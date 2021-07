De Naya Daur à Devdas – Un regard sur les meilleurs films de Dilip Kumar ! | Films Actualités

New Delhi : star emblématique du cinéma indien, Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 7 juillet 2021, à 7h30, laissant derrière lui un océan de fans en deuil. Dr Jalil Parkar, le pneumologue traitant Dilip Kumar à BombayL’hôpital PD Hinduja a confirmé la nouvelle.

Aujourd’hui, prenons un moment et examinons certains de ses meilleurs films au fil des ans :

Dilip Kumar a remporté le tout premier prix dans la catégorie Meilleur acteur pour sa performance dans ce film. Produit et réalisé par Amiya Chakravarty, le film mettait en vedette Dilip Kumar, Nimmi et Lalita Pawar dans les rôles principaux.

Un drame historique dans lequel il jouait le rôle du prince Salim et apportait une nouvelle dimension aux scènes d’amour qu’il jouait avec Madhubala qui jouait Anarkali. La pièce emblématique du cinéma a été dirigée par K Asif et produite par Shapoorji Pallonji. La distribution vedette comprend Prithviraj Kapoor, Madhubala, Durga Khote et Dilip Kumar dans les rôles principaux.

Le film de BR Chopra a connu un succès à la fois commercial et critique. Écrit par Akhtar Mirza, le film mettait en vedette Dilip Kumar et Vyjayanthimala, avec Ajit Khan et Jeevan dans les seconds rôles.

Le célèbre film de Bimal Roy, avec Dilip Kumar et Vyjayantimala. C’était l’un des premiers films à traiter de la réincarnation et il avait un côté gothique noir.

Ce fut le seul film produit par Dilip Kumar. L’histoire se déroule autour d’un homme innocent qui est forcé de devenir un dacoit. Dilip Kumar a peut-être fait l’un de ses meilleurs rôles dans le film.

Après une mauvaise passe au box-office, Dilip Kumar est revenu en force avec le film à succès Ram Aur Shyam.

Basée sur la nouvelle de Saratchandra Chattopadhyay, l’histoire est celle d’un amant tragique joué par Dilip Kumar. Ceci est considéré comme l’une de ses meilleures performances. Devdas a également été classé numéro 2 sur la liste des 10 meilleurs films de Bollywood de l’Université de l’Iowa par Corey K. Creekmur.

C’était remarquable pour être le premier et le seul film à présenter à l’écran les acteurs vétérans Dilip Kumar et Amitabh Bachchan. Le film est considéré comme le meilleur travail du réalisateur Ramesh Sippy et est considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma.

Vinod Kumar (Dilip Kumar) a joué un citoyen respecté et respectueux des lois qui se tourne vers le crime pour se venger.

Le film a réuni Subhash Ghai et Dilip Kumar après le succès de leur dernier film ensemble Vidhaata (1982). C’était la première fois que Dilip Kumar était associé à Nutan.