"De mon coeur": Sonia Gandhi manque le serment du Karnataka et partage un message vidéo

Sonia Gandhi, haut responsable du Congrès, a remercié les habitants du Karnataka et a déclaré samedi que le gouvernement nouvellement formé travaillerait pour le développement de l’État.

Dans une allocution vidéo personnalisée, l’ancien président du Congrès a déclaré : « De tout mon cœur, je tiens à vous remercier tous, les habitants du Karnataka, d’avoir donné au parti du Congrès un mandat aussi historique. Ce mandat est pour le gouvernement pro-populaire et pour le gouvernement pro-pauvres. C’est un rejet de la politique de division et un rejet de la corruption. Je voudrais rassurer les habitants du Karnataka que le gouvernement du Congrès qui a prêté serment aujourd’hui respectera son engagement à mettre en œuvre les promesses faites à Je suis fier que la première réunion du Cabinet ait déjà approuvé la mise en œuvre immédiate de nos cinq garanties. Le parti du Congrès reste attaché à la prospérité, à la paix et au progrès du Karnataka. Jai Hind.

#MONTRE | L’ancienne présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a remercié les habitants du Karnataka d’avoir élu le Congrès lors des élections à l’Assemblée récemment conclues et les a assurés que le gouvernement nouvellement formé travaillera sur la voie du développement de l’État. pic.twitter.com/cvqr76fyFz — ANI (@ANI) 20 mai 2023

Plus tôt dans la journée, le nouveau ministre en chef du Karnataka, Siddaramaiah, a déclaré que la première réunion du Cabinet avait émis des ordres pour la mise en œuvre des cinq garanties promises par le parti avant les élections.

Les cinq garanties « principales » sont 200 unités d’électricité gratuites pour tous les ménages (Gruha Jyoti) ; une aide mensuelle de Rs 2 000 à la femme chef de famille (Gruha Lakshmi) ; 10 kg de riz gratuits pour chaque membre d’un ménage BPL (Anna Bhagya) ; Rs 3 000 par mois pour les jeunes diplômés sans emploi et Rs 1 500 pour les diplômés sans emploi (tous deux âgés de 18 à 25 ans) pendant deux ans (Yuva Nidhi) et transport gratuit pour les femmes dans les bus des transports publics (Uchita Prayana).

S’adressant à un point de presse après la première réunion du Cabinet à Vidhan Soudha, le ministre en chef du Karnataka, Siddaramaiah, a déclaré : « Cinq garanties dans le manifeste ont été promises et l’ordre de mise en œuvre de ces cinq garanties a été donné après la première réunion du Cabinet. Tout sera en vigueur après le prochain conseil des ministres qui sera convoqué d’ici une semaine. »

La session de l’Assemblée législative du Karnataka se tiendra les lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine.

Pas moins de huit députés du Congrès ont prêté serment en tant que ministres du Cabinet du Karnataka lors de la cérémonie de prestation de serment à Bangalore samedi.

Le fils du président du Congrès Mallikarjun Kharge, Priyank Kharge, les députés du parti G Parameshwara et MB Patil figuraient parmi les huit députés.

Les autres députés qui ont prêté serment comprenaient KH Muniyappa, KJ George, Satish Jarkiholi, Ramalinga Reddy et BZ Zameer Ahmed Khan.

Les hauts gradés du parti du Congrès, dont les membres de la famille Gandhi Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi, le président national du parti Mallikarjun Kharge étaient présents à l’occasion.

Les ministres en chef des États dirigés par le Congrès, dont Sukhvinder Singh Sukhu de l’Himachal, Ashok Gehlot du Rajasthan et Bhupesh Baghel du Chhattisgarh, ont assisté à l’événement.

Le parti avait également envoyé une invitation à de nombreux partis d’opposition et à leurs dirigeants.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, le ministre en chef du Bihar Nitish Kumar et son adjoint Tejashwi Yadav, l’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire Mehbooba Mufti, Farooq Abdullah étaient également présents lors de la cérémonie d’assermentation.

Parmi les autres dirigeants de l’opposition présents, citons Sharad Pawar et Kamal Haasan.

Le Congrès a remporté 135 sièges lors des élections du 10 mai à l’Assemblée du Karnataka, qui compte 224 membres, évinçant le BJP au pouvoir, qui a obtenu 66 sièges tandis que le Janata Dal (laïc) a obtenu 19 sièges dans les résultats annoncés le 13 mai.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)