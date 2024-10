de Minaur contre Carballés Baena

Les meilleures têtes de série feront leurs débuts mercredi à l’événement ATP 250 à Anvers, avec toute l’action en Belgique avec en tête d’affiche la tête de série Alex De Minaur et la troisième tête de série Felix Auger Aliassime. LWOT prédit les matchs à venir. Selon vous, qui avancera ?

Prédictions de la troisième journée de l’ATP Anvers

Gilles Arnaud Bailly contre Daniel Altmaier

Face-à-face : Première rencontre

Ce match marque le deuxième match de Bailly au niveau du circuit sur le circuit ATP. Fait intéressant, son premier a eu lieu lors du tournoi 2022 à Anvers ; il a reçu une wildcard et perdu contre David Goffin dans une bataille en trois sets. Bailly, 19 ans, devait gagner sa place à Anvers cette semaine après s’être qualifié pour le tableau principal sans perdre un set en cours de route. Altmaier a connu des difficultés tout au long de la seconde moitié de la saison, mais il devrait être le favori en fonction du classement. Cherchez Bailly pour remporter un set, mais Altmaier, plus expérimenté en match, devrait atteindre le deuxième tour.

Prédiction : Altmaier en 3

Hugo Gaston contre Mariano Navone

Face-à-face : Première rencontre

Gaston a remporté une victoire difficile sur les courts durs couverts contre Alexey Vatutin, qui est classé juste dans le Top 400. Pendant ce temps, la victoire brutale de Navone 3-6 6-4 7-6 (6) au premier tour ne marquait que sa troisième tournée. -victoire de niveau sur terrains durs. Gaston défend les points des quarts de finalistes du tournoi de l’année dernière, tandis qu’une victoire de Navone remonterait son classement vers le Top 40. Navone semble être en meilleure forme en ce moment et devrait avoir plus de confiance après avoir gagné dans un bris d’égalité au troisième set.

Prédiction : Navone en 3

Roberto Bautista Agut contre Tomás Martín Etcheverry

Face-à-face : Première rencontre

Cet affrontement devrait présenter des styles de jeu similaires — des coups de fond de court lourds et constants depuis la ligne de fond et d’excellents retours de service. Bautista Agut remonte dans le classement après une saison 2023 remplie de blessures. Pendant ce temps, Etcheverry progresse sur des courts plus rapides et monte également dans le classement. Les deux joueurs ont également remporté leurs matchs d’ouverture contre des Français : Bautista Agut a éliminé Luca Van Assche 6-2 6-1, tandis qu’Etcheverry a battu Richard Gasquet, bientôt retraité, 7-6 (4) 6-4. Etcheverry réalise une meilleure saison 2024 et il joueJe me suis bien comporté sur les courts durs, en tête d’affiche en poussant le numéro 1 mondial Jannik Sinner à Shanghai. Cherchez Etcheverry pour gagner.

Pronostic : Etcheverry en 2

Intégrer à partir de Getty Images

Félix Auger Aliassime contre Martin Fuscovics

Face-à-face : 2-2

Auger Aliassime devrait être heureux de débuter la saison sur terrain dur en salle. Au cours de la saison 2023, il a établi une fiche de 6-1 lors du swing en salle sur terrain dur et a obtenu une fiche de 16-2 en 2022 tout au long de la même période. La forme de Fuscovics a baissé en 2024, mais ce face-à-face favorise quelque peu le numéro 93 mondial. Il a battu Auger Aliassime lors de leur dernière rencontre lors de l’événement ATP 1000 2023 à Shanghai, et entre dans ce match après un score de 6. -2 Victoire 6-0 contre le wildcard Raphaël Collignon. Pendant ce temps, le Canadien est sur une séquence de quatre défaites consécutives. Auger Aliassime pourrait très bien perdre ce match si ses incohérences persistent, mais il est difficile de détourner le regard de sa bonne forme à cette période de l’année.

Pronostic : Auger Aliassime en 3

Alex de Minaur contre Roberto Carballes Beana

Face-à-face : de Minaur 1-0

Tous les regards seront tournés vers De Minaur alors qu’il tente de décrocher une place pour la finale de l’ATP. Il a fait face à une malheureuse blessure à la hanche au cours des derniers mois, mais ce match devrait lui permettre de se montrer plus dur. Il s’agira notamment du premier match de l’Australien depuis l’US Open. Carballes Beana a du mal sur des courts durs plus rapides, et De Minaur sera capable de rythmer ses coups de fond et d’examiner de plus près les points de rupture. Cherchez l’Australien à atteindre les quarts de finale.

Prédiction : De Minaur en 2

Crédit photo principal : Mike Frey – Imagn Images