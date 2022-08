De moins en moins d’Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre alors que l’inflation commence à se calmer

Les consommateurs qui ont été pressés par des prix plus élevés pourraient ressentir un peu de soulagement.

Selon un nouveau Rapport LendingClub. En juillet, 59 % des Américains ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre, contre 61% en juin, mais toujours plus élevé qu’il y a un an, lorsque le nombre d’adultes qui se sentaient trop étirés était de 54%.

Les travailleurs à faible revenu ont été les plus durement touchés par les flambées de prix cette année, en particulier pour les aliments et autres produits de base, car ces dépenses représentent une part plus importante du budget, selon des études. Environ les trois quarts des consommateurs gagnant moins de 50 000 $ par an et 63 % de ceux gagnant entre 50 000 $ et 100 000 $ vivaient d’un chèque de paie à l’autre en juillet, selon les chiffres de LendingClub.

Même si les hauts revenus ont également du mal à joindre les deux bouts, les Américains les plus riches se sentent moins tendus financièrement, selon le rapport. Parmi ceux qui gagnent 200 000 $ ou plus, environ 30 % ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre, contre 36 % le mois précédent.