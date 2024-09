De mère au foyer à star du stand-up : la vie de Zarna Garg va être transformée en série comique

Zarna Garg est sur le point d’avoir sa propre émission sur CBS. Intitulée Zarna, La comédie multi-caméras suivra le parcours de Garg depuis son immigration aux États-Unis, jusqu’à la fin de ses études, en passant par ses 16 années de travail en tant que mère au foyer avant de poursuivre une carrière dans la comédie. La série est produite par Darlene Hunt, Kaling International de Mindy Kaling, Hartbeat de Kevin Hart et Warner Bros. Television.

Garg, qui s’est fait connaître sur TikTok et Instagram grâce à son contenu sur les mères immigrées en Amérique, est devenue une figure notable de la scène du stand-up après avoir remporté l’émission de télé-réalité comique. Bandes dessinées Lyft produit par Kevin Hart en 2021. L’émission mettait en vedette des comédiens prometteurs racontant des blagues tout en étant déguisés en chauffeurs Lyft.

L’humoriste a sorti son premier stand-up spécial Un sur un milliard l’année dernière sur Amazon Prime Video. Elle a également fait une tournée avec les légendes de la comédie Tina Fey et Amy Poehler sur leur Jambes sans repos tournée. Garg faisait également partie de l’Apple TV Courageux avec Hillary et Chelsea Clinton. Parmi les autres distinctions de Garg, citons le prix Ladies of Laughter 2021 et une nomination du Festival du film d’Austin pour son scénario Rearranged avec le prix de la meilleure comédie.