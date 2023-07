De meilleures conditions météorologiques aident à ralentir l’incendie de La Palma, selon les autorités espagnoles

MADRID (AP) – Les autorités espagnoles ont déclaré dimanche que des conditions météorologiques plus favorables avaient aidé les pompiers à ralentir la progression d’un incendie de forêt à La Palma, dans les îles Canaries espagnoles, qui a forcé l’évacuation de plus de 4 000 habitants.

L’incendie, qui a commencé samedi, a touché une superficie d’environ 4 600 hectares (11 300 acres) et brûlé une vingtaine de maisons et bâtiments.

Les autorités ont exhorté les gens à ne pas s’approcher de la zone située au nord-ouest de l’île.

Le ministre du Tourisme, Héctor Gómez, a déclaré aux journalistes que grâce aux efforts déployés pour combattre l’incendie du jour au lendemain, les perspectives de le maîtriser s’étaient améliorées.

Plus de 300 pompiers ont été déployés et neuf hélicoptères transportant de l’eau et deux avions sont utilisés pour tenter d’éteindre l’incendie. Dimanche, 86 autres membres de l’unité d’urgence militaire de l’armée ont été transportés par avion vers l’île.

L’incendie coïncide avec une vague de chaleur qui frappe le sud de l’Europe.

Les températures dans les îles Canaries, situées au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, ont grimpé en flèche la semaine dernière alors que l’Espagne a connu une deuxième vague de chaleur estivale. Le temps s’est un peu refroidi depuis vendredi mais le pays devrait subir une nouvelle vague de chaleur cette semaine.

Vicente Rodríguez, maire de la ville de Puntagorda près de l’endroit où l’incendie s’est déclaré, a déclaré samedi que la région avait connu des précipitations inférieures à la moyenne ces dernières années, tout comme de grandes parties de l’Espagne continentale frappée par la sécheresse, en raison de l’évolution des conditions météorologiques impactées par le changement climatique. .

La sécheresse a laissé le terrain boisé et vallonné sec.

Les incendies de forêt et les évacuations surviennent près de deux ans après qu’une éruption volcanique de trois mois a dévasté La Palma. Alors que personne n’a été tué, environ 3 000 bâtiments ont été enterrés ainsi que de nombreuses plantations de bananes, des routes et des systèmes d’irrigation.

L’Espagne a connu des températures record en 2022 et ce printemps alors qu’elle subit une sécheresse prolongée. Les autorités et les experts forestiers craignent que les conditions ne soient réunies pour une campagne de feux de forêt difficile après avoir vu des incendies virulents dès le mois de mars.

Ciarán Giles, The Associated Press