De nombreuses activités familiales prévues pour le week-end – Shaw Local

1 – Essayez le dimanche de maïs doux à Mendota. C’est un rite de passage dans la vallée de l’Illinois. Du maïs sucré gratuit sera distribué à 14 h à l’intersection de l’avenue Illinois et de la rue Jefferson. Avant la distribution du maïs sucré, le grand défilé du Festival du maïs sucré débutera à 13 h, mettant en vedette les Jesse White Tumblers et l’équipe de forage de South Shore. Le festival de quatre jours comprendra un carnaval, des stands de nourriture et de marchandises, de la musique live et d’autres activités. De plus, le concours Sweet Corn Queen 2022 aura lieu vendredi à 19 h 30 sur la scène de la First State Bank sur l’US 34 au centre-ville. Aller à https://sweetcornfestival.com/ pour plus de détails.

Une file de personnes attend du maïs sucré gratuit le long de l’avenue Illinois dans le centre-ville de Mendota pendant le festival du maïs sucré 2021. (Scott Anderson)

2 – Découvrez les jeunes entrepreneurs samedi à Ottawa. Les enfants de la première à la 12e année montreront leurs plans et leurs marques de 10 h à 14 h lors d’un marché spécial d’une journée au centre-ville de Washington Square, parrainé par The Prairie Fox. Les enfants ont conçu leur propre marque et ont appris à commercialiser leurs propres produits. Il y aura des récompenses pour chaque tranche d’âge et les enfants gagneront de l’argent réel pour leur travail acharné. Aller à https://www.childrensbusinessfair.org/ottawa-illinois pour plus d’informations.

Carter Dzik dans le rôle de Simba et Lilana Caberea dans le rôle de Nala répètent une scène dans “Disney’s The Lion King, Jr.” au Stage 212 à La Salle. (Scott Anderson)

3 – Regardez du théâtre pour enfants ce week-end à La Salle. “Disney Le Roi Lion, Jr.” sera présenté à 19 h jeudi et vendredi, et à 13 h et 19 h samedi, et à 13 h dimanche, au Stage 212, 700 First St. Les billets coûtent 10 $ chacun et peuvent être achetés à la billetterie de 9 h à midi samedi ou en téléphonant au 815-224-3025 aux mêmes heures. Les billets peuvent également être achetés en ligne en visitant www.stage212.org .

4 – Écoutez de la musique et aidez une bonne cause samedi à Streator. Street Corner Blue se produira de 13 h à 16 h au Plumb Pavilion de City Park. Il y aura des vendeurs de 10 h à 17 h. Bob l’éponge fera une apparition, il y aura une tombola 50/50 et quelques autres surprises, selon les organisateurs. Tous les profits profitent à Streator Unlimited. Appelez le 815-673-5574 pour plus d’informations.

5 – Faire la fête ce week-end à Wenona. Le festival annuel de quatre jours de la communauté comprendra un défilé illuminé à 20 h 40 samedi sur la rue Main, un feu d’artifice à 21 h samedi à partir de la décharge de charbon, le Wenona Days of Thunder Car Show de 9 h à 13 h dimanche et un défilé du centre-ville à 13 h dimanche, parmi plusieurs autres activités. Il y aura de la musique live vendredi à 20 h à la tente à bière avec John Baize et samedi à 21 h avec le Route 66 Band. Jeudi sera une soirée familiale au parc, avec un certain nombre d’activités destinées aux enfants. Et bien sûr, une projection de « Wizard of Oz » à 21 h vendredi au parc pour accompagner le thème « There’s no place like Wenona ».

