-Unis produisait secrètement des armes biologiques à l’intérieur de l’Ukraine.

Le rapport est le dernier effort de nombreux groupes, y compris les agences de renseignement américaines, pour comprendre l’interaction d’une guerre physique brutale avec une lutte parallèle – et souvent coordonnée – dans le cyberespace. Il a indiqué que l’Ukraine était bien préparée pour repousser les cyberattaques, après les avoir subies pendant de nombreuses années. Cela était dû au moins en partie à un système bien établi d’avertissements d’entreprises du secteur privé, dont Microsoft et Google, et à des préparatifs qui comprenaient le déplacement d’une grande partie des systèmes les plus importants d’Ukraine vers le cloud, sur des serveurs en dehors de l’Ukraine.