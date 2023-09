De mystérieuses fuites sur un nouveau téléphone Motorola

Un nouveau téléphone Motorola est apparu dans une fuite partagée par Evan Blass. L’appareil sans nom porte l’identifiant XT-2417 et apporte un écran perforé avec des cadres importants et une configuration à double caméra à l’arrière qui se moule dans les côtés. La caméra principale semble être un jeu de tir de 50 MP, d’après le texte au-dessus du flash LED. Nous pouvons également supposer que le dos est en plastique.







Motorola XT-2417

Il y a un bouton d’alimentation sur le côté droit qui abrite probablement un scanner d’empreintes digitales. On peut également observer les boutons de volume au-dessus. Il n’y a aucune autre mention des spécifications de ce prochain téléphone Moto, mais nous pouvons supposer qu’il s’agira d’une nouvelle entrée budgétaire dans la série Moto E ou Moto G aux États-Unis. Comme d’habitude, nous vous tiendrons au courant de plus de détails sur ce prochain appareil au fur et à mesure de leur apparition.

Source (compte X privé)