De nombreuses autoroutes et autoroutes fermées dans les montagnes du Colorado alors que les chutes de neige se poursuivent

Les conditions de conduite dangereuses et les travaux d’atténuation des avalanches lundi signifient que de nombreuses autoroutes et autoroutes principales dans les montagnes du Colorado sont fermées. Cela comprend des portions de l’Interstate 70 et de l’autoroute 40 passant par le col Berthoud.

CDOT



À 11 heures, le ministère des Transports du Colorado Site cotrip.org a montré des marques rouges fermées sur les tronçons de la I-70 dans les comtés d’Eagle et de Summit. L’autoroute a été entièrement fermée au-dessus du Vail Pass et a également été fermée en direction est en direction du tunnel commémoratif Eisenhower-Johnson depuis Silverthorne.

Lundi en début d’après-midi, le bureau du shérif du comté de Summit a partagé un message d’urgence : “Nous connaissons des conditions semblables à celles d’un blizzard dans tout le comté et les conditions routières sont dangereuses. Le shérif demande à tout le monde de rester en dehors des routes, sauf en cas d’absolue nécessité, jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. Votre coopération est essentiel pour prévenir les accidents et garantir une réponse d’urgence continue. Merci et restez en sécurité.

Une avalanche le dimanche au col de Berthoud dimanche, 10 voitures ont été temporairement enterrées. Les travaux visant à atténuer d’autres avalanches sur l’autoroute 40 se poursuivent lundi et l’autoroute qui relie le comté de Grand au comté de Clear Creek reste fermée. L’atténuation des avalanches est également en cours dans d’autres régions des montagnes du Colorado.

Les autres fermetures de routes de montagne à 11 heures du matin dans le Colorado étaient les suivantes, selon le CDOT :

US 6 Loveland Pass fermé en raison de conditions défavorables et de problèmes de sécurité

US-24, MP 143.5 – 172, Minturn à Leadville, fermé pour des raisons de sécurité

US-40, MP 139-184, Steamboat Springs à Kremmling, fermé pour des raisons de sécurité.

US-550, MP 71-91, Red Mountain Pass, fermé en direction nord et sud en raison de problèmes de sécurité

CO-14, MP 0-78 du col Rabbit Ears au col Cameron fermé en direction est et ouest en raison de problèmes de sécurité

CO-125, MP 0-75 Granby à Wyoming fermé en direction nord et en direction sud fermé en raison de problèmes de sécurité.

CO-127, MP 0-9 du CO-125 au Wyoming fermé en direction nord et en direction sud fermé en raison de problèmes de sécurité.

CO-145, MP 48-50 et MP 59-60.5 sont fermés en direction nord et sud en raison de problèmes de sécurité.

Le point 190-210 du mile US-50 est fermé en direction est et ouest pour des raisons de sécurité.

De fortes chutes de neige en montagne sont devrait continuer tout au long de la journée lundi dans de nombreuses régions des montagnes Rocheuses du Colorado.

