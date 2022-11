De Nimrit Kaur Ahluwalia à Deepika Padukone : des stars qui ont parlé de leur santé mentale

C’est déjà dimanche ? Eh bien, le temps passe vraiment très vite. C’est comme si c’était hier lorsque nous vous présentions les Instagrammers TV de la semaine. Aujourd’hui, nous sommes de retour ici. Cette fois, il n’y a que des dames dans la maison, vous avez bien lu. Nous avons des actrices du monde de la télévision et toutes populaires et connues. Nos célébrités divertissent leurs fans dans les émissions de télévision telles qu’elles sont, et de nos jours, elles divertissent tout le monde avec un contenu incroyable sur leurs poignées Instagram également. De Rubina Dilaik à Nagin 6 beauté Tejaswi Prakash et des beautés plus fascinantes sont sur la liste.

Rubina Dilaik

La magnifique beauté a partagé quelques clichés des décors de Jhalak Dikhhla Jaa 10 et une vidéo BTS de son dernier look. Des tatouages ​​ont été peints sur Rubina alors qu’elle se préparait pour sa prochaine représentation. En effet, l’un de ses looks les plus étonnants. Rubina Dilaik se rend toujours à la tendance Entertainment News.

Aishwarya Sharma

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma est connue pour ses bobines drôles et divertissantes. Et elle en a partagé un autre avec Neil Bhatt. C’est un film mari-femme dans lequel la femme est sceptique. C’est marrant!

Tejaswi Prakash

La beauté de Naagin 6 devient patronne ces jours-ci, partageant des looks incroyables sur son profil l’un après l’autre. Celui-ci est un ensemble coordonné blingy qui vient avec un haut sans dossier. Tejasswi Prakash a l’air si CHAUD.

Shehnaaz Gill

Cette fille va des endroits et comment! Voici une séance photo de sa conférence de presse à Dubaï. Le maquillage rosé est très joli.

Rupali Ganguly

Le trio Anupamaa Rupali Ganguly, Alpana Buch et Muskan Bamne ont dansé sur Kaisi Yeh Paheli Zindagani. Les trois représentent trois générations de femmes à Anupamaa, mais nous aimons leur lien hors écran.

Jannat Zubair

Jannat a partagé une vidéo de bobine avec Shivangi Joshi de la renommée de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. C’est l’une des bobines à la mode dans laquelle une fille demande à sa meilleure amie d’avoir l’air laide alors qu’un beau mec passe.

Palak Tiwari

Palak Tiwari a partagé une vidéo de bobine dans un ensemble de kurta chikankari. Elle a été vue en train de gaffer autour de sa résidence. “Parfois, je me sens comme un écureuil et ça va”, a-t-elle écrit dans la légende.

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine.