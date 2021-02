De Nipah qui gonfle le cerveau au Zika qui rétrécit la tête ... dans la liste d'alerte de l'OMS pour la prochaine pandémie `` Big One ''

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a une liste d’alerte des maladies qui pourraient être la plus grande menace pour l’humanité, comme l’ont averti les scientifiques, nous devons nous préparer au «Big One».

Les chefs de l’OMS ont compilé la liste de neuf agents pathogènes – qui comprend actuellement Covid-19 – qu’ils qualifient de «maladies prioritaires» pour que les scientifiques développent les défenses de l’humanité.

Les experts de l’organisme médical transnational décrivent les maladies comme celles qui présentent le «plus grand risque pour la santé publique» – soit en raison de leur «potentiel épidémique», soit de l’absence de contre-mesures contre elles.

Covid-19 est actuellement l’ennemi public numéro un car il continue de ravager le monde, tuant jusqu’à présent près de 2,5 millions de personnes et en infectant plus de 112 millions.

Mais les huit autres maladies figurant sur la liste de l’OMS pour la recherche et le développement sont également mortelles et pourraient constituer une menace majeure si des mesures ne sont pas prises contre elles.

Les infections d’horreur peuvent faire gonfler votre cerveau, vous faire saigner des yeux, déclencher des malformations congénitales de la tête rétrécie et même provoquer une surdité.

Le Sun Online a précédemment révélé que les scientifiques craignent que la prochaine pandémie ne soit pire que la peste noire – qui a tué 75 millions de personnes – et que l’humanité pourrait faire face à une crise sanitaire tous les cinq ans.

Le Dr Melanie Saville, directrice de la recherche et du développement de vaccins au CEPI, a averti The Sun Online que le monde doit être préparé pour le prochain « grand ».

Et il est possible que la prochaine grande maladie soit l’une de ces huit maladies, bien que QUI dit que sa liste d’alertes prioritaires n’est « pas exhaustive » et qu’elle met régulièrement à jour la liste.

Nipah

Les scientifiques ont identifié Nipah comme l’une des plus grandes menaces possibles de devenir une nouvelle pandémie si le virus devait muter, car il est déjà 75 fois plus mortel que Covid-19.

Le virus Nipah, transmis par les chauves-souris, provoque un gonflement grave du cerveau, des convulsions et des vomissements après avoir été découvert pour la première fois en Malaisie en 1998.

Les épidémies montrent que le virus est extrêmement mortel, avec un taux de mortalité compris entre 40 et 75%.

C’est une telle préoccupation en raison de sa longue période d’incubation pouvant aller jusqu’à 45 jours, ce qui signifie que les gens pourraient se propager pendant plus d’un mois avant de tomber malade, et sa capacité à se croiser entre les espèces.

Nipah a également un taux de mutation exceptionnellement élevé et on craint qu’une souche plus bien adaptée à l’infection humaine ne se propage rapidement dans les pays bien interconnectés d’Asie du Sud-Est.

L’OMS décrit le virus comme nécessitant une «action urgente», car les flambées en Inde et au Bangladesh ont connu une «mortalité élevée».

Zika

Le virus Zika est devenu une épidémie en 2015 et 2016 en se propageant à travers les Amériques après la première apparition du virus dans une forêt en Ouganda dont il tire son nom.

Le virus provoque des fièvres, des éruptions cutanées, des maux de tête et des douleurs musculaires – mais dans sa forme actuelle, il est rarement mortel.

Cependant, son impact le plus effrayant est l’effet qu’il a sur les femmes enceintes, conduisant dans certains cas leurs enfants à naître avec la tête rétrécie ou d’autres malformations congénitales.

On pense qu’il provenait de singes avant d’être transmis aux humains lors d’un événement de débordement causé par des piqûres de moustiques.

Le virus peut également se propager sexuellement d’hommes à femmes – des cas en tant que tels étant signalés en Argentine, en Australie, en France, en Italie, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

L’OMS a aidé à convoquer un groupe de travail de scientifiques sur Zika et a publié la semaine dernière un appel à contributions d’experts sur la manière d’élaborer une feuille de route pour lutter contre la maladie.

Ebola

Ebola a de nouveau relevé la tête en 2021 alors que six pays africains ont été mis en alerte alors que la Maison Blanche a mis en garde contre des «conséquences catastrophiques» pour la nouvelle épidémie.

Le méchant bug peut avoir un taux de mortalité allant jusqu’à 90% selon la souche et peut entraîner des symptômes vraiment horribles.

Des saignements des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche peuvent accompagner l’infection, ainsi qu’une fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires.

La Guinée a maintenant officiellement déclaré qu’elle faisait face à une épidémie car le pays craint une nouvelle résurgence du virus, qui a jusqu’à présent tué trois personnes.

Le virus a fait plus de 11300 morts en Afrique de l’Ouest lorsqu’il a balayé la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria lors de l’épidémie de 2013-2016.

On pense qu’il provient de chauves-souris frugivores et les scientifiques ont jusqu’à présent identifié cinq souches du virus, dont quatre peuvent infecter les humains.

Fièvre hémorragique Crimée-Congo

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) est 40 fois plus mortelle que Covid-19 et a été détectée en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Asie.

On pense qu’il se propage aux humains par les tiques et par un contact étroit avec le bétail ou la viande infectée.

La fièvre frappe rapidement et conduit les victimes à vomir et à souffrir de diarrhée – parfois accompagnées d’éruptions cutanées sombres causées par des saignements dans la peau.

L’insuffisance hépatique et rénale peut également accompagner le virus qui peut tuer en aussi peu que cinq jours car il brûle les victimes.

«Les flambées de CCHF constituent une menace pour les services de santé publique car le virus peut entraîner des épidémies, a un taux de mortalité élevé (10-40%), peut entraîner des flambées dans les hôpitaux et les établissements de santé et est difficile à prévenir et à traiter,» OMS mentionné.

Fièvre de Lassa

Lassa déclenche une fièvre et peut également entraîner des saignements des gencives, une pression artérielle basse et même une perte auditive chez ses victimes.

Le virus est apparu pour la première fois au Nigéria en 1969 et se serait propagé aux humains par la souris.

On estime qu’il y a environ 5 000 décès par an dus à la maladie qui a actuellement un taux de mortalité similaire à Covid-19 de 1%.

L’OMS identifie également cette maladie comme nécessitant une «action urgente» puisqu’elle met en garde contre sa propagation dans certaines régions d’Afrique où les hôpitaux ne disposent pas d’EPI ou de mesures de lutte contre les maladies adéquates.

Le Libéria a signalé une petite épidémie de fièvre de Lassa qui a tué neuf personnes en 2020.

MERS et SRAS

Le MERS et le SRAS sont regroupés sur la liste de l’OMS car ils constituent tous deux une menace pour une éventuelle épidémie.

Le SRAS – comme Covid – serait également apparu pour la première fois à partir de chauves-souris en Chine.

Et le MERS se serait propagé des chauves-souris aux chameaux et aux humains au Moyen-Orient avant d’être détecté pour la première fois en Arabie saoudite.

L’OMS avertit que le taux de mortalité élevé du MERS et sa propagation croissante ont créé un « besoin urgent » d’action contre le virus.

Le SRAS a quant à lui déclenché une épidémie mondiale de 2002 à 2004 en tuant 774 personnes, et reste une source de préoccupation pour l’OMS.

Fièvre de la vallée du Rift

La fièvre de la vallée du Rift peut infecter le cerveau, ce qui entraîne de graves maux de tête, de la confusion et peut même déclencher la cécité.

Il entraîne également des saignements et des problèmes hépatiques car il attaque le corps humain après avoir été propagé par des contacts avec des animaux.

Le virus tire son nom de l’endroit où il a été trouvé au Kenya après avoir infecté des moutons en 1931.

Jusqu’à présent, aucune transmission interhumaine n’a été détectée pour le virus.

Mais il s’est répandu en dehors de l’Afrique pour la première fois en 2000, car il a été détecté en Arabie saoudite et au Yémen.

Maladie X

L’ennemi caché de l’OMS est le virus qu’ils ont qualifié de «maladie X» – qu’ils décrivent comme un «agent pathogène actuellement inconnu pour causer des maladies humaines».

Les scientifiques estiment que sur les 1,67 million de virus inconnus sur la planète, jusqu’à 827 000 d’entre eux pourraient avoir la capacité d’infecter des personnes à partir d’animaux.

Il est redouté à mesure que la population humaine gonfle et se déplace plus loin dans les habitats animaux, le risque de transmission de maladies à l’homme augmente.

Et il y a eu des dizaines d’exemples de maladies passant de l’animal à l’homme au cours des dernières décennies seulement – y compris Covid-19.

L’écrivain environnemental John Vidal, qui travaille sur un livre révélant les liens entre la nature et la maladie, a prédit que le monde est confronté à une nouvelle pandémie à l’échelle de la peste noire.

Compte tenu de la popularité des voyages aériens et du commerce mondial, un virus pourrait sévir à travers le monde, propagé sans le savoir par des transporteurs asymptomatiques, « en quelques semaines, tuant des dizaines de millions de personnes avant la fermeture des frontières », ajoute-t-il.

Il a déclaré: «L’humanité a changé sa relation avec les animaux sauvages et d’élevage, détruisant leurs habitats et les rassemblant – et le processus … ne fait que s’accélérer.

« Si nous ne parvenons pas à apprécier la gravité de la situation, cette pandémie actuelle pourrait n’être que le précurseur de quelque chose de bien plus grave encore. »