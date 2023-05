De MasterChef à The Traiters – comment postuler pour chaque émission de téléréalité de la BBC, ITV et Channel 4 cette année

VOUS AVEZ JAMAIS imaginé vos chances de devenir la prochaine grande star de télé-réalité ?

Eh bien, vous pourriez avoir de la chance car cette année, il y a plus de choix que jamais d’émissions auxquelles s’inscrire sur la BBC, ITV et Channel 4.

Pennsylvanie

Pourriez-vous remporter le prochain trophée MasterChef ?[/caption] Bbc

Seriez-vous un traître ou un fidèle dans l’émission à succès de la BBC ?[/caption] TVI

Ou peut-être qu’il est temps de rencontrer AJ et Will et de se diriger vers la maison Big Brother[/caption]

Peut-être vous êtes-vous toujours imaginé comme un as de la cuisine capable d’impressionner Gregg Wallace et John Torode dans la cuisine de MasterChef ?

Ou pensez-vous que vous êtes la bonne personne pour être couronné le prochain champion Big Brother après avoir été vous-même authentique dans la salle du journal ?

Vous pourriez même imaginer vos chances dans les Highlands écossais éloignés, en poignardant dans le château du hit The Traitors.

Voici toutes les émissions de téléréalité à venir sur nos écrans auxquelles vous pouvez facilement postuler…

Bbc

La BBC recherche actuellement un large éventail de participants pour ses émissions – rendez-vous maintenant sur son site Web pour en savoir plus.

My Big Gay Wedding (titre provisoire) – les candidatures se clôturent le 12 juin 2023

The Great British Sewing Bee – clôture des candidatures le 26 mai 2023

Bring the Drama (titre provisoire) – les candidatures se clôturent le 4 juin 2023

Les commissaires-priseurs itinérants – les candidatures se clôturent le 31 juillet 2023

MasterChef – clôture des candidatures le 28 août 2023

Touring Toolshed – les candidatures se terminent le 30 juin 2023

The Traiters – clôture des candidatures le 31 juillet 2023

Clean It Fix It – les candidatures se terminent le 30 juin 2023

Dragons’ Den – clôture des candidatures le 30 mai 2023

Young MasterChef – clôture des candidatures le 23 juin 2023

Tournée des antiquités

L’atelier de réparation

DIY SOS : le gros projet

La maison sous le marteau

Chasse aux bonnes affaires

Escapade à la campagne

L’heure des questions des jardiniers

Arnaquer la Grande-Bretagne

Le seul spectacle

TVI

Si vous êtes un parent célibataire à la recherche de l’amour, ITV pourrait avoir le spectacle juste pour vous ou peut-être que le jeu télévisé qui change la vie d’Ant & Dec est fait pour vous – consultez leur site pour en savoir plus.

Mot de passe – les candidatures se clôturent le 9 juin 2023

The Romance Retreat – les candidatures se terminent le 31 mai 2023

La vraie affaire de Dickinson

Ant & Dec’s Limitless Win – les candidatures se clôturent le 31 août 2023

Big Brother – clôture des candidatures le 30 juin 2023

Canal 4

Envie d’une maison de vacances au soleil ? Ou peut-être avez-vous vraiment envie de chercher un mari ou une femme ? Quoi qu’il en soit, Channel 4 vous couvre.