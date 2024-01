De mystérieux « obélisques » ressemblant à des virus découverts dans l’intestin et la bouche humaines

Les scientifiques ont découvert une classe inédite d’entités virales cachées dans l’intestin et la bouche humaines, et ces « viroïdes » pourraient influencer l’activité des gènes au sein du microbiome humain. Rapport scientifique .

Les chercheurs ont confirmé un hôte pour ces viroïdes, à savoir une bactérie courante trouvée dans la bouche appelée Streptocoque sanguinis. Ils n’ont pas encore confirmé d’hôtes supplémentaires, mais ils soupçonnent qu’au moins une fraction d’entre eux sont des bactéries.

Les viroïdes sont de minuscules boucles de ARN un cousin génétique de l’ADN, et il a été constaté qu’ils infectent principalement les plantes, comme les pommes de terre . Les viroïdes diffèrent des virus plus gros à base d’ARN de plusieurs manières . Premièrement, ils sont nus, dépourvus de la coque protectrice que les virus utilisent pour conserver leur matériel génétique. Deuxièmement, leur ARN ne contient pas d’instructions pour construire des protéines ; alors que les virus portent des instructions pour leur enveloppe externe et pour certaines enzymes dont ils ont besoin pour se répliquer, les viroïdes cooptent ces enzymes de leurs hôtes.

Même si l’on pensait autrefois que les viroïdes n’infectaient que les plantes, récent études suggèrent qu’ils peuvent infecter d’autres hôtes, tels que des animaux, des champignons ou des bactéries. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont recherché d’éventuels viroïdes parmi les gènes des microbes résidant dans le corps humain.

Dans un rapport publié le 21 janvier dans la base de données préimprimée bioRxiv , l’équipe a introduit les « obélisques », une nouvelle classe de viroïdes qu’ils ont découverts dans l’intestin et la bouche humaines. Au total, ils ont identifié près de 29 960 exemples de viroïdes. (Le travail n’a pas encore été évalué par des pairs ni publié dans une revue scientifique.)

Ils les ont nommés Obélisques parce que la structure secondaire des viroïdes – une forme 3D qu’ils prennent en se repliant sur eux-mêmes – devrait ressembler à une fine tige.

À l’aide de données précédemment publiées, les chercheurs ont examiné les lectures de l’activité des gènes dans différentes communautés microbiennes du corps. Ces résumés d’activité des gènes sont connus sous le nom de « métatranscriptomes ».

Ils ont découvert que les obélisques étaient présents dans environ 7 % des métatranscriptomes provenant des selles humaines. Ces échantillons de selles donnent un aperçu de l’activité des gènes dans le microbiote intestinal . L’équipe a également découvert les viroïdes nouvellement nommés dans 17 des 32 métatranscriptomes buccaux examinés, soit environ 53 %.

Dans des analyses plus approfondies, l’équipe a pu associer un obélisque à son hôte, S. sanguinis. “Bien que nous ne connaissions pas les “hôtes” des autres obélisques, il est raisonnable de supposer qu’au moins une fraction peut être présente dans les bactéries”, ont-ils écrit dans la prépublication.

Il est intéressant de noter que certains des nouveaux obélisques semblaient contenir des instructions pour les enzymes nécessaires à la réplication, ce qui les rendait plus complexes que les viroïdes décrits précédemment, a rapporté Science. Cependant, comme la plupart des viroïdes, il leur manquait encore des instructions pour une coque extérieure protectrice.

On ne sait toujours pas comment ni si ces viroïdes affectent la santé humaine, bien qu’ils puissent façonner le microbiome humain, puisqu’au moins certains infectent des bactéries. Des discussions sont également en cours sur si les virus ont évolué à partir de viroïdes ou si les viroïdes ont en fait évolué à partir de virus cette nouvelle découverte pourrait donc contribuer à alimenter ce débat.

