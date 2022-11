“De mauvais matchs vont arriver et nous allons les surmonter” – Messi

Lionel Messi a déclaré qu’il voyait une ressemblance entre l’équipe argentine actuelle et celle qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

L’Albiceleste tentera de remporter son troisième titre de Coupe du monde lors de l’édition de cette année au Qatar le 20 novembre. L’Argentine fera ses débuts dans le tournoi contre l’Arabie saoudite le 22 novembre et rencontrera également le Mexique et la Pologne dans le groupe C.

“Je ressens beaucoup de similitudes entre ce groupe et celui de la Coupe du monde 2014”, a déclaré Messi au journal argentin Ole. “C’est un groupe qui, quel que soit le match, joue toujours avec la même intensité et concentration et je pense que c’est très important. Et nous savons que nous allons nous battre pour [the title] mais nous ne pensons pas que nous allons être champions dès le départ comme le pensent les Argentins.

Les hommes de Lionel Scaloni sont invaincus lors de leurs 35 derniers matchs, une série qui comprend la finale de la Copa America contre le Brésil en juillet de l’année dernière. Ils ne sont plus qu’à deux matches du record de la plus longue séquence de matches internationaux sans défaite, actuellement détenu par l’Italie, rapporte Xinhua.

“Au-delà du fait que c’est une belle statistique et un record que nous pouvons atteindre si nous atteignons notre objectif, ce n’est pas quelque chose auquel nous pensons”, a déclaré Messi.

“Je suis sûr que le mauvais [games] vont arriver à un moment donné, et nous allons les traverser. Ce groupe est préparé pour cela. Espérons que (les matchs difficiles) ne seront pas si mauvais et que nous avancerons.

Messi, qui disputera sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde, a ajouté que lui et ses coéquipiers essaieraient d’éviter le battage médiatique entourant l’équipe à l’approche du tournoi.

“En termes de pression, je pense qu’il faut s’isoler de tout ce que vivent les gens”, a déclaré le joueur du Paris Saint-Allemagne. “Bien que nous ayons beaucoup d’espoir, nous sommes aussi réalistes… Nous devons savoir que c’est une Coupe du monde, que c’est très difficile et que chaque détail est important.”

