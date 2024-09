De moins en moins de personnes ont recours aux hormones pour soulager les symptômes de la ménopause

L’hormonothérapie, sous forme de pilule ou de patch contenant de l’œstrogène ou un mélange d’œstrogène et de progestérone, s’est avérée sûre et efficace pour traiter les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Pourtant, le nombre de femmes qui y ont recours aux États-Unis continue de baisser.

C’est le principal point à retenir d’une nouvelle étude présentée lors de la réunion annuelle de la Menopause Society, qui a révélé que seulement 1,8 % des femmes américaines de plus de 40 ans avaient recours à l’hormonothérapie pour traiter les symptômes de la ménopause en 2023. Cela se compare à 4,6 % en 2007 et à 2,5 % entre 2007 et 2014.

Les chercheurs ont constaté une diminution du recours à l’hormonothérapie dans tous les groupes d’âge : les femmes âgées de 45 à 49 ans, de 50 à 54 ans et de 55 à 59 ans, soit à moins de dix ans de l’âge moyen de la ménopause (techniquement définie comme l’absence de règles pendant un an).

Voici pourquoi les médecins pensent que les femmes ne choisissent pas l’hormonothérapie, ainsi que ce que vous devez savoir sur les risques et les avantages de ce traitement.

OLEKSANDRA TROIAN / Getty Images



Alors que l’auteur de l’étude Dr Stéphanie Faubiondirecteur médical de la Menopause Society, a déclaré Santé Bien que la raison exacte pour laquelle moins de femmes ont recours à l’hormonothérapie qu’en 2007 ne soit pas claire, les experts pensent que ces faibles chiffres indiquent un scepticisme général à l’égard du traitement.

La méfiance à l’égard de l’hormonothérapie découle des résultats préliminaires d’un essai clinique publié en 2003 dans le cadre de l’Initiative à long terme pour la santé des femmes (WHI), qui a établi un lien entre l’hormonothérapie et un risque plus élevé de développer de graves problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Les résultats ont incité à agir rapidement : les chercheurs ont interrompu l’étude prématurément et des millions de femmes ont continué à éviter l’hormonothérapie.

Mais d’autres chercheurs ont par la suite démenti l’étude, constatant que les données étaient biaisées car les participantes avaient 65 ans ou plus et présentaient déjà un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral, de caillots sanguins et de crise cardiaque. L’étude WHI n’a pas non plus examiné l’âge auquel les femmes ont commencé l’hormonothérapie.

Les chercheurs de l’étude originale ont même publié une analyse de leurs travaux en mai, suggérant qu’il est sans danger pour la plupart des femmes de suivre un traitement hormonal pour soulager les symptômes de la ménopause.

« Des craintes persistent quant à la sécurité de l’hormonothérapie », a déclaré Mme Faubion, qui est également professeure de médecine et présidente du département de médecine interne de la clinique de santé des femmes de la Mayo Clinic. « Le manque d’information sur la ménopause chez les professionnels de la santé a également contribué au problème. »

Dr Lauren Streicherprofesseur clinicien d’obstétrique et de gynécologie à la faculté de médecine Feinberg de l’université Northwestern, est du même avis. « Il existe une méfiance fondamentale envers les sociétés pharmaceutiques et les médecins, et il existe encore beaucoup de désinformation parmi les femmes et les médecins cliniciens également. »

En même temps, Streicher souligne que de nombreuses femmes qui traversent la périménopause, la période symptomatique qui précède la ménopause, n’ont pas accès aux soins ou ne vont pas chez le médecin. « Elles n’ont plus d’enfants et beaucoup d’entre elles ne vont chez le médecin que si elles sont malades ou ont un problème », a déclaré Streicher, auteur de L’enfer des bouffées de chaleur« Ils ne vont pas chez le médecin pour un examen annuel afin de connaître leurs options. »

Si l’on ajoute à cela la désinformation généralisée sur les dernières données relatives à l’hormonothérapie, il peut être difficile pour les femmes de savoir qu’il s’agit d’une option, a déclaré Mme Streicher. « De nombreuses femmes ne se voient même pas proposer une hormonothérapie », a-t-elle déclaré. « De nombreux médecins disent que l’hormonothérapie est une solution de dernier recours. »

« Les risques de l’hormonothérapie varient et varient également en fonction de facteurs tels que l’origine ethnique, l’IMC, les comorbidités et l’âge de début de l’hormonothérapie après la ménopause », Docteure Jessica Shepherdchirurgien gynécologique au Baylor University Medical Center, fondateur de Modern Meno Health et auteur du prochain livre Génération M, dit Santé.

« Il existe un risque légèrement accru de cancer du sein dans le groupe qui prend la combinaison d’œstrogène et de progestatif », a déclaré Faubion.

Mais elle a également souligné que le risque « est d’une ampleur similaire à celle des facteurs liés au mode de vie tels que le surpoids/l’obésité, la consommation d’alcool et la sédentarité – environ un cas supplémentaire pour 1 000 femmes après cinq ans de traitement – ​​mais pas dans le groupe recevant uniquement des œstrogènes. »

Le risque de démence peut également être accru si vous commencez un traitement hormonal après le début de la ménopause. Cependant, commencer le traitement dans les dix ans suivant la ménopause « n’augmente pas le risque de démence », a déclaré Streicher, et peut même protéger contre celle-ci, en particulier pour les femmes qui suivent des traitements à base d’œstrogènes.

C’est une bonne idée de parler à un médecin si vous avez des antécédents d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque, des antécédents ou un risque héréditaire de caillots sanguins, un cancer hormono-dépendant, une maladie hépatique grave ou des saignements vaginaux inexpliqués, car ce sont des contre-indications à l’hormonothérapie, a déclaré Faubion.

Depuis la publication des résultats de l’étude WHI en 2003, de nombreuses recherches ont démontré que l’hormonothérapie peut aider à soulager les symptômes de la ménopause.

« Avec l’hormonothérapie, les bouffées de chaleur s’atténuent, la densité osseuse est préservée et le risque de fracture est réduit », a déclaré Faubion. « Il est probable que le traitement soit bénéfique pour le cœur – et, ce qui est rassurant, qu’il n’entraîne aucun risque – lorsqu’il est commencé chez les femmes de moins de 60 ans et dans les dix ans suivant le début de la ménopause. »

Selon Faubion, « les femmes de moins de 60 ans, ménopausées depuis moins de dix ans, qui présentent des symptômes gênants liés à la ménopause et qui n’ont pas de contre-indication sont probablement candidates à l’HT. »

Si vous êtes intéressée ou curieuse à propos de l’hormonothérapie, Shepherd recommande d’en discuter avec un professionnel de la santé qui connaît bien la ménopause. « Un spécialiste expérimenté de la ménopause peut expliquer les différences entre les hormones, les modalités et la façon dont elles sont prises, ainsi que les résultats attendus avec l’utilisation de l’hormonothérapie », a déclaré Shepherd.

Streicher est du même avis. « Il faut consulter un spécialiste de la ménopause », a-t-elle déclaré. « Comme tout ce qui touche à la médecine, c’est un processus individualisé et il faut que les décisions soient prises en commun. »

Si vous avez du mal à trouver un médecin, la Menopause Society a un base de données des prestataires membres acceptant de nouveaux patients, dont certains ont été désignés comme praticiens certifiés en ménopause.

Mais l’hormonothérapie ne convient pas à tout le monde. Faubion recommande aux femmes qui ne sont pas de bonnes candidates pour ce traitement ou qui ne s’y intéressent pas d’envisager des options non hormonales comme Veozah (fezolinetant), ainsi que certains antidépresseurs et autres médicaments utilisés hors indication comme l’oxybutynine et la gabapentine. « De plus, la thérapie cognitivo-comportementale et l’hypnose peuvent apporter un certain soulagement à certaines femmes », a-t-elle déclaré.