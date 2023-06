Comme ça arrive6:20De minuscules grenouilles bercent des « strings » encore plus petits pour la science

Comment suivre un groupe de minuscules grenouilles à travers les vastes forêts tropicales d’Amérique du Sud ? En mettant des trackers minuscules sur leurs sous-vêtements minuscules, bien sûr.

Le biologiste Andrius Pašukonis et ses collègues ont voulu étudier les capacités de navigation des grenouilles venimeuses qui sont trop petites pour la plupart des dispositifs de suivi des animaux.

Il a donc conçu un harnais de type Speedo qui s’enroule autour de leurs pattes arrière et soutient un minuscule tracker radio sur leur dos. L’équipe de recherche a surnommé l’invention « pantalon grenouille » – bien que Pašukonis dise que c’est « un peu un abus de langage ».

« Mes collègues français aiment appeler cela un string télémétrique », a déclaré Pašukonis, chercheur principal à l’université lituanienne de Vilnius. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

« C’est beaucoup de motricité fine et beaucoup de pratique dans la manipulation de minuscules grenouilles et la couture de petits harnais de grenouille. Mais nous allons les trouver dans la forêt tropicale, et nous les attrapons, et nous mettons les étiquettes. »

Pašukonis était doctorant à l’Université de Stanford en Californie lorsqu’il a conçu le pantalon de grenouille pour étudier les compétences spatiales de trois espèces de grenouilles d’une longueur de trois à cinq centimètres – les grenouilles venimeuses diablito en Équateur et les grenouilles venimeuses à cuisses brillantes et le poison de teinture. grenouilles en Guyane française.

« La seule façon d’étudier les mouvements des animaux est de pouvoir les suivre et les suivre, ce que personne n’a réussi à faire ou même essayé de faire avec ces minuscules grenouilles dans la forêt tropicale », a-t-il déclaré.

« C’est donc devenu mon objectif et mon défi, où j’ai passé une bonne partie de mon doctorat à essayer différentes versions de différentes balises et différentes méthodes de fixation, par essais et erreurs, pour enfin pouvoir mettre des balises, les suivre et étudier leur comportement. . »

Les grenouilles, admet-il, n’aimaient pas particulièrement le pantalon. Mais ils ne semblaient pas trop s’en soucier et l’équipe a retiré les trackers après quatre à six jours.

« Comme tout animal, ils pourraient se gratter un peu après … comme un chien avec un nouveau collier », a-t-il déclaré. « Et puis ils continuent leurs affaires. »

Traqueur d’épreuves et de tribulations

La conception a attiré l’attention de Richard Essner, biologiste à la Southern Illinois University Edwardsville qui étudie la locomotion animale, et s’intéresse particulièrement aux petites grenouilles .

« Suivre les petites grenouilles avec la radiotélémétrie n’est pas une chose facile à faire », a déclaré Essner, qui n’était pas impliqué dans la recherche de Stanford, à CBC dans un e-mail.

Il y a environ une décennie, il dit que son laboratoire a tenté d’utiliser la radiotélémétrie pour suivre le mouvement de la rainette faux-grillon menacée de l’Illinois à l’aide d’un émetteur attaché via une ceinture élastique autour de la taille.

« Malheureusement, nous avons dû abandonner l’étude car nous avons constaté que l’appareil émetteur interférait avec la locomotion. Si la ceinture était trop serrée, elle provoquait une abrasion. Si elle était trop lâche, elle glissait autour des pattes et laissait la grenouille immobilisée et vulnérable. à la prédation », a-t-il dit.

Le pantalon grenouille, dit-il, semble offrir une solution à cette énigme.

« Après avoir vu ce design, nous devrons peut-être essayer à nouveau. »

Les grenouilles semblent d’abord ennuyées par le pantalon, mais s’y habituent assez rapidement, explique le biologiste Andrius Pašukonis. (Andrius Pašukonis/Université de Stanford)

Lea Randall, une écologiste du zoo de Calgary et du Wilder Institute spécialisée dans les amphibiens et les reptiles, a rencontré des obstacles similaires en essayant de suivre grenouilles léopards dans un site de réintroduction en Colombie-Britannique

Comme les chercheurs de Stanford, son équipe a expérimenté plusieurs conceptions différentes avant d’atterrir sur celle qui a fonctionné – une attache en forme de ceinture avec des perles de verre lisses « très élégantes » pour éviter l’abrasion.

« Malheureusement, en raison du poids des émetteurs radio à l’époque, nous ne pouvions pas étudier les individus plus petits », a-t-elle déclaré.

« Nous n’avons pas utilisé de cuissardes, mais je peux voir les avantages de cela pour aider à maintenir les émetteurs en place. La pensée créative et la résolution de problèmes qui entrent dans le développement de ce type d’études m’étonnent toujours. »

Les scientifiques travaillant à la récupération des populations de grenouilles léopards en Colombie-Britannique ont utilisé des trackers attachés à la ceinture avec des billes de verre pour prévenir l’abrasion. (Soumis par Lea Randall)

Cependant, elle a quelques inquiétudes. Randall dit que les émetteurs ne devraient généralement pas représenter plus de 10 % du poids d’un animal. Selon la grenouille, celles de Stanford variaient de 6 à 12 %.

« Bien qu’il y ait eu une très faible mortalité dans l’étude, je craignais que certaines grenouilles aient subi des lésions cutanées allant d’abrasions superficielles à des plaies ouvertes profondes, mais j’étais encouragée par le fait que les grenouilles semblaient se rétablir rapidement une fois les émetteurs retirés », a-t-elle déclaré.

Les grenouilles sont plus intelligentes qu’on ne le pense, selon un scientifique

Donc, si c’est si compliqué de suivre les petites grenouilles, pourquoi le faire ?

« Pour protéger n’importe quelle espèce, c’est banal, mais nous devons comprendre de quoi il s’agit et ce qu’ils font », a déclaré Pašukonis.

L’étude de son équipe — publié à la fin de l’année dernière dans la revue e-Life — a comparé les compétences de navigation des grenouilles mâles et femelles. Mais Pašukonis dit que la quantité massive de données qu’ils ont recueillies auprès de plus de 300 grenouilles pourrait avoir des implications beaucoup plus larges.

« Nous travaillons généralement en étroite collaboration avec les agences de conservation locales et les réserves naturelles, etc., pour leur transmettre des informations … afin qu’elles puissent également être utilisées à des fins de conservation », a-t-il déclaré.

Cette équipe de l’Université de Stamford a passé près d’un an dans une forêt tropicale dense à différents endroits en Guyane française et en Équateur pour tester pourquoi les grenouilles mâles et femelles ont des capacités de navigation différentes. De gauche à droite : Daniel Ari Shaykevich, Pašukonis, Shirley Jennifer (Jenni) Serrano Rojas et Alejandro Marcillo-Lara posent dans leur site d’étude en Équateur. (Andrius Pašukonis/Université de Stanford)

C’est aussi, dit-il, une question de curiosité scientifique.

En ce qui concerne la cognition et le comportement des animaux, Pašukonis dit que les grenouilles sont sous-étudiées – et, selon lui, sous-estimées – par rapport aux oiseaux et aux mammifères.

Les grenouilles venimeuses de la forêt tropicale, dit-il, ne mesurent peut-être que quelques centimètres, mais lorsqu’elles se reproduisent, elles transportent leurs têtards entre 200 et 200 mètres à travers la forêt tropicale pour leur trouver la flaque idéale pour grandir.

Puis ils font demi-tour et retournent chez eux.

« Comment une petite grenouille – les grenouilles ne sont généralement pas considérées comme très intelligentes – a-t-elle pu apprendre à naviguer à une si grande échelle ? Et comment se débrouillent-elles davantage à un niveau scientifique fondamental ? » dit Pašukonis.

« Nous découvrons que les amphibiens en général, par exemple, pourraient être plus intelligents ou avoir des capacités cognitives plus compliquées que nous ne le pensions. »