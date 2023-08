De méchant à héros en deux semaines – l’entraîneur nigérian Randy Waldrum a le dernier mot

A quelques jours du début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, l’entraîneur des Super Falcons Randy Waldrum était à un membre du conseil d’administration d’être licencié par la fédération nigériane de football. Au lieu de cela, il a mené l’équipe aux huitièmes de finale.

Après un entretien explosif avec le podcast On the Whistle dans lequel il s’en prend à ses employeurs, l’entraîneur américain a enduré une réprimande cinglante de la fédération, son porte-parole Ademola Olajire le qualifiant de « grande gueule incompétente ».

Quelle différence un mois et d’excellents résultats font. Trois matchs, une victoire, deux nuls contre les champions olympiques et les hôtes, une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde, avec une toute première performance en phase de groupes invaincue en Coupe du monde, et les choses s’annoncent certainement beaucoup mieux pour Waldrum.

Au point où son fils, Ben Waldrum, trollait la NFF avec un Publier sur Facebook disant « Félicitations Mr Blabbermouth ».

Waldrum est maintenant célébré par les fans de football à travers le pays pour avoir mené le Nigeria aux KO de la Coupe du monde. Certes, c’est la troisième fois en neuf apparitions, mais Waldrum a fait ce qu’aucun autre entraîneur avant lui n’a réussi auparavant : éviter la défaite en groupe.

Mieux encore, il l’a fait en ne concédant que deux fois, les buts les plus bas accordés par les Super Falcons lors de toutes leurs précédentes apparitions en Coupe du monde.

Rien de tout cela n’est arrivé par accident. Waldrum a dû affronter de sérieux vents contraires pour arriver ici, certains auto-infligés, mais les résultats parlent. Après une séquence de sept défaites consécutives, des victoires amicales contre le Costa Rica, Haïti, la Nouvelle-Zélande et les trois matchs de la Coupe du monde, les Super Falcons sont désormais invaincus en six matchs, une première pour eux en dehors de l’Afrique.

Randy Waldrum était sur le point d’être licencié avant la Coupe du monde féminine, mais l’entraîneur du Nigeria a plutôt mené l’équipe aux huitièmes de finale pour la troisième fois seulement dans l’histoire des Super Falcons. Matt Roberts – FIFA/FIFA via Getty Images

Le Nigeria a toujours joué avec une verve offensive, parfois d’une manière folle qui a laissé des trous exploitables à l’arrière suffisamment grands pour faire passer un bateau de croisière. Lorsque l’ancien président de la NFF, Amaju Pinnick, cherchait un nouvel entraîneur, sa préférence allait à un entraîneur étranger, la raison étant qu’il voulait quelqu’un qui puisse mettre une certaine discipline dans l’équipe que les entraîneurs locaux n’avaient pas réussi à faire.

En vint Thomas Dennerby, puis Waldrum.

Mais l’Américain n’a pas connu les départs les plus propices, perdant match après match au point qu’il a été appelé avec dérision « 007 » après avoir perdu sept matchs sur le rebond. Pire encore, non seulement il n’a pas réussi à remporter la Coupe d’Afrique des Nations féminine (WAFCON), mais son équipe a perdu trois matchs, dont deux consécutifs face au Maroc et à la Zambie.

Il y en avait beaucoup qui voulaient sa tête sur un pic, surtout quand il a suscité la controverse en laissant le milieu de terrain vétéran Ngozi Okobi hors de l’équipe de la Coupe du monde. La seule raison pour laquelle il n’a pas été limogé était que le tournoi était trop serré et qu’un NFF fauché n’était pas sur le point de risquer de se retrouver dans le bourbier de payer des pénalités contractuelles.

Sur ce dernier score, Waldrum leur a finalement donné le meilleur avec cette interview, où il a critiqué la NFF pour tout, des primes aux joueurs aux préparatifs maladroits de la Coupe du monde, en lui devant 14 mois de salaire et enfin en jetant une allégation de corruption voilée en demandant ce qu’ils avaient fait avec près d’un million de dollars de fonds de préparation de la FIFA.

La NFF a riposté à travers Olajire, et la relation est instantanément passée du froid à la glace pure, aucune des deux parties ne se parlant directement. Une conversation hâtive a eu lieu entre les dirigeants du NFF, la décision a été prise de le licencier, et une lettre à cet effet a été immédiatement rédigée et envoyée au président du NFF, Ibrahim Gusau, pour signature.

Aisha Falode, ancienne responsable de la ligue féminine du Nigeria et membre du conseil d’administration de la NFF, est intervenue. Falode a utilisé une grande partie de son capital politique pour tirer les ficelles du gouvernement et sauver le travail de Waldrum.

« Elle a travaillé très dur », a déclaré un responsable de la NFF à ESPN. « Elle a appelé des membres du gouvernement et les a convaincus que Randy devrait avoir une autre chance. Elle a également parlé à d’autres membres du conseil d’administration et au président de la NFF et les a persuadés de le laisser rester. »

Ça a marché. Randy, qui était déjà arrivé en Australie mais avait laissé ses bagages déballés pendant près d’une semaine dans l’espoir de rentrer chez lui, a obtenu un sursis. Ce sursis est venu avec la mise en garde qu’il le ferme et se concentre sur le football.

Waldrum a peut-être un problème avec le conseil d’administration du Nigeria, mais sa relation avec ses joueurs est solide, car ils ont profité d’une phase de groupes mise en évidence par une victoire contre l’Australie, pays hôte. Justin Setterfield/Getty Images

Concentrez-vous, il l’a fait. Sur la construction d’une équipe basée sur de solides fondations défensives, même avec la perte de son assistante de confiance Lauren Gregg, que la NFF avait expulsée en représailles, ce qui l’a amenée à donner une interview en larmes juste avant le coup d’envoi du tournoi.

À sa place, Terry Eguaoje, entraîneur et instructeur de football américain, a été détaché auprès de l’équipe des Super Eagles par la NFF après la débâcle du WAFCON. Eguaoje, un résident de Pittsburgh comme Waldrum, est devenu de facto le numéro un de l’entraîneur. Son arrivée l’année dernière a coïncidé avec le début de l’inversion de cette série de sept défaites, et Eguaoje dit que le diable est dans les détails.

« Il y avait des changements qui devaient être apportés », a-t-il déclaré à ESPN. « Vous pouviez voir que chaque fois que Randy passait du temps avec l’équipe, les joueurs obtenaient de meilleurs résultats. Regardez le deuxième des deux matchs amicaux qu’ils ont disputés contre le Canada et les États-Unis et à quel point ils ont fait mieux que le premier match. Ces petits changements étaient importants. .

« D’autres entraîneurs l’ont peut-être déjà fait auparavant, mais ce que Randy a fait, c’est d’avoir des plans détaillés spécifiques pour l’attaque, la défense et les transitions pour chaque adversaire. Pas seulement pour l’avoir en tête, mais une documentation détaillée avec des rôles et des responsabilités spécifiques pour chaque joueur. sur ce qu’ils doivent faire pendant le jeu et pour chaque groupe de joueurs, en milieu de terrain, en attaque et en défense.

« Nous avions également un plan clair pour être disciplinés défensivement et garder notre forme, même si cela signifiait permettre à l’adversaire d’avoir plus de balle. »

Waldrum, qui a fait preuve d’un mépris total pour l’opinion publique en abandonnant la joueuse vedette Asisat Oshoala après une performance décevante contre le Canada, a déclaré que deux choses se sont démarquées pour conduire l’équipe au succès.

« La première chose est la chimie et le lien que nous avons », a-t-il déclaré aux médias. « Vous avez entendu Asisat parler après le match contre l’Australie, elle a dit qu’il ne s’agissait pas de savoir si elle jouait pendant 90 minutes ou non, elle allait donner le meilleur d’elle-même, peu importe le temps qu’elle passerait sur le terrain.

« Elle a également très rapidement complimenté ses coéquipières et les efforts de l’équipe. Elle leur a donné le crédit même si elle a marqué un si gros but pour nous. C’est l’attitude de tous nos joueurs.

« L’autre chose qui m’impressionne vraiment, c’est le combat de cette équipe. C’est une chose d’avoir du talent et d’avoir une bonne équipe, mais il y a quelque chose à dire sur votre cœur et ce qu’il y a en vous. C’est inné et cela fait partie de leur ADN.

« Contre l’Australie, il aurait été facile de se coucher après avoir marqué un but à la fin de la première mi-temps, mais nous sommes revenus et avons égalisé avant la pause. La détermination, la compétitivité et le combat de cette équipe ont été tout simplement incroyables. »

L’attaquante vedette Asisat Oshoala est peut-être l’une des meilleures attaquantes au monde, mais elle n’est pas à l’abri d’être mise au banc, car Waldrum l’a fait asseoir après le match nul contre le Canada. Mais elle a répondu avec style face à l’Australie. George Hitchens/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Après la défaite contre l’USWNT en septembre dernier, Waldrum a reconnu que même si les pertes n’avaient pas l’air bonnes, cela faisait partie de son processus de construction.

« Regardez les équipes que nous avons affrontées, le Japon, le Canada, les États-Unis, ce sont les meilleures équipes du monde », avait-il déclaré à ESPN à l’époque.

« Je n’accorde pas beaucoup d’importance à ce que tout le monde dit à l’extérieur ou aux résultats de certains matchs où nous savons que la moitié de ces matchs n’ont pas eu notre équipe ensemble. Notre objectif est d’aller à la Coupe du monde et de faire mieux que nous avons fait avant.

« Je suis fier du développement que nous réalisons et je pense que les fans seront fiers de la performance en Coupe du monde. »

Cela s’est maintenant avéré prophétique. Le succès signifie que la température dans la pièce a suffisamment augmenté pour faire fondre une partie de la glace, à tel point que certains officiels ont fait marche arrière sur l’idée de repousser Waldrum après la Coupe du monde.

« Quand quelqu’un a bien fait, vous ne pouvez pas en parler », a déclaré le vice-président de la NFF, Felix Anyansi-Agwu. « Finissons d’abord la Coupe du monde et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

Un autre officiel, qui ne voulait pas être nommé, a reconnu que même si l’entraîneur serait toujours licencié après la Coupe du monde, où il allait certainement être poussé, ils sont désormais ouverts à l’idée de le laisser simplement sauter.

« Personne ne s’attend à ce qu’il reste après la Coupe du monde, même s’il n’est pas limogé, il ira tout seul. Mais après ce qu’il a fait, je pense que nous allons simplement le laisser démissionner tout seul, afin qu’il puisse partir dignement, » a déclaré le fonctionnaire.

Indépendamment de ce qui se passe contre l’Angleterre, et quelle que soit la manière dont il part, Randy Waldrum, qui a pris sa juste part de critiques sur ce travail, ferait cette promenade la tête haute.