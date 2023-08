De MLK à aujourd’hui, la Marche sur Washington met en lumière l’évolution de l’activisme des églises noires

On se souvient surtout de la marche sur Washington de 1963 pour le discours « I Have a Dream » du révérend Martin Luther King Jr. – et donc comme un couronnement pour l’activisme à long terme des droits civiques de ce que l’on appelle parfois la « Église noire ».

Lors de la marche, King a en effet représenté de nombreux autres membres du clergé noir qui étaient ses collègues à la Southern Christian Leadership Conference. Mais la marche était le produit d’un activisme soutenu par une coalition plus large. Les dirigeants syndicaux noirs et blancs, ainsi que le clergé blanc, ont joué un rôle central pendant de nombreux mois avant l’événement.

De plus, l’Église noire n’était pas monolithique à l’époque – et elle ne l’est pas non plus maintenant. De nombreux pasteurs noirs et leurs congrégations ont évité la désobéissance civile et d’autres tactiques de confrontation non violentes à l’ère des droits civiques, tout comme certains évitent désormais le mouvement Black Lives Matter et évitent l’engagement progressiste des pasteurs noirs au nom du droit à l’avortement et des droits LGBTQ+.

« Les problèmes sont multiraciaux. Il est maintenant trop simpliste de dire « église noire/église blanche », a déclaré le révérend William Barber, qui est devenu en 2018 coprésident d’une initiative nationale de lutte contre la pauvreté appelée The Poor People’s Campaign. Il tire son nom d’un mouvement lancé par King et d’autres dirigeants du SCLC en 1968 peu avant l’assassinat de King.

Barber, maintenant directeur du Center for Public Theology and Public Policy de la Yale Divinity School, admire immensément King, mais critique ceux qui «diluent la Marche sur Washington en un seul homme, un seul discours».

« C’est une stratégie politique pour saper l’objectif de la protestation de masse », a-t-il déclaré. « Ce doit être un mouvement de masse, pas seulement un moment de masse. »

Barber a déclaré que la nouvelle manifestation de la campagne des pauvres a attiré le soutien actif de milliers de membres du clergé de différentes races et confessions.

« Il y a des juifs, des quakers, certaines congrégations à prédominance blanche qui sont pro-droits civils et pro-LGBT – qui se soucient des droits des immigrants et des femmes et du droit de vote », a-t-il déclaré. « Tout effort aujourd’hui qui n’aborde pas tous ces problèmes au quotidien ne va pas vraiment dans l’esprit de la Marche sur Washington. »

Au cours des décennies qui ont précédé et suivi 1963, les églises et confessions noires ont eu des priorités et des approches politiques diverses.

De nombreux chefs religieux noirs au début des années 1900 ont soutenu l’appel de Booker T. Washington pour que le progrès des Noirs se produise par l’éducation et l’autosuffisance économique, plutôt que par des contestations directes des lois sur la ségrégation. Au cours des décennies suivantes, l’autosuffisance a été vantée par la Nation of Islam dans le cadre de sa défense du nationalisme noir. Certains autres pasteurs noirs – notamment le père Divin et le révérend Ike – sont devenus riches avec des promesses optimistes de prospérité paradisiaque pour leurs disciples.

Actuellement, il existe un grand nombre de pasteurs noirs dans deux catégories différentes, selon Robert Franklin, professeur de leadership moral à la Candler School of Theology de l’Université Emory à Atlanta. Certains d’entre eux, dit Franklin, s’engagent énergiquement dans l’activisme pour la justice sociale, se considérant comme des «radicaux prophétiques» dans la tradition de King.

D’autres ont une vision plus conservatrice et individualiste, a déclaré Franklin. « Ils sont un peu baveux sur l’activisme et la prise de risques. »

« À bien des égards, ils ont déclaré la victoire, acheté leurs propres bâtiments », a-t-il déclaré. « Il y a moins de sermons prophétiques et plus de souci de maintenance institutionnelle. « Comment faire pour garder les lumières allumées, payer les factures. »

Une tendance notable au cours des dernières décennies a été une augmentation du nombre de congrégations multiraciales à travers le pays. L’ancienne église de King à Atlanta, Ebenezer Baptist Church, en fait partie, attirant un nombre croissant de fidèles blancs et hispaniques.

Barber a suggéré que King serait ravi de cela.

« Dr. King se battait pour la communauté bien-aimée qui comprenait toutes les personnes, quelle que soit leur race », a déclaré Barber. « Il a fait venir tout le monde de différentes confessions et traditions. »

À New York, l’une des plus anciennes églises protestantes, Middle Collegiate Church, est maintenant une congrégation politiquement progressiste et complètement multiethnique. Sa principale ministre, la révérende Jacqui Lewis, est une femme noire fière de perpétuer la tradition familiale d’activisme des droits civiques.

« Il y a quelque chose dans notre sang qui ne nous libérera jamais de notre responsabilité de créer le paradis ici sur terre », a-t-elle déclaré.

Le mouvement des droits civiques des années 1960 « n’était pas seulement le clergé masculin noir du sud », a-t-elle déclaré. «Ce sont des femmes qui ont décidé de marcher et de ne pas monter dans les bus (lors du boycott des bus de Montgomery en 1955-56). Ce sont des Blancs qui ont décidé de prendre des Noirs dans leurs voitures et de les conduire au travail. Tous les gens ordinaires et ordinaires qui ont participé à ce mouvement de liberté du Sud.

Lewis a convenu que «l’Église noire» – en tant que terme générique – peut être d’une utilité limitée maintenant.

« Regardons plutôt ‘Black Faith' », a-t-elle déclaré. « C’est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. ‘Black Church’ est debout dans les rues pour le droit à l’avortement, pour les immigrés. S’il y a deux Noirs dans les rues qui scandent « Nous vaincrons », c’est « l’Église noire ». »

C’est peut-être un signe des temps qu’il n’y a pas un seul groupe confessionnel parmi les organisations coprésidentes du 60e anniversaire de la Marche sur Washington qui sera célébrée le 26 août. Parmi les coprésidents figurent la NAACP, la National Urban League, la Anti-Defamation League et Asian Americans Advancing Justice.

Cependant, les six plus grandes dénominations historiquement noires du pays – partenaires de la Conférence des églises nationales noires – participeront aux événements d’anniversaire.

« L’Église noire était le fondement du mouvement des droits civiques, c’est pourquoi nous sommes résolus à jouer un rôle continu dans la lutte pour l’égalité », a déclaré le conseil d’administration de CNBC. « Bien que nous ayons fait des progrès au fil des décennies, les événements récents ont menacé d’avoir un impact sur le droit de vote, sur une éducation de qualité et sur des emplois bien rémunérés. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé que nous avons encore un long chemin à parcourir, dans de nombreux aspects de la vie, alors que nous luttons pour l’égalité et la justice.

David Crary, l’Associated Press