De Marsch à Klopp en passant par les candidats MLS

Lorsque l’équipe nationale masculine des États-Unis entrera sur le terrain la semaine prochaine contre la Serbie, l’équipe devant être annoncée mercredi à midi HE, cela ouvrira officiellement le cycle de la Coupe du monde 2026. Appelez cela un lancement en douceur.

L’alignement ne ressemblera en rien à la version qui est sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde il y a moins de deux mois. Cela ne ressemblera probablement pas à l’équipe qui se réunira à nouveau en mars pour la Ligue des Nations de la CONCACAF – ou à tout moment plus jamais. Comme d’habitude, ce rassemblement de janvier servira davantage d’un rassemblement d’identification de talents glorifié.

Dans le passé, cependant, la valeur rédemptrice de ce camp était que l’entraîneur-chef puisse voir de près certains joueurs de la poule qu’il n’aurait pas pu voir autrement pendant les pauses internationales de la FIFA. Prenez janvier 2020, par exemple. Matt Turner, Brenden Aaronson et Jesus Ferreira ont tous été appelés sans avoir fait leurs débuts internationaux auparavant. Le trio a tous fait partie de l’équipe de la Coupe du monde et a joué, à des degrés divers, au Qatar.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Cette fois, c’est différent. Avec un entraîneur-chef par intérim, Anthony Hudson, au volant après l’expiration du contrat de Gregg Berhalter le 31 décembre, deux matches amicaux dans le sud de la Californie – Serbie (25 janvier), Colombie (28 janvier) – rapporteront très peu pour l’orientation du programme. C’est un schéma d’attente qui ne prendra fin que lorsqu’un entraîneur-chef permanent sera embauché.

Jusqu’à ce que cela se produise, pas grand-chose d’autre lié à l’équipe ne porte beaucoup d’intrigue relative. Il est même difficile de sous-estimer l’importance de cette embauche. Avec les États-Unis co-organisant la Coupe du monde 2026 aux côtés du Canada et du Mexique et une attente claire d’aligner l’équipe américaine la plus talentueuse de tous les temps, c’est une décision aussi cruciale que la Fédération américaine de football ait jamais été confiée.

Alors, quand viendra cette nouvelle recrue ? Cela dépend de plusieurs facteurs, à commencer par le calendrier.

Dans un monde parfait, l’entraîneur permanent aurait été en place le 1er janvier, mais il y a un équilibre qu’il est important de naviguer ici. Ce camp n’a pas vraiment d’importance – pas dans le cadre plus large. Et la Ligue des Nations de la CONCACAF non plus en mars, lorsque les États-Unis affronteront Grenade et El Salvador. Il est facile de défendre l’idée qu’il n’est pas non plus obligatoire d’avoir l’entraîneur en place d’ici la Gold Cup de cet été, mais cela semble être un bon objectif à viser.

Cela survient après la fin de la saison des clubs européens en mai, ce qui permet une transition naturelle pour un entraîneur assis dans une équipe de club là-bas. C’est important car le peu d’informations disponibles sur l’état de la recherche d’entraîneurs indique que la fédération a des projets ambitieux.

Il y a deux semaines, Julien Laurens d’ESPN a rapporté que Zinedine Zidane, la légende française qui a entraîné le Real Madrid à trois titres en Ligue des champions et a remporté une Coupe du monde en tant que joueur avec la France en 1998, a été approchée par son agent à propos de l’ouverture. Bien que Zidane n’était pas intéressé, cela montre le calibre d’entraîneur que l’USSF veut, au minimum, poursuivre. Bien sûr, cela ne signifie pas que quelqu’un de ce niveau mondial se retrouvera avec le poste.

Bien qu’il soit amusant de lancer des noms et de discuter de chaque possibilité, ce n’est pas nécessairement un exercice instructif. Il y a trop de candidats qualifiés possibles pour dresser une liste exhaustive. C’est une meilleure conversation à avoir en termes de profil, alors regardons-les dans des seaux.

jouer 1:41 Pourquoi Zinedine Zidane a-t-il rejeté l’approche de l’USMNT ? Julien Laurens et Don Hutchison discutent de la décision de Zinedine Zidane de refuser la possibilité de diriger l’USMNT.

Stars mondiales : les entraîneurs les plus reconnus et les plus accomplis

À peu près à n’importe quel autre moment de l’histoire, il n’y aurait pas beaucoup de raisons de croire que quelqu’un qui entre dans cette catégorie aurait intérêt à entraîner les États-Unis. Il y a des raisons de croire que cela a changé. Entraîner les États-Unis à la Coupe du monde 2026 est une opportunité unique, et peu ont déjà eu l’opportunité d’entraîner un pays hôte lors du tournoi. La chance de le faire avec un groupe ambitieux devrait avoir un large attrait.

Dans quelle mesure, cependant ? Cela fait partie de ce que la fédération essaie de comprendre en ce moment. Même si Zidane n’était pas intéressé, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas quelqu’un d’autre.

Encore une fois, la liste des noms peut créer des attentes irréalistes, mais les entraîneurs qui répondent à ces critères sont Jurgen Klopp de Liverpool, Pep Guardiola de Manchester City ou Joachim Low, qui a mené l’Allemagne au titre mondial 2014. Et tandis que Low reste sans emploi, Klopp et Guardiola ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas de quitter leurs clubs de si tôt.

Si quelqu’un de cet acabit est intéressé, il serait difficile pour l’USSF de ne pas aller dans cette direction. Lorsque les États-Unis ont été séparés par les Pays-Bas en huitièmes de finale, il ne semblait pas qu’un gouffre de talents ait été la principale raison de cette défaite. Ce sont les tactiques employées et pratiquées dans l’équipe néerlandaise par Louis van Gaal – l’un des entraîneurs les plus accomplis de tous les temps – qui ont fait la différence.

Jurgen Klopp serait en tête de liste de n’importe quelle équipe en tant que candidat entraîneur. Est-ce que lui et son collègue entraîneur de Premier League Jesse Marsch envisageront le concert de l’USMNT? Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

L’entraîneur américain en MLS ou ailleurs

Convaincre un entraîneur de football américain d’entraîner l’équipe nationale lors d’une Coupe du monde à domicile devrait être une vente facile. C’est l’opportunité d’une vie. Mais y a-t-il des entraîneurs américains capables de maximiser le talent de l’équipe et de déjouer leurs pairs sur la plus grande scène du football international ? Il n’y a pas de réponse claire.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI, JAN. 19 (toutes les heures HE)

• Ceuta vs FC Barcelone (14h00)

• Villarreal vs Real Madrid (15h00) VENDREDI, JAN. 20 (toutes les heures ET)

• RB Leipzig contre Bayern Munich (14h25)

• Majorque contre Celta de Vigo (15h00)

• Burnley contre West Bromwich Albion (15 h)

• Club Tijuana contre Tigres (22h)

L’entraîneur marocain Walid Regragui est une étude de cas parfaite sur le fait que personne ne sait vraiment rien. Avant de prendre le poste des Lions de l’Atlas à peine trois mois avant la Coupe du monde, il n’avait entraîné qu’au niveau national et au Qatar. Le travail qu’il a accompli en menant le Maroc aux demi-finales (la première équipe africaine à atteindre ce stade) est le type de succès que les États-Unis veulent reproduire.

Lors de la course du Maroc, Regragui a visé ceux qui pensent que seuls les entraîneurs européens ont ce qu’il faut pour réussir au plus haut niveau du sport. “Expliquez-moi cela. Expliquez-moi ce miracle”, a déclaré Regragui, défenseur des entraîneurs africains et arabes. “L’expérience? Peu importe. Ce sont les compétences. Peu importe votre origine, religieuse ou culturelle ou d’où vous venez. Les compétences sont la seule mesure.”

Le même concept s’applique aux Américains et ici, le bassin de candidats est plus facile à réduire. Quelques candidats possibles :

Jesse Marsch : Actuellement à Leeds United en Premier League, il a également brièvement entraîné le RB Leipzig en Allemagne et le FC Salzburg en Autriche, remportant des titres avec ce dernier. Ce serait un choc complet si la carrière de Marsch se terminait sans jamais entraîner l’équipe nationale.

Pour lui, c’est une question de timing. Leeds est au milieu de sa saison, mais Marsch se retrouve sur la sellette alors que le club évite la relégation. Il y a aussi la question du style. Une approche rapide et rapide est-elle la manière la plus efficace de jouer dans les tournois internationaux ?

Jim Curtin : L’Union de Philadelphie de Curtin vient de connaître l’une des meilleures saisons de l’histoire de la MLS. Ils l’ont fait sans un gros budget, jouant un style qui apparemment se traduirait bien pour l’équipe nationale.

Steve Cherundolo : LAFC vient de remporter le doublé Supporters’ Shield et MLS Cup. Cherundolo a passé toute sa carrière de joueur en Allemagne, participant à trois Coupes du monde au cours d’une carrière internationale de 13 ans. Mais avant l’année dernière avec LAFC, ses seuls concerts d’entraîneur-chef étaient au niveau des jeunes en Allemagne et un an avec les Las Vegas Lights, qui fonctionnaient comme une équipe de développement pour LAFC.

Brian Schmetzer : Les Sounders de Seattle sont le modèle de succès durable en MLS, et Schmetzer en est le visage. Il a atteint la Coupe MLS quatre fois – en remportant deux fois – en sept ans et a mené Seattle au titre de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Si US Soccer devait se tourner vers les entraîneurs de la MLS, Jim Curtin de Philadelphie et Brian Schmetzer de Seattle seraient de bonnes options. Joe Nicholson – USA TODAY Sports

Le reste du monde ? Et qu’en est-il de Berhalter ?

Si les Américains et les entraîneurs de renom sont hors de l’équation, cela laisse … eh bien, beaucoup d’entraîneurs. L’hypothèse ici – et c’est tout – est que ce seau est le plus improbable. Il faudrait un ensemble unique de circonstances pour qu’un candidat étranger sans reconnaissance de nom généralisée décroche le poste avant les profils énumérés ci-dessus. Cela ne devrait pas être confondu pour signifier qu’ils sont moins susceptibles d’être le meilleur choix.

La dernière possibilité à envisager est que Berhalter pourrait être réembauché. Berhalter a déclaré dans une interview avec le Harvard Business Review plus tôt ce mois-ci qu’il aimerait toujours le concert du cycle 2026, mais cela semble très peu probable. Des sources ont déclaré à ESPN que les choses allaient dans cette direction début décembre avant que Danielle Reyna, la mère de la star Giovanni Reyna, n’informe le directeur sportif du football américain Earnie Stewart d’une altercation de violence domestique en 1991 au cours de laquelle Berhalter a donné un coup de pied à sa femme lors d’une dispute. Cette divulgation a conduit l’USSF à engager un cabinet d’avocats extérieur pour enquêter sur l’altercation et a mis fin aux négociations contractuelles.

Stewart a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci que, dans l’attente des résultats de cette enquête, Berhalter pourrait être envisagé de reprendre le poste. On ne sait pas quand cette enquête prendra fin.