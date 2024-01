De minuscules appartements et studios d’artistes sont proposés à South Kensington

Le propriétaire des Sponge Factory Lofts, situés au 1325 N. Fifth St. à South Kensington, propose une extension majeure de la structure d’appartements existante, en triplant le nombre de logements en installant des micro-unités dans un ajout au bâtiment.

Le bâtiment existant est une structure en briques rouges de quatre étages avec 32 unités composées d’appartements d’une ou deux chambres. Le promoteur – répertorié uniquement sous le nom de PP Sponge LLC – propose un ajout de six étages avec 60 studios de 400 à 420 pieds carrés.

“Ce bâtiment est composé principalement de micro-unités, qui ont contribué à rendre le quartier naturellement abordable et à réduire les loyers”, a déclaré Rustin Ohler, directeur de Harman Deutsch Ohler Architecture. “Nous utiliserons des meubles modernes avec des composants intégrés.”

Chaque unité disposera d’un balcon privé et l’entreprise envisage d’installer des « studios cloud bed » d’une société appelée Ori, qui pourraient monter au plafond pendant la journée, révélant un canapé.

Une piscine est prévue dans la cour, entourée d’un deck et d’un aménagement paysager.

Les logements seront concentrés sur les étages deux à six de l’ajout, le rez-de-chaussée étant consacré au stationnement. Le site comptera 13 places de stationnement, dont la moitié seront équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les matériaux de construction du projet sont conçus pour correspondre à l’esthétique de l’usine et des maisons en rangée de cette partie de Kensington.

“Il s’agit d’un volume à prédominance rouge”, a déclaré Ohler, “des briques rouges sur les deux faces de la rue [like] un bâtiment moderne de style entrepôt, qui existe en grand nombre autour de Kensington.

Le projet se situe sur un terrain zoné à usage industriel-résidentiel. Le bâtiment contient 11 100 pieds carrés d’espace industriel pour 13 studios d’artistes, allant de 300 à 800 pieds carrés chacun (avec la possibilité d’être combinés selon les besoins du locataire).

Lors d’une réunion en novembre avec le groupe de quartier local, South Kensington Community Partners, les participants ont émis des réactions presque uniformément négatives.

Les critiques incluaient des inquiétudes concernant la hauteur du bâtiment, qui sera plusieurs étages plus haut que son environnement, et concernant la taille des unités. Les voisins estiment que la plupart des nouveaux appartements du quartier ont été construits pour des locataires seuls et que ces offres sont surreprésentées dans le quartier.

Ils ont également critiqué l’emplacement des ateliers d’artistes, dont certains auront peu accès à la lumière naturelle.

“La principale préoccupation est le sentiment que le développement proposé regroupe autant d’unités résidentielles que possible sur le site et laisse les utilisations industrielles après coup pour répondre aux exigences du zonage de l’IRMX”, lit-on dans une lettre de Marco Gorini, président de l’IMMX. Comité de planification et de zonage du groupe communautaire.

L’agrandissement de Sponge Factory Lofts ne nécessite cependant pas l’approbation d’un conseil de zonage ou d’une commission historique, et le groupe de quartier peut avoir peu d’influence sur sa forme finale. Le projet sera examiné par le comité consultatif Civic Design Review le mois prochain.