De minuscules parcs éoliens sont prêts à atténuer la crise énergétique britannique

La flambée des prix de l’énergie et la menace de pannes d’électricité incitent à lever l’interdiction des parcs éoliens terrestres au Royaume-Uni.

Les petits parcs éoliens ont des processus de demande plus simples et peuvent être construits en six mois environ.

L’éolien terrestre est l’une des sources d’énergie les moins chères au Royaume-Uni.

Un fabricant d’aliments pour porcs en Angleterre a accompli un exploit presque impossible depuis près d’une décennie, le positionnant à l’avant-garde d’un changement dans la politique britannique en matière d’énergies renouvelables.

La rare réussite de Manor Farm Feeds a été d’obtenir l’autorisation d’installer une éolienne. Alors que la société du Yorkshire pourrait actuellement être une valeur aberrante, la flambée des prix de l’énergie et la menace de pannes d’électricité stimulent l’annulation d’une interdiction de sept ans sur les parcs éoliens terrestres au Royaume-Uni.

La pression monte sur le Premier ministre Rishi Sunak pour assouplir les restrictions de planification, les factures énergétiques d’avril devant être plus du triple de ce qu’elles étaient avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un nombre croissant de législateurs conservateurs, y compris les prédécesseurs de Sunak, réclament un changement, bien que l’on ne sache pas quand Downing Street agira.

À environ un quart du coût des prix de gros de l’électricité, l’éolien terrestre est l’une des sources d’énergie les moins chères au Royaume-Uni, et son expansion pourrait contribuer à atténuer la pression inflationniste. L’interdiction de l’éolien terrestre a également semblé de plus en plus en décalage avec les objectifs de la Grande-Bretagne d’autonomiser les communautés locales et de lutter contre la crise climatique.

De minuscules installations éoliennes comme celle de Manor Farm sont mises en place rapidement, promettant déjà un potentiel de soulagement tangible pour l’hiver prochain lorsque les subventions gouvernementales pour les factures d’énergie seront plus faibles. Cela érode l’opposition des autorités locales, qui ont traditionnellement été le plus grand obstacle à l’approbation des parcs éoliens. Le permis Manor Farm en est un bon exemple.

“Cette application a prouvé que la communauté peut accepter de nouvelles éoliennes terrestres”, a déclaré Chris Calvert, directeur exécutif de Pegasus Group, un cabinet de conseil qui a contribué au projet. Il constate également une demande refoulée de la part d’autres clients, mais peu poursuivent réellement des projets. “La politique d’urbanisme les rebute, ce qui, je pense, est une grande honte”, a-t-il déclaré.

Le fabricant d’aliments pour animaux, situé à environ 15 miles à l’est de Leicester, a réussi à surmonter le blocus légal en octobre pour deux raisons principales : il y avait une turbine sur la propriété qui était antérieure à l’interdiction, et 98 % de la communauté locale a soutenu un deuxième. Alors que peu d’autres sites ont les mêmes conditions préalables, de tels petits parcs éoliens pourraient balayer l’Angleterre si l’interdiction est levée.

Étant donné le climat venteux de la campagne, même une seule éolienne peut avoir un impact.

Octopus Energy Group, qui construit des centrales électriques renouvelables et fournit de l’électricité aux foyers, a associé des milliers d’applications à des caractéristiques appropriées telles que la vitesse du vent et la capacité du réseau, et a trouvé suffisamment de sites pour ajouter au moins 2,3 gigawatts de nouvelle capacité. Cela représente près de 16 % du parc éolien terrestre actuel du Royaume-Uni et suffisamment pour alimenter plus de 1,8 million de foyers.

“Notre modèle prévoit des parcs éoliens plus petits plus proches des gens, où les électrons parcourent des distances plus courtes et ils peuvent obtenir l’énergie moins cher”, a déclaré Zoisa North-Bond, PDG d’Octopus Energy Generation. “Nous pourrions vraiment accélérer cela.”

L’estimation de la société est probablement prudente, car elle est basée sur une petite turbine de 1 mégawatt par mât. La nouvelle éolienne de Manor Farm devrait être plus de quatre fois plus grande. Si tel est le cas de base, un réseau de minuscules parcs éoliens pourrait satisfaire la demande en électricité de plus de 7 millions de foyers britanniques.

Les petits parcs éoliens présentent quelques avantages clés en Angleterre. Selon le groupe industriel RenewableUK, le support local est plus facile à sécuriser que pour un grand champ de mâts perturbateurs, et le processus de demande peut être plus simple, ne prenant que six mois. Une fois approuvée, la construction d’une éolienne prend environ six mois de plus, ce qui signifie qu’il est possible qu’un changement de règles ait un impact notable d’ici un an.

“Il y a vraiment une demande au niveau communautaire”, a déclaré James Robottom, responsable de l’éolien terrestre chez RenewableUK. “Un changement dans la planification commencera à renforcer la confiance de l’industrie des investisseurs.”

L’Angleterre n’est pas aussi venteuse que l’Ecosse et a beaucoup plus de monde, donc il n’y a pas autant d’espace pour construire des projets géants. Mais les promoteurs à grande échelle sont toujours désireux d’investir à nouveau en Angleterre. La plupart de la population du Royaume-Uni est là-bas, donc les projets n’ont pas besoin d’envoyer de l’électricité aussi loin. Cette proximité réduit les coûts que les promoteurs doivent payer pour utiliser le réseau électrique.

“Si l’interdiction devait être levée, nous chercherions à construire dans toute l’Angleterre”, a déclaré Frank Elsworth, responsable du développement onshore au Royaume-Uni chez l’utilitaire suédois Vattenfall AB. “C’est une solution de bonne foi pour cette décennie.”