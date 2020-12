La fenêtre de transfert de janvier n’est que dans quelques jours, les clubs de Premier League envisageant des renforts pour les quatre principaux défis et les batailles de relégation.

Mais avec la pandémie de Covid-19 qui frappe les portefeuilles des propriétaires, le marché des agents libres pourrait être celui où les meilleures offres seront trouvées.

Certains noms étonnants, dont des vainqueurs de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, devraient voir leurs contrats expirer en juin 2021.

Nous avons sélectionné 11 grands noms sur lesquels les équipes de Premier League pourraient avoir les yeux.

Les difficultés de Kepa au but à Chelsea ont prouvé l’importance d’avoir un gardien de but de premier ordre dans votre équipe et l’un des buteurs les mieux notés au monde est hors contrat cet été.

Gianluigi Donnarumma de l’AC Milan pourrait dire au revoir au San Siro et aura sans aucun doute une longue lignée de prétendants.

Donnarumma n’a que 21 ans, mais a déjà disputé 233 matches avec Milan et a fait irruption dans l’équipe nationale italienne.

Il a gardé 81 draps propres pendant cette période et a aidé Milan à se hisser au sommet de la Serie A. Mais avec son contrat en juin, ce serait le moment idéal pour faire venir gratuitement l’un des meilleurs gardiens du monde.