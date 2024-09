De Mick Jagger à Crossroads : la carrière pionnière de Cleo Sylvestre | Stage

UNBien que son nom soit inspiré d’une héroïne de Shakespeare, Cléopâtre Sylvestre – plus connue personnellement et professionnellement sous le nom de Cléo – a dû attendre très tard dans sa longue carrière pour incarner l’une des femmes du dramaturge sur une scène majeure. L’année dernière, elle a été choisie à Stratford-upon-Avon pour incarner Audrey dans Comme il vous plaira, dans une production touchante utilisant le concept d’acteurs plus âgés recréant un spectacle de la Royal Shakespeare Company dans lequel ils étaient apparus des décennies auparavant.

Comme le programme précisait qu’il s’agissait des débuts de Sylvestre à la RSC, décédé à l’âge de 79 ans, il était clair que le cadrage était factice. Et, étant donné le talent et le succès d’une actrice qui a fait ses débuts dans le West End à 19 ans, l’attribution tardive d’un tel rôle est une mesure des obstacles auxquels les acteurs de couleur ont longtemps été confrontés au Royaume-Uni.

Les écarts sont d’autant plus frappants que la carrière de Sylvestre semblait au départ vouée à l’échec. Fille d’un danseur du Yorkshire, elle a transformé la table de cuisine familiale du nord de Londres en sa première scène, y dansant enfant, et s’est inscrite à l’école de théâtre pour jeunes Italia Conti. À 16 ans, elle a séché les cours de double biologie pour enregistrer une chanson avec les Rolling Stones. Une reprise de To Know Him Is to Love Him, sortie en 1964, sous le nom de Cleo. Ce fut un faux départ artistique, mais Mick Jagger a déclaré avoir été « très triste » à la mort de sa « vieille amie », qui est entrée dans l’histoire de la pop comme la première femme à avoir enregistré avec les Stones.

Sylvestre dans la série Strange Report d’ITV de 1969. Photographie : ITV/Rex/Shutterstock

Elle a également connu d’autres percées marquantes. En 1967, à seulement 19 ans, elle a joué aux côtés d’Alec Guinness dans le West End londonien dans Wise Child, la première pièce de Simon Gray. Deux ans plus tard, elle est devenue la première femme noire à jouer un rôle principal au National Theatre – dans la comédie de Peter Nichols The National Health – et, à la même époque, elle a réalisé l’équivalent de cette percée dans un grand feuilleton télévisé, avec un rôle récurrent dans Crossroads d’ATV.

Dans une lettre adressée au Guardian en 2015 après la mort de la créatrice de la série télévisée, Hazel Adair, Sylvestre a écrit : « C’était peu de temps après le discours d’Enoch Powell sur les « rivières de sang ». À une époque où les tensions raciales étaient très fortes, en particulier dans des villes comme Birmingham où se déroulait la série, la décision d’introduire un personnage principal noir était sans précédent et une décision courageuse pour un feuilleton parfois tourné en dérision. »

Sylvestre dans le rôle de Janice avec Alec Guinness dans le rôle de Mme Artminster dans Wise Child de Simon Gray en 1967. Photographie : Keystone Press/Alamy

Sans que cela soit dû à ses performances, ses autres scènes de lancement ont également été ridiculisées. Dans Wise Child, Guinness a joué une criminelle qui se faisait chanter pour se faire passer pour la mère d’un jeune homme. Gray, qui avait une activité annexe dans les journaux et les articles sur ses désastres d’écriture de pièces, a rapporté que des clients réclamaient leur argent pendant l’entracte car Guinness ne semblait pas être dans la pièce. Un couple, qui avait réalisé qu’il jouait l’héroïne, a crié : « Sir Alec, comment avez-vous pu ? » en sortant.

Mais, bien qu’interprétant un rôle que le dramaturge lui-même a qualifié de « cockney antillais simple d’esprit », Sylvestre a suffisamment impressionné pour recevoir une nomination pour un prix d’interprétation et une visite dans la loge de Sir Laurence Olivier, directeur artistique du National Theatre, qui s’est exclamé, elle se souviendrait dans l’imitation parfaite de « Larry » que tous les acteurs de sa génération avaient : « Oh, Mademoiselle Sylvestre, je voudrais juste vous féliciter pour votre performance la plus merveilleuse. »

Deux ans plus tard, elle était au National Theatre dans la comédie de Nichols sur le NHS. Dans The National Health et Crossroads, Sylvestre jouait des infirmières. Cela pourrait être considéré aujourd’hui comme un stéréotype – même si cela reflète l’une des grandes contributions de l’immigration au Royaume-Uni – mais le fait est que ces rôles étaient d’une taille qui, à l’époque, n’était destinée qu’aux acteurs blancs.

Sylvestre dans le rôle de Melanie Harper avec Susan Hanson dans le rôle de Diane Parker dans un épisode de Crossroads d’ITV. Photographie : ITV/Shutterstock

Dans les interviews, Sylvestre a continué à remercier Olivier pour cette pause. On ne sait pas si elle était consciente d’une complication choquante dans son patronage. Publié en 2013, The National Theatre Story, l’histoire officielle de l’organisation, a approuvé une histoire racontée dans Nichols’ Diaries 1969-1977 (2000). Utilisant un langage qui aurait consterné beaucoup de gens à l’époque et qui est complètement odieux aujourd’hui, Olivier aurait déclaré, après la première de The National Health : « Bien que j’admire beaucoup les races noires, je ne suis pas un grand admirateur de leurs capacités théâtrales… Pensez-vous que les filles ordinaires de la troupe devraient se noircir ? »

De telles attitudes peuvent expliquer pourquoi, au théâtre, Sylvestre n’a jamais connu par la suite l’élan que ses premiers succès laissaient penser, même si les administrations ultérieures du National Theatre l’ont beaucoup mieux traitée. En 2021, elle a brillé dans une version scénique d’Under Milk Wood de Dylan Thomas, et l’ancien patron du NT, Sir Nicholas Hytner, lui a confié, en 2018, le rôle d’Allelujah, une pièce d’Alan Bennett se déroulant dans un hôpital, au Bridge Theatre, où elle était passée du statut d’infirmière à celui de patiente.

Cleo Sylvestre avec Okon Jones dans Générations, au Minerva à Chichester en 2018. Photographie : Manuel Harlan

À la télévision, Sylvestre était régulièrement sollicité pour des rôles de personnages, de Z Cars en 1967 à Grange Hill en 1979, en passant par Platform 7 et All Creatures Great and Small pas plus tard que l’année dernière.

Dans une interview accordée à la fin de sa carrière, on lui demandait des conseils pour les prochaines générations de sa profession et elle répondait : « Aux jeunes acteurs, je dirais que jouer doit être une passion ; il y aura du rejet, mais ce « job de rêve » les attend au coin de la rue. »

C’était une réponse typiquement généreuse de la part de quelqu’un qui – en raison de la lenteur du changement culturel dans le show-business britannique – a dû faire face à de nombreux rejets et s’est vu refuser de nombreux emplois de rêve que ses réalisations pionnières rendent possibles pour ceux qui la suivent.