Envie de délicieux desserts pour apaiser votre âme cet hiver? Eh bien, pourquoi attendre, alors qu’il y a une excellente gamme de friandises disponibles en hiver!

Parmi les nombreuses choses incroyables que la saison hivernale a à offrir, ce qui gagne facilement nos cœurs, ce sont les délicieux bonbons qui sont intrinsèques à cette saison. Lorsque les douceurs succulentes et délicieuses fondent dans notre bouche pour raviver cette sensation de chaleur et de flou, l’hiver devient d’autant plus attachant.

Faisons un tour de joie en énumérant quelques noms doux décadents

1. Nolen gurer sandesh:

Une délicatesse traditionnelle originaire du Bengale, ce délicieux bonbon est unique en son genre. Fabriqué avec le «khejur gur» de saison ou jaggery de palmier dattier, chaque pièce est minutieusement conçue pour ravir votre palette de goûts. La surprise du miel qui suinte du doux sucré lorsque vous prenez une bouchée est sans précédent.

2. Rasmalai:

Cet authentique Rasmalai sucré, a un goût aussi bon qu’il y paraît. Attirant vos papilles, ce délicieux bonbon reste très demandé en hiver. Exsudant un charme laiteux, doux et sirupeux, le rasmalai est sûr de réchauffer votre âme et de donner du plaisir à l’hiver froid.

3. Joynagar er Moa:

Encore un joyau du Bengale, cette friandise ne manquera pas de faire fondre votre cœur. L’arôme merveilleux émanant du riz jaggery et sauté avec des raisins secs jetés dans chaque morceau, vous donne envie de manger plus. Il a un goût exquis.

4. Gondh ke laddoo:

Un bel ajout à votre liste de douces est ce savoureux laddoo. Ce qui est également génial, c’est que c’est sain! Préparé avec de la cardamome, du ghee, des fruits secs, cette gourmandise est un incontournable. Laissez les saveurs fondre dans votre bouche et en savourant les bienfaits.

5. Gajak:

Dévorez cette incroyable sucrerie cet hiver, sans culpabilité. Il a un goût divin et vos papilles vont certainement vous remercier. Un bonbon d’hiver spécial, fait de sésame, d’arachides, de ghee, de jaggery – que vous voudrez certainement adorer votre gourmandise

Ayez ces mets succulents et profitez de l’hiver.