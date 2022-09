Un agriculteur du Grand Nord de la Colombie-Britannique a cultivé avec succès près de 200 bananes dans sa serre, juste au sud de la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon.

Yukon Soles exploite une ferme maraîchère à Fort Nelson, à 130 kilomètres au sud du Yukon, cultivant principalement des produits comme des concombres, des pommes de terre et du chou.

Mais lorsqu’il a repéré une paire de plants de bananes à vendre dans son épicerie locale, il a décidé de les essayer.

“Je viens de les mettre en pot … Et le reste appartient à l’histoire”, a-t-il déclaré à CBC Radio Ouest hôte Sarah Penton.

Soles a transféré les bananiers à l’extérieur en août 2021 après qu’ils aient dépassé tous ses pots. (Semelles du Yukon)

Lorsque Soles a acheté les bananes pour la première fois en février 2021, les deux plantes étaient dans un pot de six pouces. Au fur et à mesure qu’ils grandissaient, il les transférait dans des conteneurs plus grands.

Finalement, ils ont grandi assez pour qu’il sache qu’il devrait les planter dans le sol.

Ainsi, au début de l’été 2021, il a sorti les plantes à l’extérieur et les a placées dans une serre, leur fournissant beaucoup de compost et de fumier de poulet – mais il ne s’attendait pas à ce qu’elles portent leurs fruits si tôt, voire pas du tout.

“Les plantes tropicales n’ont pas souvent ce dont elles ont besoin dans ces endroits… Je n’avais pas vraiment d’attentes.”

Rare mais pas impossible

Selon le Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture la plupart des bananes du monde proviennent de pays chauds d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, ainsi que des Philippines en Asie du Sud-Est et les données de Statistique Canada montrent qu’elles sont l’une des bananes de ce pays. principales importations agricoles .

David Tracey, concepteur environnemental et écologiste communautaire, dit qu’il est rare que les bananes produisent des fruits en Colombie-Britannique – ou dans d’autres régions du Canada – parce que les étés ne sont pas assez longs ou chauds pour que la plante prospère.

Soles fait pousser les bananes dans une serre attenante à sa maison. (Semelles du Yukon)

Alors que les bananiers sont souvent cultivés comme plantes décoratives dans la région de Vancouver, il est encore rare — mais pas impossible — pour qu’ils produisent des fruits.

Pourtant, Vancouver est beaucoup plus doux que Fort Nelson, où les maximums d’été sont en moyenne d’environ 22 ° C et les mois d’hiver sont caractérisés par des températures aussi basses que -20 ° C.

Tracey a déclaré que le succès de Soles est probablement dû au fait qu’il a utilisé une serre pour les protéger des températures plus basses de la région.

Les plantes bénéficient généralement d’une humidité élevée et de longues heures d’ensoleillement, ainsi que de températures stables d’au moins 22 °C la nuit et 26 °C pendant la journée.

Soles dit qu’il n’a pas donné à ses bananes des conditions aussi chaudes pour pousser, la température moyenne de la serre étant d’environ 18 ° C avec la chaleur fournie par une chaudière à bois extérieure.

Soles n’était pas sûr que les plantes aient survécu au premier hiver dans la serre jusqu’en avril de cette année, lorsqu’elles ont commencé à fleurir puis à produire des fruits. Il a récolté son premier régime de bananes le 6 septembre après qu’elles soient devenues si lourdes qu’elles se sont cassées directement de l’arbre.

Papayes et ananas ensuite ?

Au total, Soles dit qu’il y a environ 180 bananes qui poussent actuellement. Le premier bouquet est suspendu dans son salon où il attend qu’il mûrisse, un processus qui peut prendre des jours, même dans des conditions d’usine.

Soles dit qu’il n’est pas sûr de leur goût, il n’a donc pas l’intention de les vendre à ce stade, mais il a aimé partager son expérience grandissante avec ses amis et sa communauté sur les réseaux sociaux.

Il fait déjà des plans pour les papayes et les ananas, ainsi que la construction d’une structure plus grande pour que ses bananes poussent dans les années à venir – elles poussent déjà contre le toit de sa serre actuelle, d’environ neuf pieds de haut.

Grâce à ces expériences, dit-il, il veut changer les perceptions de ce qu’il est possible de cultiver dans le Grand Nord de la Colombie-Britannique et dans d’autres climats du Canada.

“Ne laissez pas vos attentes être trop restrictives”, dit-il. « Juste essayer des choses. »