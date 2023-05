Les résidents ont capturé des images de lumières brillantes traversant le ciel nocturne du sud du Japon

D’étranges objets ressemblant à des boules de feu ont été vus survolant la préfecture d’Okinawa au Japon mercredi soir, selon des informations locales, plusieurs témoins oculaires se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des extraits du spectacle.

Une vidéo capturée par un journaliste de la NHK vers 20h30, heure locale, montre les objets flamboyants dans le ciel près de la ville de Naha, dans la région la plus au sud du Japon. Le journaliste a dit qu’ils étaient « surpris » par l’observation, notant « Au début, j’ai pensé qu’il s’agissait de feux d’artifice, mais je n’ai entendu aucun bruit et ils se sont déplacés en ligne droite. »

L’observatoire astronomique d’Ishigakijima, situé dans la ville d’Ishigaki sur la chaîne d’îles d’Okinawa, a confirmé plus tard qu’il avait repéré un « rayon de lumière » dans le ciel au nord de l’installation à 20h33 mercredi.

Un certain nombre d’habitants ont également filmé les boules de feu et mis en ligne les images, avec une vidéo créée par le journal Ryukyu Shimpo compilant une série de clips partagés par les résidents. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs ont émis l’hypothèse que les lumières étaient des morceaux d’un météore ou étoiles filantes.

Cependant, alors que les objets n’ont pas encore été identifiés définitivement, l’observatoire d’Ishigakijima a proposé une explication plausible, notant que les débris d’une fusée chinoise lancée en novembre dernier devaient rentrer dans l’atmosphère terrestre dans la nuit du 10 mai. L’observatoire a prédit que l’espace la malbouffe serait « passer directement sur l’île principale d’Okinawa, » ou juste au nord de celui-ci, a ajouté NHK.

« On peut s’attendre à ce que des boules de feu et des météorites frappent la Terre verticalement ou obliquement, mais des débris de satellites et de fusées sont en orbite autour de la Terre », dit l’observatoire. « Il est donc possible que [the debris] ressemblera à ceci parce qu’il va plonger lentement, presque parallèlement à la Terre, et brûler sur une longue période de temps.

La pluie de météores Eta Aquarid est également en cours – active cette année entre le 15 avril et le 27 mai – mais le pic de l’événement est déjà passé la semaine dernière, alors qu’environ cinq météores devaient être visibles dans le ciel de Tokyo. On ne sait pas si la douche serait encore perceptible depuis Okinawa à son stade actuel.