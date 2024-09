De minuscules écouteurs avec un son puissant et une ligne directe vers Gemini

La série Pixel Buds de Google a toujours été un compagnon digne de ce nom pour ses téléphones Pixel. Il ne manque à l’entreprise qu’un casque supra-auriculaire pour offrir des options similaires à celles proposées par Apple aux utilisateurs d’iPhone. Bien sûr, Google a pris un peu de retard par rapport à son rival, mais comme son homologue de la Silicon Valley, l’entreprise a conçu ses écouteurs pour qu’ils fonctionnent au mieux avec ses propres appareils. Vous aurez besoin à la fois d’un téléphone et d’écouteurs de Google pour obtenir les meilleures fonctionnalités. Il est peu probable que cela change de sitôt.

Comme Apple, Google en est désormais à la version 2.0 de ses écouteurs de la série Pro. Le premier modèle a fait ses débuts en 2022 et proposait pour la première fois une suppression active du bruit (ANC) sur une série de Pixel Buds. Il manquait des fonctionnalités notables au lancement, comme l’audio spatial, de sorte que la série inaugurale de Pixel Buds Pro n’était pas encore à son plein potentiel. Avec les Pixel Buds Pro 2 (229 $), Google a mis les bouchées doubles, livrant pour la première fois ses nouveaux écouteurs phares avec une puissante puce Tensor et fournissant un conduit mains libres à Gemini AI. Il y a un nouveau design, une durée de vie de la batterie plus longue et une acoustique mise à jour, mais une fois de plus, la société vous demande de payer plus que la version précédente pour toutes les nouvelles fonctionnalités.

Google Google a une fois de plus supplanté les meilleurs Pixel Buds de sa gamme. Ces écouteurs ne sont pas parfaits, mais l’ajustement amélioré et la qualité sonore valent à eux seuls la mise à niveau. Avantages Conception minuscule et confortable

Des basses percutantes, des médiums pleins et des aigus nets

Autonomie de la batterie légèrement plus longue que celle du prédécesseur Inconvénients Le prix a encore augmenté

L’audio spatial est limité aux applications vidéo

Un écran tactile plus petit nécessite de la précision 229 $ sur Amazon

Conception

La première chose qui m’a frappé à propos des Pixel Buds Pro 2, c’est leur petite taille. Bien qu’une réduction de taille de 27 % ne semble pas être une baisse énorme, c’est certainement le cas ici. Ce modèle est minuscule par rapport au précédent, et Google a également réduit de 1,5 gramme le poids total. Le résultat est un écouteur beaucoup plus petit qui se place plus confortablement et en toute sécurité dans votre oreille.

Google a également repensé la forme générale des écouteurs. Pour réduire la taille globale, les Pixel Buds Pro 2, classés IP54, sont désormais plus compacts plutôt qu’allongés comme leurs prédécesseurs. Comme de nombreuses entreprises audio, Google affirme avoir analysé des millions de scans d’oreilles pour arriver à cette nouvelle forme. De plus, l’entreprise a effectué des « tests d’usure en conditions réelles » pour s’assurer que les écouteurs ne tomberaient pas facilement.

Pour maintenir les écouteurs en place, Google a opté pour un « stabilisateur rotatif » à l’arrière. Les oreilles de chacun sont différentes, et sur les miennes, je n’ai pas l’impression que cela ajoute une sécurité supplémentaire. Pour autant que je sache, il ne se glisse pas dans les courbes de mes oreilles lorsque je « tourne pour verrouiller » comme le suggère Google. Mais, une fois que j’ai trouvé la taille d’embout qui me convenait le mieux, un ajustement sûr n’était pas un problème car les Pixel Buds Pro 2 restaient bien en place. De plus, l’empreinte minuscule a permis de garder les choses confortables pour les longues sessions de port, ce qui n’a pas toujours été le cas pour les écouteurs de Google.

Les Pixel Buds Pro 2 disposent toujours d’une suite robuste de commandes intégrées, mais les écouteurs de plus petite taille nécessiteront quelques ajustements de vos tapotements. Comme les écouteurs ne sont pas aussi gros, le panneau tactile offre moins d’espace. Cela signifie que vous devrez être plus précis avec vos doigts, ce qui m’a pris un certain temps à maîtriser. S’il y a un avantage à avoir des écouteurs plus grands, c’est que vous n’avez pas besoin d’être aussi précis avec vos entrées de commande pour les faire enregistrer.

Gemini AI et la puissance de Tensor

Billy Steele pour Engadget

Les Pixel Buds Pro 2 sont les premiers écouteurs de Google dotés d’une puce Tensor. Apple a toujours tenu à mentionner le processeur audio des AirPods par son nom, mais c’est la première fois que je me souviens que Google fait de même. Grâce au Tensor A1, la société affirme pouvoir fournir un traitement audio à très faible latence, y compris la gestion du signal multi-chemins. Google affirme avoir créé une « voie d’autoroute » pour la musique afin qu’elle ne soit pas dérangée par le traitement requis pour l’ANC. L’efficacité de la puce a également permis à l’entreprise d’augmenter (légèrement) la durée de vie de la batterie malgré la réduction globale de la taille des écouteurs.

Google présente les Pixel Buds Pro 2 comme les premiers écouteurs à fonctionner avec l’IA Gemini. Mais, comme Gemini a remplacé Google Assistant sur le Pixel 9, c’est un peu comme dire qu’ils sont conçus pour Assistant. De toute évidence, tous les Pixel Buds partagent cette capacité, vous devrez donc regarder au-delà du discours marketing. Il est vrai que les Pixel Buds Pro 2 fonctionnent avec Gemini pour une aide mains libres pour des tâches plus complexes que l’Assistant et Gemini Live est là pour des interactions plus conversationnelles. Bien sûr, vous n’avez pas besoin des écouteurs pour utiliser tout cela, car vous pouvez simplement utiliser un Pixel 9 seul.

Tensor et Gemini ne sont pas les seules fonctionnalités notables des Pixel Buds Pro 2. Vous bénéficierez également de la détection des conversations, du suivi du bien-être auditif, du Bluetooth multipoint et de la possibilité de personnaliser l’option d’appui long (mais il n’y a que deux choix). Vous pouvez également basculer automatiquement entre les appareils liés à votre compte Google, ce qui ne sera pas très pratique si vous préférez les téléphones Pixel et les MacBook Pro. Dans l’application Pixel Buds, également accessible depuis le menu des paramètres Bluetooth, vous verrez les niveaux de batterie et obtiendrez des commandes ANC si vous devez les modifier depuis votre téléphone.

Qualité sonore des Pixel Buds Pro 2

La qualité sonore globale des Pixel Buds Pro d’origine était une amélioration par rapport aux Pixel Buds (2020) et à la série A, qui manquaient tous deux de basses suffisamment graves. Les Pixel Buds Pro 2 sont riches en basses lorsqu’une chanson l’exige, mais elles ne sont ni constantes ni envahissantes. Google affirme avoir repensé l’ensemble du système audio pour revoir l’acoustique et les haut-parleurs afin d’obtenir une efficacité maximale. Son objectif était de transmettre le signal audio à votre oreille aussi proprement que possible afin que vous obteniez un son précis et immersif sans avoir à effectuer d’autres réglages.

Je ne suis pas sûr que l’audio soit un énorme bond en avant par rapport aux Pixel Buds Pro, mais il y a une amélioration notable. Les basses sont percutantes lorsqu’un morceau de métal alternatif de Deftones ou les rythmes hip-hop électroniques de Kaytranada l’exigent. Il n’y a pas autant de nuances dans le ton des basses que sur les Sennheiser Momentum True Wireless 4, qui sont mon choix actuel pour la meilleure qualité sonore globale. Il y a cependant assez de choses pour faire le travail, donc les Pixel Buds Pro 2 restent une amélioration sonore significative par rapport aux modèles d’écouteurs plus abordables de Google, surtout si l’on tient compte des aigus nets et des médiums adéquats affichés ici. Les morceaux riches en synthétiseurs sur Justice Hyperdramepar exemple, vous enveloppent de riffs granuleux et texturés et de rythmes entraînants.

Si vous ressentez le besoin de faire des ajustements audio, Google propose un égaliseur complet à 5 bandes dans les paramètres des Pixel Buds. Il existe également cinq préréglages, mais aucun d’entre eux ne sonne très bien. En fait, je pense qu’ils aggravent tous les choses. Il est également possible de modifier l’équilibre du volume, si vous avez besoin que le volume soit plus fort dans une oreille que dans l’autre.

Contrairement aux Pixel Buds Pro, ce modèle est livré avec Spatial Audio prêt à être utilisé. Cependant, il y a ici quelques réserves importantes. Tout d’abord, le son immersif nécessite un Pixel 6 et plus, et il ne fonctionne pas avec les appareils de la série A. De plus, Spatial Audio est disponible uniquement sur les applications vidéo compatibles. Vous ne pourrez pas l’utiliser pour la musique. Et en ce qui concerne Netflix, le service de streaming nécessite que vous activiez également le suivi de la tête. Google aurait dû simplifier les choses ici, mais au lieu de cela, c’est un désastre. C’est un ajout solide s’il fonctionne quand vous le souhaitez, mais il y aura certainement des moments où ce ne sera pas le cas.

Performances de l’ANC

Billy Steele pour Engadget

Pour la configuration ANC des Pixel Buds Pro 2, Google affirme qu’elle annule deux fois plus de bruit grâce à son système dit Silent Seal 2.0. L’entreprise explique qu’elle y parvient en bloquant une plus grande variété de sons que sur le modèle précédent, y compris les distractions à haute fréquence. Il est vrai que les Pixel Buds Pro 2 fonctionnent bien avec les bruits de gamme basse à moyenne, bloquant le rugissement constant de l’intérieur d’une voiture (siège passager, évidemment), les ventilateurs bruyants et plus encore.

Les Pixel Buds Pro 2 ont encore du mal à capter les voix humaines. Pour être honnête, de nombreux écouteurs et casques audio ont du mal à bloquer un voisin bruyant. À moins que vous n’écoutiez de la musique ou un podcast, vous pourrez entendre les conversations à proximité, même si elles sont modérément étouffées.

Qualité des appels

Pour les appels, Google utilise une fois de plus l’IA pour améliorer le son. Et cela s’applique aux deux extrémités de l’appel. L’entreprise affirme que sa fonction Clear Calling a été améliorée, réduisant encore davantage le bruit de fond de votre côté et toute distraction potentielle à proximité de la personne à laquelle vous parlez lorsque les Pixel Buds Pro 2 sont associés à un téléphone Pixel compatible.

Les écouteurs font du bon travail en bloquant les bruits de fond par eux-mêmes. Même lorsque vous enregistrez une note vocale ou effectuez une autre activité qui n’utilise pas Clear Calling, le système alimenté par l’IA réduit le rugissement à un point où vous pouvez à peine l’entendre. De plus, Clear Calling ne s’applique pas uniquement aux appels téléphoniques, il fonctionne avec des applications comme Google Meet et certains logiciels tiers (via Wi-Fi). Et même si je ne pense pas que les Pixel Buds Pro 2 vous donneront un son impeccable, le gros du travail qu’ils font (avec l’aide d’un téléphone Pixel) pour vous garder à l’écart du bruit de fond est louable.

Autonomie de la batterie des Pixel Buds Pro 2

Google promet jusqu’à huit heures d’autonomie de batterie sur une charge avec ANC activé sur les Pixel Buds Pro 2. Si vous prenez en compte le boîtier et les écouteurs, vous envisagez jusqu’à 30 heures d’utilisation avec suppression du bruit. Lors de mes tests, je n’ai pas gardé l’ANC activé tout le temps, mais j’ai également utilisé le mode transparence pendant les appels et les moments où je devais écouter mes enfants ou la sonnette. J’ai obtenu un peu plus de huit heures avec le volume à environ 50-75 %, ce qui variait selon que je diffusais depuis mon Pixel 9 ou mon MacBook Pro.

Le boîtier des Pixel Buds Pro 2, classé IPX4, prend en charge la charge filaire et sans fil, ce qui vous offre une autre option. De plus, un repos de 15 minutes dans le boîtier donnera aux écouteurs suffisamment d’énergie pour durer jusqu’à trois heures.

La compétition

Les Pixel Buds Pro 2 sont l’option la plus confortable et la plus agréable au son de la gamme d’écouteurs de Google. Cela en fait le meilleur choix si vous aimez toutes les intégrations pour les propriétaires de téléphones Pixel. Si vous pouvez vous passer de tout cela, vous trouverez une meilleure qualité sonore et des fonctionnalités plus avancées ailleurs. Les WF-1000XM5 de Sony sont mon premier choix actuel, grâce à l’ajustement, aux performances audio, à la qualité ANC et aux autres outils proposés par la société. Vous bénéficierez de la mise en pause automatique Speak-to-Chat pour les conversations courtes et de la mise à l’échelle DSEE Extreme pour récupérer les détails généralement perdus à cause de la compression Bluetooth. Il est également possible d’automatiser les paramètres sonores en fonction de l’activité ou de l’emplacement.

Si vous recherchez une qualité sonore pure, les Momentum True Wireless 4 de Sennheiser sont le meilleur choix. Ces écouteurs ne disposent pas des fonctionnalités robustes que Sony a rassemblées, mais la qualité audio est la meilleure à mon avis. La société a également récemment ajouté la prise en charge d’Auracast et une fonction Find Headphones qui s’apparente à Find My Device de Google.

Conclure

Tout comme les Pixel Buds Pro en 2022, la deuxième version des écouteurs plus chers de Google est la meilleure que la société ait à offrir. Ils sont plus chers que leur prédécesseur, mais ils sont également plus puissants, plus confortables et durent plus longtemps. Il y a quelques réserves déroutantes avec Spatial Audio et les commandes intégrées peuvent demander un certain temps d’adaptation, mais le Pixel Buds Pro 2 Les écouteurs sont une amélioration dans les domaines où cela compte vraiment. La même vérité demeure cependant qu’il y a deux ans : ce sont des écouteurs conçus pour les fans inconditionnels des téléphones Pixel, donc si vous n’en faites pas partie, vous pouvez trouver de meilleures performances audio et des fonctionnalités étendues ailleurs.