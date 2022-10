De multiples explosions secouent la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine

Une série d’explosions a secoué samedi matin la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, envoyant d’imposants panaches de fumée illuminée dans le ciel et déclenchant une série d’explosions secondaires.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes.

Les explosions sont survenues quelques heures après que la Russie a concentré ses attaques dans son invasion de plus en plus troublée de l’Ukraine sur des zones qu’elle a annexées illégalement, tandis que le nombre de morts lors de frappes de missiles antérieures sur des immeubles d’habitation dans la ville méridionale de Zaporizhzhia est passé à 14.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré sur Telegram que les explosions matinales étaient le résultat de frappes de missiles dans le centre de la ville. Il a déclaré que les explosions avaient déclenché des incendies dans l’un des établissements médicaux de la ville et dans un immeuble non résidentiel.

Dans une réprimande au président russe Vladimir Poutine et à sa conduite du pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, le Comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de la paix à des organisations de défense des droits de l’homme dans son pays et en Ukraine, ainsi qu’à un militant emprisonné dans l’allié de la Russie, la Biélorussie.

Berit Reiss-Andersen, présidente du comité, a déclaré que l’honneur était revenu à “trois défenseurs exceptionnels des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique”.

Cette semaine, Poutine a illégalement revendiqué quatre régions de l’Ukraine comme territoire russe, dont la région de Zaporizhzhia qui abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe, dont les réacteurs ont été arrêtés le mois dernier.

Les combats près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie ont alarmé le chien de garde de l’énergie atomique de l’ONU, qui a doublé vendredi à quatre le nombre de ses inspecteurs surveillant les garanties de la centrale. Un accident là-bas pourrait libérer 10 fois plus de radiations potentiellement mortelles que la pire catastrophe nucléaire au monde à Tchernobyl en Ukraine il y a 36 ans, a déclaré vendredi le ministre ukrainien de la Protection de l’environnement, Ruslan Strilets.

“La situation avec l’occupation, le bombardement et l’exploitation des centrales nucléaires de Tchernobyl et de Zaporizhzhia par les troupes russes a des conséquences qui auront un caractère mondial”, a déclaré Strilets à l’Associated Press.

L’organisme de surveillance des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique, a signalé plus de problèmes à la centrale, déclarant vendredi sur Twitter que l’alimentation externe avait de nouveau été coupée à l’un des réacteurs à l’arrêt de Zaporizhzhia, nécessitant l’utilisation de générateurs diesel de secours d’urgence pour faire fonctionner les systèmes de sécurité.

La ville de Zaporizhzhia est située à 53 kilomètres (33 miles) de la centrale nucléaire à vol d’oiseau et reste sous contrôle ukrainien. Pour cimenter la revendication de la Russie sur la région, les forces russes ont bombardé la ville avec des missiles S-300 jeudi, et d’autres attaques ont été signalées vendredi.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que le nombre de morts dans les frappes contre des immeubles d’habitation était passé à 14 vendredi, tandis que 12 personnes blessées dans le bombardement étaient toujours hospitalisées.

Des missiles ont également frappé la ville pendant la nuit, blessant une personne, a déclaré le gouverneur de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh. La Russie a également utilisé pour la première fois des drones Shahed-136 de fabrication iranienne et endommagé deux infrastructures, a-t-il déclaré.

Alors que son armée perd du terrain face à une contre-offensive ukrainienne dans le sud et l’est, la Russie a déployé des drones jetables sans pilote de fabrication iranienne qui sont moins chers et moins sophistiqués que les missiles, mais qui peuvent toujours endommager des cibles au sol.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré que l’utilisation par la Russie de drones bourrés d’explosifs était peu susceptible d’affecter le cours de la guerre.

“Ils ont utilisé de nombreux drones contre des cibles civiles dans les zones arrière, espérant probablement générer des effets non linéaires par la terreur. De tels efforts ne réussissent pas”, ont écrit les analystes du groupe de réflexion.

Dans d’autres zones annexées à Moscou, le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi que ses forces avaient repoussé les avancées ukrainiennes près de la ville de Lyman et repris trois villages ailleurs dans la région orientale de Donetsk. Le ministère a également affirmé que les forces russes avaient empêché les troupes ukrainiennes d’avancer sur plusieurs villages du sud de la région de Kherson.

Le président ukrainien Volodymr Zelenskyy a déclaré vendredi dans son discours vidéo nocturne que cette semaine seulement, son armée avait repris 776 kilomètres carrés (300 miles carrés) de territoire à l’est et 29 colonies, dont six dans la région de Lougansk, que Poutine a annexée. Au total, les forces ukrainiennes ont libéré 2 434 kilomètres carrés (940 miles carrés) de terres et 96 colonies depuis le début de sa contre-offensive, a-t-il déclaré.

Dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, les troupes russes ont bombardé la ville de Nikopol pendant la nuit, tuant une personne, en blessant une autre et endommageant des bâtiments, des gazoducs et des systèmes électriques, a rapporté le gouverneur. Nikopol se trouve le long du fleuve Dniepr en face du territoire sous contrôle russe près de la centrale nucléaire. La ville a été bombardée fréquemment pendant des semaines.

La piste de la dévastation et de la mort de la Russie dans les zones où ses troupes se sont retirées est devenue plus claire vendredi. Un rapport du premier vice-ministre ukrainien des Affaires intérieures, Yevhen Yenin, a révélé que 530 corps de civils ont été retrouvés dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, depuis le 7 septembre.

Les habitants tués pendant l’occupation russe comprenaient 257 hommes, 225 femmes et 19 enfants, dont 29 personnes non identifiées, a déclaré Yenin. La plupart des corps ont été retrouvés dans une fosse commune précédemment divulguée dans la ville d’Izium.

Selon Yenin, les corps retrouvés portaient des traces de coups de feu, d’explosions et de torture. Certaines personnes avaient des cordes autour du cou, les mains liées derrière le dos, des blessures par balle aux genoux et des côtes cassées.

Les autorités ont identifié 22 sites de torture dans certaines parties de la région de Kharkiv que les forces ukrainiennes ont récemment libérées, a déclaré Serhiy Bolvinov, un responsable de la police régionale.

À Lyman récemment repris, les travailleurs ont trouvé 200 tombes individuelles et une fosse commune avec un nombre inconnu de victimes, a rapporté le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram. À Sviatohirsk, à 24 kilomètres (15 miles) de Lyman, 21 corps de civils ont été réenterrés.

Entre-temps, l’équipement et les armes militaires russes tombent entre les mains des Ukrainiens. Le ministère britannique de la Défense a déclaré vendredi que les forces ukrainiennes avaient capturé au moins 440 chars et environ 650 véhicules blindés depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

“L’échec des équipages russes à détruire l’équipement intact avant de se retirer ou de se rendre met en évidence leur mauvais état d’entraînement et leur faible niveau de discipline de combat”, a déclaré le ministère britannique. “Avec des formations russes soumises à de fortes pressions dans plusieurs secteurs et des troupes de plus en plus démoralisées, la Russie continuera probablement à perdre des armes lourdes.”

Poutine a ordonné le mois dernier une mobilisation partielle des réservistes de l’armée russe pour renforcer les effectifs sur les lignes de front en Ukraine. Cependant, des erreurs ont entravé l’appel militaire et des dizaines de milliers d’hommes ont fui la Russie, peu disposés à combattre la guerre de Poutine.

Cela a laissé la Russie désespérée pour des renforts de troupes. L’armée ukrainienne a déclaré vendredi que 500 anciens criminels ont été mobilisés pour renforcer les rangs russes dans la région orientale de Donetsk, où les forces ukrainiennes ont repris du territoire. Les forces de l’ordre commandent les nouvelles unités, a indiqué l’armée.

L’agence de presse d’Etat russe Tass a rapporté vendredi qu’un tribunal de la ville russe de Penza avait rejeté la première affaire contre un homme russe appelé à servir mais qui avait refusé. Les avocats de l’homme de 32 ans avaient fait valoir que la loi en vertu de laquelle il était inculpé ne s’appliquait qu’aux réfractaires à la conscription, et non à ceux faisant l’objet de la mobilisation partielle.

Autre signe de trouble, des rapports ont fait état d’une mauvaise formation et de peu de fournitures pour les nouvelles troupes russes. Au moins deux villes russes – Saint-Pétersbourg et Nizhny Novgorod – ont annoncé vendredi qu’elles annulaient leurs célébrations du Nouvel An et de Noël russes et réorientaient cet argent pour acheter des fournitures pour les troupes russes.

Sous la pression croissante de ses propres partisans ainsi que des critiques, Poutine a continué à remanier la direction de son armée, remplaçant le commandant du district militaire oriental de la Russie.