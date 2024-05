De minuscules éclats de plastique découverts dans des testicules humains, selon une étude

Laissez-vous inspirer par un résumé hebdomadaire sur le bien-vivre, en toute simplicité. Inscrivez-vous à la newsletter Life, But Better de CNN pour obtenir des informations et des outils conçus pour améliorer votre bien-être..





Les testicules humains contiennent des microplastiques et des nanoplastiques à des niveaux trois fois plus élevés que les testicules animaux et le placenta humain, selon une nouvelle petite étude.

« Ces plastiques sont souvent à l’échelle nanométrique, généralement moins d’un demi-micron de longueur et peut-être entre 20 et 200 nanomètres de largeur », a déclaré le toxicologue Matthew Campen, co-auteur de l’étude publiée le 15 mai dans la revue Sciences toxicologiques.

« Ils ressemblent à de petits éclats, de minuscules morceaux brisés provenant de très, très vieux plastiques », a déclaré Campen, professeur de sciences pharmaceutiques à l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque.

De telles particules minuscules peuvent envahir des cellules et des tissus individuels dans des organes majeurs, affirment les experts, interrompant les processus cellulaires et potentiellement se déposant produits chimiques perturbateurs endocriniens tel que bisphénols, phtalates, retardateurs de flamme, substances per- et polyfluoroalkyles, ou PFASet métaux lourds.

Les perturbateurs endocriniens interfèrent avec le système reproducteur humain, entraînant des malformations génitales et reproductives ainsi que l’infertilité féminine et une baisse du nombre de spermatozoïdes, selon l’Endocrine Society.

En fait, le nombre de spermatozoïdes dans certaines parties du monde, y compris aux États-Unis, a diminué d’au moins 50 % au cours des 50 dernières années, selon la société. indiqué sur son site Internet.

« C’est une situation les yeux grands ouverts en ce moment », a déclaré Campen. « Nous venons tout juste de réaliser la quantité de plastique présente dans notre corps. Nous avons besoin d’une vague de recherches sur ce sujet pour confirmer ou infirmer le rôle des microplastiques dans l’infertilité, le cancer des testicules et d’autres cancers.

La nouvelle étude a testé 23 testicules conservés de cadavres âgés de 16 à 88 ans au moment de leur décès, puis a comparé les niveaux de 12 types différents de plastiques dans ces testicules avec ceux trouvés dans 47 testicules de chiens.

« Les niveaux d’éclats de microplastiques et de types de plastiques dans les testicules humains étaient trois fois plus élevés que ceux trouvés chez les chiens, et les chiens mangent sur le sol », a déclaré Campen. « Cela met vraiment en perspective ce que nous mettons dans notre propre corps. »

PolyéthylèneLe , l’un des plastiques les plus utilisés au monde, était le type de polymère prédominant dans les deux espèces, suivi du PVC, ou chlorure de polyvinyle, un autre produit chimique couramment utilisé pouvant contenir additifs chimiques et métaux lourds y compris les phtalates, le cadmium et le plomb. Phtalates, appelés «partout des produits chimiques » parce qu’ils sont si courants, ils sont ajoutés aux produits de consommation pour rendre le plastique plus flexible et plus difficile à briser.

Les chercheurs s’attendaient à trouver davantage d’éclats de plastique dans les testicules des hommes plus âgés participant à l’étude, mais cela n’a pas été le cas, a déclaré Campen.

« Il semble que pendant les années de reproduction maximale pour les hommes, c’est-à-dire entre 20 et 45 ans, les niveaux de plastique sont plus élevés, et commencent ensuite à diminuer après l’âge de 55 ans », a-t-il déclaré. « Cela suggère que le corps humain peut éliminer ces plastiques. »

Mais il y a un inconvénient. La découverte suggère également que les besoins énergétiques accrus d’un testicule plus jeune pourraient « également attirer davantage de plastique dans cet organe », a déclaré Campen.

« Ajoutez à cela le fait que le nombre de plastiques auxquels nous sommes exposés double tous les 10 à 15 ans », a-t-il déclaré. « Alors, que va-t-il se passer dans 15 ans lorsque nous serons exposés à un montant deux fois supérieur ou dans 30 ans lorsque nous serons exposés à un montant quatre fois supérieur ? C’est pourquoi une action est désespérément nécessaire maintenant.

Adrienne Bresnahan/Moment RF/Getty Images Les microplastiques peuvent mesurer entre moins de 0,2 pouce (5 millimètres) et 1/25 000ème de pouce (1 micromètre). Tout ce qui est plus petit est un nanoplastique qui doit être mesuré en milliardièmes de mètre.

L’American Chemistry Council, une association industrielle, a déclaré à CNN dans un entretien précédent que les plastiques « nous aident à nous protéger, à améliorer les résultats en matière de soins de santé et à contribuer à un monde plus durable ».

« Les fabricants de plastique ont but pour que tous les emballages en plastique américains soient réutilisés, recyclés ou récupérés d’ici 2040 », a déclaré le Dr Kimberly Wise White, vice-présidente des affaires réglementaires et scientifiques du conseil.

Les chercheurs ont également comparé les résultats des testicules avec les niveaux de microplastiques trouvés dans une étude antérieure sur 62 placentas humains, l’organe qui fournit de l’oxygène et des nutriments au fœtus en développement dans l’utérus.

En cela Étude de févrierdirigés par Campen, les chercheurs ont trouvé des microplastiques à des niveaux de 6,5 à 790 microgrammes par gramme de tissu dans tous les échantillons de placenta étudiés.

« Dans les testicules, les niveaux de plastique étaient trois fois plus élevés que ceux observés dans les placentas », a déclaré Campen. « Mais il faut considérer que le placenta n’a qu’une durée de vie d’environ huit mois. »

La dernière étude n’est pas le premier rapport à découvrir des plastiques dans les tissus reproducteurs. Une équipe de chercheurs basée à Pékin a découvert des microplastiques dans six testicules humains et 30 échantillons de sperme dans un laboratoire. Etude de juin 2023alors que des études animales ont montré Les minuscules plastiques peuvent avoir un impact sur le nombre de spermatozoïdes et contribuer aux perturbations hormonales et autres des organes sexuels masculins.

Dans études sur des souris gravides, des chercheurs ont découvert des produits chimiques plastiques dans le cerveau, le cœur, le foie, les reins et les poumons du fœtus en développement 24 heures après que la mère enceinte a ingéré ou respiré des particules de plastique. Autre recherche a montré que les micro et nanoplastiques peuvent provoquer un stress oxydatif, des lésions tissulaires et une inflammation des cellules, tandis que des études animales ont montré ces particules peuvent altérer la fréquence cardiaque et entraver la fonction cardiaque.

Il existe des mesures que l’on peut prendre pour réduire l’exposition aux phtalates et à d’autres produits chimiques présents dans les aliments et les produits d’emballage alimentaire, selon la déclaration politique de l’American Academy of Pediatrics sur additifs alimentaires et santé des enfants.

« La première consiste à réduire notre empreinte plastique en utilisant des récipients en acier inoxydable et en verre, lorsque cela est possible », a déclaré le Dr Leonardo Trasande, directeur de pédiatrie environnementale à NYU Langone Health, dans un entretien préalable avec CNN.

« Évitez de passer au micro-ondes des aliments ou des boissons dans du plastique, y compris des préparations pour nourrissons et du lait maternel pompé, et ne mettez pas de plastique dans le lave-vaisselle, car la chaleur peut provoquer le lessivage de produits chimiques », a déclaré Trasande, qui est également l’auteur principal de l’étude américaine. Déclaration de politique de l’Académie de pédiatrie sur les additifs alimentaires et la santé des enfants.

« Regardez le code de recyclage au bas des produits pour connaître le type de plastique et évitez les plastiques portant le code de recyclage 3, qui contiennent généralement des phtalates », a-t-il ajouté..

Réduire l’utilisation de plastiques jetables, suggère le Conseil de défense des ressources naturelles, un groupe de défense de l’environnement. D’autres suggestions incluent d’apporter des sacs réutilisables à l’épicerie. Investissez dans un sac en tissu à fermeture éclair et demandez au nettoyeur à sec de remettre vos vêtements dans celui-ci au lieu de ces fines feuilles de plastique. Apportez une tasse de voyage au café local pour emporter et des couverts au bureau et réduisez votre consommation de gobelets et d’ustensiles en plastique.