De minuscules robots pourraient un jour brosser et utiliser du fil dentaire pour vous

23 août 2022 – Votre routine de brossage et de soie dentaire deux fois par jour pourrait un jour être automatisée à l’aide de minuscules microrobots qui vous frottent les dents pour un nettoyage personnalisé, grâce à une nouvelle recherche de l’Université de Pennsylvanie.

Les scientifiques ont utilisé des champs magnétiques pour assembler des nanoparticules dans de minuscules structures robotiques en forme de brosse qui éliminent avec précision les biofilms, un réseau de germes et d’autres substances collantes, de la surface des dents. Ils décrivent leurs résultats dans un article publié dans la revue ACS Nano.

Les microrobots comportent des poils qui peuvent s’étendre, se rétracter, changer de forme et se déplacer horizontalement, verticalement et en cercles. Les poils peuvent s’adapter à l’alignement des dents de chaque personne et pénétrer dans les espaces difficiles d’accès.

“Il peut s’agir de dents parfaitement alignées ou de dents mal alignées”, explique l’auteur de l’étude Hyun (Michel) Koo, DDS, directeur fondateur du Center for Innovation & Precision Dentistry de l’Université de Pennsylvanie. “Cela fonctionnera dans les deux cas car ils peuvent s’adapter à différentes surfaces, différents coins et recoins.”

Pendant qu’ils vous frottent les dents, ces poils peuvent également aider à tuer les germes. C’est parce qu’ils sont fabriqués à partir de « nanoparticules d’oxyde de fer », qui peuvent activer le peroxyde d’hydrogène pour aider à tuer les bactéries et dégrader les biofilms. Autre avantage : ces nanoparticules sont moins chères et plus abondantes que de nombreux matériaux utilisés en nanotechnologie, comme l’or et le platine.