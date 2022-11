De meilleures plates-formes de développement sont la clé de meilleurs produits numériques

Les plateformes de développement nécessitent en effet une approche produit. Mais cela devrait signifier un engagement à saisir le contexte du travail de développement et une reconnaissance de la façon dont ce contexte (à la fois technique et organisationnel) changera et évoluera avec le temps. À plus grande échelle, cela nécessite une sensibilité au travail des développeurs et au rôle qu’ils jouent au sein d’une organisation : il est finalement impossible de développer une plate-forme de développement efficace tout en conservant l’idée que les équipes techniques ne sont rien de plus qu’une ressource qui construit et exécute du code sur demande.

Aligner le contexte du développeur sur les objectifs commerciaux

Mais à quoi ressemble réellement la sensibilité au travail des développeurs ? Qu’est-ce que cela implique?

À un certain niveau, cela vous oblige à rejeter toute hypothèse sur ce dont les développeurs pourraient avoir besoin ou sur la façon dont ils aimeraient travailler. Nous devons partir de zéro et comprendre la collaboration, les outils, les processus, les compétences et la culture.

Chez Thoughtworks, nous préconisons une technique que nous appelons cartographie du chemin de production. Bien qu’il s’agisse d’une idée simple – dans laquelle les équipes se réuniront littéralement et dessineront toutes les étapes nécessaires pour apporter un changement, puis pour le mettre en production – nous voyons rarement les clients le faire, laissant les problèmes et les inefficacités des développeurs découverts et non résolus. Pour les équipes également, cela permet de s’assurer qu’il existe une compréhension commune de la façon dont les choses sont faites. En fin de compte, cela oblige tout le monde, à plusieurs niveaux, à s’engager à découvrir ce que font réellement les développeurs et ce dont ils ont besoin pour accélérer la vitesse de valorisation. Il s’agit d’une base précieuse pour tout développement futur de plate-forme.

À un autre niveau, nous devons également articuler et reconnaître les objectifs et moteurs plus larges de l’organisation. En d’autres termes, où les équipes de développement ajoutent-elles de la valeur ? Et comment peuvent-ils ajouter de la valeur plus rapide?

Cela variera considérablement selon le type d’organisation. C’est pour cette raison qu’une idée préconçue de ce que devrait être une plate-forme (c’est-à-dire quelles fonctionnalités elle devrait avoir) peut être risquée. Ce serait formidable de pouvoir répertorier des exemples de plates-formes de développement exemplaires – celles de Spotify Dans les coulisses est, à juste titre, souvent retenue ici, mais le problème est que il n’y a pas d’exemplaire. Une plate-forme de développement parfaite dans un contexte est un antimodèle inflexible dans un autre. Fondamentalement, une bonne plate-forme implémente des garde-fous qui permettent aux développeurs de se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : écrire et envoyer du code. Il devrait réduire charge cognitive de l’équipeminimisant le risque d’erreur et maximisant le temps que les développeurs peuvent consacrer à un travail à valeur ajoutée.

Les besoins des développeurs de logiciels et les exigences commerciales d’une organisation sont mieux gérés ou médiatisés par un propriétaire de produit. C’est un rôle souvent négligé. Pas tout à fait un analyste commercial, ni un rôle de développement strict, le Product Owner est une personne essentielle pour s’assurer que les développeurs sont responsabilisés et qu’ils apportent également de la valeur à l’ensemble de l’organisation.

Commercialisation interne

Il est important, cependant, que la capture des exigences de fonctionnalités ne soit pas considérée comme l’étendue complète du travail de plate-forme en tant que produit. L’attention portée aux détails compte, mais nous devons être attentifs à plus que les écrous et boulons de la plate-forme : nous devons nous assurer que la valeur de ces écrous et boulons peut être réalisée. Cela ne peut se faire qu’avec une stratégie de marketing et de communication interne cohérente et soutenue.