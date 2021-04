Les habitants effrayés du Northamptonshire quittent la ville effrayés après avoir repéré d’étranges marques blanches sur leurs maisons. Plusieurs résidents de Desborough, Northants ont quitté la ville à la hâte après que leurs maisons aient eu d’étranges marques de craie sur leur mur, ce qui a paniqué les membres de la famille. Selon les médias, les habitants pensent que cela est lié aux vols de chiens et aux cambriolages au cours des six derniers mois. Miroir rapporte que les habitants craignent que de telles méthodes puissent être liées à un «faux vendeur» que beaucoup ont repéré dans la localité.

Gemma Smallbones, une résidente, a révélé qu’un homme qui prétendait être d’Utilita était venu chez elle et lui avait dit qu’elle «payait trop d’électricité sur son salaire». L’inconnu semblait pressé quand elle a dit qu’elle payait mensuellement.Miroir rapporte que le porte-parole d’Utilita a confirmé n’avoir envoyé aucun vendeur de porte à porte dans la région.

Gemma partage comment l’homme l’a mise mal à l’aise en agissant étrangement. Il se tenait trop près de la vitre de sa porte d’entrée comme s’il essayait de regarder à travers et ne recula pas même quand elle y répondit. Après le départ de l’homme, Gemma était pétrifiée en voyant le marquage. En discutant avec d’autres personnes, il a été constaté que le même homme avait également rendu visite à d’autres familles, mais seulement trois des maisons étaient marquées.

Ils croient qu’il pourrait y avoir un gang travaillant ensemble car deux autres hommes ont été capturés sur CCTV d’un résident.

Kristy Clayforth-Lee, une autre résidente locale, a repéré les marques sur sa porte et sa clôture après avoir repéré un «type douteux» à l’arrière des maisons dans l’après-midi de la veille. Elle a dit qu’il agissait de manière suspecte alors qu’il se détournait quand Kristy a essayé de le regarder. L’homme était vêtu d’un pantalon noir et d’un sweat à capuche noir tout en tenant quelque chose, déclare-t-elle. Kristy a trouvé une note à ce moment-là et une autre après son retour de l’école.

La police a été informée des marques mystérieuses et de l’homme inconnu. La police du Northamptonshire a déclaré avoir demandé à l’appelant de les informer si ledit vendeur d’Utilita était revu dans la région.

