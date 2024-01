De minuscules molécules d’ARN toxiques identifiées comme responsables de la mort des neurones dans la maladie d’Alzheimer : ScienceAlert

Des brins toxiques d’ARN connus pour provoquer l’autodestruction des cellules ont été découverts dans les cerveaux atteints de la maladie d’Alzheimer et du vieillissement, suggérant une nouvelle approche pour traiter les maladies neurodégénératives telles que la démence.

Dans une étude basée sur des souris et des cerveaux humains menée par l’Université Northwestern aux États-Unis, des chercheurs ont identifié de courtes longueurs d’ARN (acide ribonucléique) associés à des dommages à l’ADN et à la mort cellulaire en relation avec la maladie et les facteurs associés.

Ils ont également découvert que les brins d’ARN courts protecteurs dans le cerveau diminuent avec l’âge, ce qui pourrait permettre à la maladie d’Alzheimer de progresser, et que les personnes de plus de 80 ans ayant une mémoire supérieure – connues sous le nom de « superagers » – ont des niveaux plus élevés d’ARN courts protecteurs.

“Nous avons constaté que dans les cellules cérébrales vieillissantes, l’équilibre entre les ARN courts toxiques et protecteurs se déplace vers les ARN toxiques”, dit auteur principal de l’étude, le biochimiste Marcus Peter de l’Université Northwestern.

À propos un adulte américain sur neuf de plus de 65 ans souffre de la maladie d’Alzheimer, une maladie caractérisée par le développement de plaques bêta-amyloïdes, d’enchevêtrements de tau et la mort des cellules cérébrales. La chaîne d’événements qui conduisent à la mort excessive et à la dérégulation des cellules cérébrales est difficile à identifier.

Bien qu’il existe des médicaments qui peuvent ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, la recherche d’options plus efficaces se poursuit. Les auteurs de l’étude pensent que cibler les brins d’ARN ouvrira de nouvelles voies de traitement.

“L’investissement massif dans la découverte de médicaments contre la maladie d’Alzheimer s’est concentré sur deux mécanismes”, a déclaré Peter explique“réduire la charge de plaque amyloïde dans le cerveau – qui est la marque du diagnostic d’Alzheimer et 70 à 80 pour cent de l’effort – et prévenir la phosphorylation ou les enchevêtrements de tau.”

Peter et ses collègues ont examiné le comportement de l’ARN en utilisant diverses méthodes, notamment des modèles murins de la maladie d’Alzheimer, des cerveaux de souris, des cerveaux de « superagers », des neurones isolés de cellules souches saines et de patients atteints de la maladie d’Alzheimer et des lignées cellulaires dérivées du cerveau humain.

L’ARN transporte les informations génétiques de l’ADN vers des parties de nos cellules qui peuvent traduire la recette génétique et produire des protéines essentielles à diverses fonctions cellulaires. Les ARN courts non codants jouent un rôle dans la régulation de l’expression des gènes en contrôlant les protéines codées par les ARN à long brin, via un mécanisme appelé Interférence ARN.

Cependant, les effets protecteurs de l’ARN peuvent se détériorer, voire devenir nocifs, avec l’âge.

L’équipe a découvert que de courtes molécules d’ARN présentant des caractéristiques spécifiques peuvent provoquer la mort cellulaire. Ces ARN courts toxiques peuvent empêcher la production de protéines essentielles, conduisant à Mort induite par l’élimination des gènes de survie (DISE), un processus actif chez les humains et les rongeurs et qui joue un rôle clé dans la destruction des cellules cancéreuses.

Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont des taux de cancer plus faibles, ce qui, selon les chercheurs, pourrait signifier qu’un mécanisme DISE trop actif contribue également à la mort cellulaire dans la maladie d’Alzheimer.

Ils ont découvert une corrélation entre le DISE, les dommages à l’ADN et la mort des cellules neuronales dans la maladie d’Alzheimer et le vieillissement. Les neurones des modèles murins atteints de la maladie d’Alzheimer et les cellules dérivées de patients atteints de la maladie d’Alzheimer présentaient des niveaux réduits de molécules d’ARN courtes et protectrices spécifiques.

Le cerveau vieillissant possède également moins de molécules d’ARN protectrices, ce qui permet à des ARN courts plus toxiques d’envahir et de réaliser des interférences d’ARN, tandis que les superagers ont des niveaux plus élevés.

Des expériences sur des cellules exposées à des fragments bêta-amyloïdes en laboratoire ont montré que la mort cellulaire et les dommages à l’ADN augmentaient, associés à des modifications toxiques de l’ARN.

L’augmentation de la quantité d’ARN protecteurs et l’augmentation de l’activité de la protéine responsable semblent protéger dans une certaine mesure les cellules exposées à la bêta-amyloïde et préviennent complètement les dommages à l’ADN, également observés chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Sur la base de ces résultats, l’augmentation des niveaux cérébraux d’ARN protecteur pourrait constituer une nouvelle stratégie pour le traitement de la neurodégénérescence.

“Nos données fournissent une nouvelle explication de la raison pour laquelle, dans presque toutes les maladies neurodégénératives, les individus affectés vivent des décennies sans symptômes, puis la maladie commence à s’installer progressivement à mesure que les cellules perdent leur protection avec l’âge”, Peter dit.

“La stabilisation ou l’augmentation de la quantité d’ARN courts protecteurs dans le cerveau pourraient constituer une approche entièrement nouvelle pour arrêter ou retarder la maladie d’Alzheimer ou la neurodégénérescence en général.”

La recherche a été publiée dans Communications naturelles.