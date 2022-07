De Mendes à New Kids, les annulations de concerts s’avèrent un pari coûteux pour les fans

D’abord, Justin Bieber a reporté son concert de juin à Toronto, puis The Weeknd a été mis à l’écart par la panne du réseau Rogers quelques semaines plus tard. Shawn Mendes s’est retiré des dates à la Scotiabank Arena plusieurs jours avant l’heure du spectacle, tandis que les New Kids of the Block ont ​​annulé une apparition une semaine auparavant.

Les concerts reprennent après deux ans de restrictions pandémiques au Canada, mais pour les fans de musique qui voyagent souvent de loin, le retour triomphal est tout sauf certain. Certains des plus grands artistes de l’industrie de la musique se sont retirés des spectacles canadiens quelques jours – parfois des heures – après le début, laissant les détenteurs de billets qui ont parcouru une bonne distance avec des factures de vol et d’hôtel qui ne peuvent souvent pas être remboursées.

Habituellement, les circonstances échappent au contrôle de l’interprète – allant de la maladie aux obstacles techniques – mais les spectateurs qui ont déboursé beaucoup d’argent pour une nuit qui ne se produit pas disent que la piqûre peut persister.

“Vous faites essentiellement un investissement et vous espérez un gain”, a déclaré Jill Krajewski, une écrivaine culturelle basée à Toronto qui a réduit sa participation à des spectacles depuis le début de la pandémie.

« C’est un peu un billet de loterie.

Les reports et les annulations ne sont pas nouveaux dans l’industrie du concert, mais alors que le prix des billets grimpe, que le coût de l’essence et de la nourriture monte en flèche à cause de l’inflation et que les promoteurs travaillent dur pour ramener les gens dans les salles, certains fans disent qu’une expérience négative pourrait affecter s’ils envisagent d’y aller à un autre spectacle de sitôt, en particulier un en dehors de leur ville natale.

C’est un débat auquel Tracy Smith sera confrontée la prochaine fois qu’elle envisagera d’acheter des billets.

Plus tôt ce mois-ci, elle s’est envolée pour Toronto depuis Atlanta dans l’espoir de voir The Weeknd lancer sa tournée mondiale After Hours til Dawn dans sa ville natale. Ce n’est que lorsqu’elle a fait la queue pour entrer dans le stade qu’elle a appris, dans un brouillard de confusion, que le spectacle ne pouvait pas avancer en raison de la panne du réseau Rogers.

“Personne ne savait vraiment ce qui se passait”, se souvient-elle. “Les lignes s’allongeaient autour du bloc.”

Les billets de concert pour elle et sa fille coûtent 800 dollars au total, tandis qu’elle dit qu’un forfait vol et hôtel coûte 2 800 dollars supplémentaires. Les billets sont remboursables, mais Smith ne récupère pas le reste de ses dépenses puisque l’annulation s’est produite le jour de l’événement.

C’est ce qui la dérange le plus, dit-elle. Smith est restée à l’hôtel du Rogers Centre, mais parce que The Weeknd a annulé une heure avant l’heure du spectacle, elle s’était déjà enregistrée. Elle a contacté Rogers pour demander au moins un remboursement ou un crédit partiel – arguant que leur panne de réseau lui a coûté de l’argent pendant qu’elle restait sur leurs locaux – mais elle a dit que l’entreprise ne lui avait pas répondu.

“Cela a causé des larmes”, a-t-elle ajouté. “Et ça me donne moins envie de voyager pour aller aux spectacles.”

De telles expériences sont courantes dans les principaux centres de concerts à travers le pays qui attirent des superfans et des familles d’autres provinces, ou dans le cas de The Weeknd, d’aussi loin que l’Europe et l’Australie.

Eric Alper, publiciste musical et acteur de l’industrie, a déclaré que l’attention cumulée des annulations n’aide pas une industrie qui essaie toujours de se remettre sur pied.

“Du point de vue des fans, il y a un peu de mauvais goût dans la bouche de quelqu’un avec les annulations constantes”, a-t-il déclaré.

«Ils n’entendent pas seulement parler des annulations à Toronto, ou dans n’importe quelle ville où ils se trouvent, ils entendent parler des annulations à Barcelone, à Paris et aux États-Unis en lisant à ce sujet sur Internet. Tout cela doit être consommé dans l’esprit de quelqu’un et rendre le problème beaucoup plus important que trois ou quatre émissions.

Nicholas Li, qui surveille les habitudes de consommation en tant que professeur adjoint d’économie à l’Université métropolitaine de Toronto, est moins convaincu que des problèmes attendent les organisateurs de concerts.

«Je suis certainement sympathique aux gens qui trouvent toute l’expérience exaspérante; une chose que les consommateurs n’aiment pas, c’est l’énorme incertitude », a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté: “Je pense qu’il y a tellement de demandes refoulées que (c’est) moins préoccupant que les gens soient découragés par l’expérience d’une annulation de spectacle coûteuse.”

Alper n’est pas si certain que les mauvaises expériences de cette année n’entraîneront pas de problèmes à l’avenir.

Il a suggéré que 2023 pourrait se dérouler “de deux manières” – les fans pourraient revenir en masse pour des spectacles en direct ou manifester un intérêt décroissant pour des événements incertains.

Il souligne les concerts récents sur lesquels il a travaillé et qui, selon lui, ont été « vendus » à l’avance, mais n’a vu que 70 % des détenteurs de billets se présenter le soir.

Ticketmaster a été critiqué en 2020 pour avoir changé sa politique de ne plus offrir de remboursement sur les concerts reportés. Les «tracas» et l’incertitude de cette expérience n’ont pas été bien accueillis par certains consommateurs et Alper a supposé que cela pourrait avoir un impact sur les futurs contes de billets.

“Pour certaines personnes, peut-être qu’une date (de concert reporté) ne leur convient pas … leur situation financière a radicalement changé ou ils ont peut-être été licenciés”, a-t-il déclaré.

« Peut-être qu’ils préféreraient récupérer leurs 1 000 $ tout de suite. Et je pense qu’il est juste qu’ils l’obtiennent.

En ces temps économiques instables, la question reste ouverte de savoir si l’industrie du concert peut se permettre plus de coups à sa réputation.

Une étude à court terme de la société d’études de marché Ipsos publiée la semaine dernière indique que les Canadiens prévoient de réduire leurs dépenses de divertissement alors que l’inflation atteint un sommet de 39 ans.

La recherche a révélé que 25 % des consommateurs de la génération X disent limiter leurs activités de divertissement, contre 15 % des baby-boomers.

En regardant les habitudes de dépenses en août, les Canadiens à revenu moyen et élevé disent qu’ils prévoient réduire leurs dépenses de divertissement à l’extérieur de la maison – lors d’événements comme les cinémas et les concerts – de 21 %.

Avec une telle incertitude, Krajewski dit qu’elle pense aux musiciens qui essaient de répondre à la sécurité de leurs fans, aux intérêts commerciaux de leurs maisons de disques qui veulent qu’ils reprennent la route et à leur propre besoin de payer les factures.

“Ils font de leur mieux dans une période très précaire pour voyager, sans parler de chanter à l’intérieur”, a-t-elle déclaré.

«Tout le monde lance les dés en ce moment pour essayer de passer un bon moment. Soyez aimable si ça ne marche pas.

David Friend, La Presse canadienne

