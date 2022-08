De minuscules huîtres sont un signe d’espoir dans la rivière Hudson

Au moment où Grothues a ramené l’esquif au Quai 26, l’inventaire mentionnait le bar noir, les crabes bleus, le flet à petite bouche et le crapaud huître – “très vocal”, a déclaré Grothues. « Si vous nagez sous l’eau, vous les entendez. Ils sont comme une corne de brume.

C’était avant qu’un crapaud huître ne mordille le pouce de Grothues. “Des dents minuscules et des mâchoires puissantes”, a déclaré Roble.

Mais son attention est restée sur les minuscules huîtres, un signe d’espoir au milieu des inquiétudes quant à la façon dont le changement climatique entraîne une élévation du niveau de la mer et des tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes.

“Les huîtres, elles prospèrent jusqu’à présent”, a déclaré Roble. « Nous sommes heureux qu’ils grandissent. Maintenant, nous cherchons à voir s’ils se reproduisent.

Les orages passant à proximité apporteront des averses éparses ce matin, puis des averses isolées jusqu’en milieu d’après-midi. Le ciel orageux laissera peu à peu place au soleil, avec un maximum proche de 88. De l’air plus sec s’installera pour une soirée douce avec un minimum dans les années 70.